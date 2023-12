YK: Neljännes Gazan asukkaista nälkiintynyt – nälänhädän riski kasvaa päivä päivältä

Yli neljäsosa Gazan kaistan asukkaista kärsii vakavasta ruokapulasta, kertovat YK ja avustusjärjestöt raportissaan.

Raportissa arvioidaan, että ruokakatastrofi vallitsee koko Gazan alueella, mutta noin 576 000 ihmistä on nälkiintynyt. Määrä on valtava, sillä aluetta lukuun ottamatta maailmassa on noin 129 000 ihmistä, jotka ovat nälkiintyneitä.

Raportin mukaan ihmiset näkevät nälkää Gazassa jopa enemmän kuin Afganistanissa ja Jemenissä ja nälänhädän riski kasvaa päivä päivältä.

– En ole koskaan nähnyt mitään tapahtuvan tällä tasolla kuin mitä tapahtuu Gazassa. Ja tällaisella nopeudella, kommentoi YK:n Maailman elintarvikeohjelman pääekonomisti Arif Husain.

Kun Israel aloitti Hamasin yllätyshyökkäyksen jälkeen oman iskunsa Gazaan, se sulki kaikki ruoka-, vesi- ja lääkekuljetukset alueelle. Ulkovaltojen painostuksesta Israel on hieman avannut sulkuaan.

Tällä hetkellä Gaza saa ehkä kymmenen prosenttia siitä elintarvikemäärästä, minkä kaksimiljoonainen väestö tarvitsisi, YK arvioi.

Avustusta vaikea saada perille

Tällä viikolla Israel alkoi sallia avun tuomisen Gazaan Kerem Shalomin rajanylityspisteeltä Jordaniasta. Aiemmin avustuskuljetuksia on toimitettu ainoastaan Egyptin kautta Rafahin rajanylityspisteestä.

Kuljetukset Jordaniasta kasvattivat keskiviikkona avustusrekkojen määrää YK:n mukaan sadasta lähes kahteensataan.

YK joutui kuitenkin lopettamaan kuljetukset torstaina, kun Israel iski Palestiinan puolelle rajanylityspaikkaa. Iskussa kuoli ainakin neljä työntekijää.

Israelin presidentti Isaac Herzog syytti YK:ta ruokapulasta, kertoo Times of Israel -lehti.

Herzogin mukaan Israel on työskennellyt sen eteen, että avustusrekkojen tarkastusten määrää saataisiin nostettua 300:sta 400:ään. Hän sanoi myös, että Gazaan saataisiin kolminkertainen määrä humanitaarista apua, jos YK hoitaisi työnsä kunnolla.

YK:n mukaan avustuskuljetusten tuomisesta on tullut taistelujen takia vaikeaa, ainakin 130 sen työntekijää on kuollut iskuissa.

YK:n turvallisuusneuvostossa on yritetty äänestää Israelin ja Hamasin välistä sotaa koskevasta päätöslauselmasta, mutta äänestystä on lykätty taas. Lauselmasta yritetään äänestää perjantaina Yhdysvaltojen aikaa.

Yhdysvallat esti pari viikkoa sitten veto-oikeudellaan edellisen päätöslauselman, jossa vaadittiin välitöntä humanitaarista aselepoa.

Tuoreimpien tietojen mukaan Gazassa on kuollut 20 057 ihmistä terroristijärjestö Hamasin yllätyshyökkäyksen jälkeen alkaneessa Israelin sotilasoperaatiossa. Lisäksi noin 1,9 miljoonaa Gazan asukasta on joutunut jättämään kotinsa, mikä on enemmän kuin neljä viidestä sen asukkaasta.