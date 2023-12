Suomalaisten jalka kasvaa – naisten kengänkoko hätyyttelee jo miesten kokoja

Suomalaisten jalat kasvavat. Se tarkoittaa, että vaatekaupoilla myydyimmät koot ovat entistä isompia.

Suomalaisjalkojen keskimääräinen kasvu on huomattu esimerkiksi K-ryhmässä, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat myös vaatteet ja kengät.

– Myymme yhä isompia ja isompia kokoja niin naisille kuin miehillekin, ja toisaalta myös lasten kenkäkoot ovat kasvaneet, valikoimapäällikkö Mari Kuvaja K-ryhmästä kertoo.

Kuvajan mukaan kyseessä on pitkän aikavälin muutos, mutta näkyvä sellainen.

– Nykyisin 41 on todella tavallinen kenkäkoko naisille. Kokoa 42 myydään kaikissa malleissa ja kokoa 43 kysytään jatkuvasti. Tällainen ei ole meillä mitenkään epätavallista tai poikkeavaa, vaan ihan arkipäivää.

Muutos näkyy etenkin nuorimpien ikäluokkien kohdalla. Vanhemmillakin ikäluokilla saattaa olla tarvetta isompiin kenkämalleihin, mutta tämä ei johdu jalan alkuperäisestä koosta.

– Vanhemmalla väestöllä kenkäkoko suurenee vasta iän tuomien, luustorakenteissa tapahtuneiden muutosten kautta, jolloin ehkä tarvitaan leveämpää lestiä tai isompaa kokoa.

Pienten naistenkenkäkokojen myynti vähenee, kun taas suurempien kasvaa. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Myös S-ryhmän Prisma-ketjulla on vastaavanlaisia havaintoja suomalaisten jalkakoon kasvusta. Prisman myyntidata muutamalta viime vuodelta kertoo, että aikuisten jalkineissa on jonkin verran siirtymää suurempiin kokoihin.

Myyntikauteen 2019–2020 verrattuna myyntikaudella 2022–2023 naisten kengissä koon 41 prosenttiosuus myydyistä kappaleista on kasvanut reilun yhden prosenttiyksikön. Koon 38 osuus taas on vähentynyt suurin piirtein saman verran.

Samalla tarkastelujaksolla miesten kenkien myydyin koko on 43, mutta koko 47 on kasvattanut selvästi osuuttaan, lähes puolitoista prosenttiyksikköä. Koon 44 osuus on pudonnut suurin piirtein saman verran.

Luvut voivat tuntua pieniltä, mutta lyhyessä ajassa se on huomattava muutos.

Suomalaiset ovat pidempiä kuin ennen ja tarvitsevat nykyään myös suurempia kenkiä. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Jalkojen kokoon vaikuttaa pituuskasvu

Suomalaisten pituus on kasvanut viime vuosikymmenten aikana keskimäärin useita senttejä. Suomalaismiehet olivat esimerkiksi vuonna 2019 kaksi ja puoli senttimetriä pidempiä kuin vuonna 1985. Kyseessä on globaali ilmiö, jonka syynä ovat elintason ja ravinnon parantuminen. Pituuden ohella kasvavat muutkin kehonosat.

– Ihmisen pituuskasvu on sidoksissa luustoon, ja kehon eri osat ovat suhteellisia toisiinsa. Kun pituus kasvaa, kasvaa samalla jalkakin, tutkimusjohtaja ja geneettisen epidemiologian professori Jaakko Kaprio Suomen molekyylilääketieteen instituutista ja Helsingin yliopistosta kertoo.

Jalkojen kokoon vaikuttaa myös ylipaino

Suomalaisten jalkakoon kasvu selittyy osittain myös ylipainolla. Tehyn vuonna tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2017 jo neljäsosa suomalaisista oli ylipanoisia, eikä tälle trendille näy loppua.

– Ylipaino näkyy muun kehon ohella myös jaloissa, jonne kertyy rasvaa, Jaakko Kaprio sanoo.

Myös K-ryhmässä on havaittu sama asia.

– Tämä ei liity pelkästään kenkiin, vaan myös suomalaisten vaatekoot ovat kasvaneet, Mari Kuvaja toteaa.

Pääkin kasvaa

Luuston jykevöityminen on tarkoittanut myös sitä, että suomalaisten kallot ovat hitusen verran isompia kuin jokunen vuosikymmen sitten.

Vastasyntyneen päänympäryksessä ei ole ollut mitään dramaattista kasvua, koska synnytyksessä pään pitää aina mahtua äidin lantion välistä ulos. Aikuisten päänympärys on kasvanut, kun pituuttakin on tullut lisää.

Tämän asia on huomattu – tosin pitkällä aikavälillä – myös helsinkiläisessä hattuliikkeessä E.R. Wahlmanissa, joka on valmistanut erilaisia päähineitä vuodesta 1901 lähtien. Asia ilmenee formaattorin kautta, jolla on mitattu ihmisten päänympäryksiä liikkeen alkuajoista lähtien.

– Sata vuotta sitten sitten tohtorinhatun ympärysmitta oli 56 senttiä, nykyisin se on 58:sta 61:een senttiin, E.R. Wahlmanin toimitusjohtaja ja modisti Pia Tanskanen summaa.

Myös Fredriksonin ylioppilaslakkeja valmistavan Masi Jeansin avainasiakaspäällikkö Pia Lahtinen vahvistaa saman havainnon.

Viiden viime vuoden myyntitilastot kertovat, että myydyimmät koot ovat vuodesta toiseen 57–58, mutta isojen kokojen 59–64 osuus kaikista myydyistä lakeista on kasvussa.

– Toki pitää huomioida, että lakin kokovalintaan vaikuttaa myös tukkamuoti ja se, miten hattua haluaa päässä pitää, syvällä kuin pipoa vai takaraivolla, Lahtinen huomauttaa.