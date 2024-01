Vastuullisuusvaatimukset kasvavat yrityksillä tästä vuodesta lähtien – Keskuskauppakamari hoputtaa: ”Alihankkijoiden pitää nyt olla hereillä”

EU:ssa tulee tänä vuonna voimaan kestävyysraportointidirektiivi.

Se velvoittaa yrityksiä raportoimaan liiketoimintansa vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Siirtymäaika on pitkä, mutta sillä on vaikutuksia hyvin pian moneen suomalaiseen yritykseen.

Listatut suuryritykset laativat uuden kestävyysraportin jo vuodelta 2024. Raportointivelvoite ulottuu vuonna 2025 suuriin yrityksiin ja vuonna 2026 pörssiin listautuneet pk-yritykset kuuluvat myös direktiivin piiriin.

Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhalan mukaan EU-direktiiviin kannattaisi monen yrityksen varautua jo nyt, koska vuoden 2025 vastuullisuusvaatimukset koskevat yllättävänkin montaa suomalaisyritystä.

– Suurten yritysten raja-arvot direktiivissä ovat, että yrityksellä on 250 työntekijää, 40 miljoonan liikevaihto tai 20 miljoonan taseen loppusumma. Näistä kahden pitää täyttyä, niin raportointivelvollisuus syntyy. Itseasiassa kun katsoo, niin ei nämä rajat ole kovin korkeita, kun miettii suomalaisia vahvan taseen yrityksiä vaikka teollisuudessa, Vanhala sanoo.

Esimerkiksi OP Turun seutu on arvioinut, että vuoden 2025 sääntely koskee pelkästään Turun seudulla 150 yritystä ja alihankkijat päälle.

Turun yliopiston dosentti ja LUT-yliopiston kuluttajatutkija Jenni Sipilä kertoo, miten paljon vastuullisuus merkitsee kuluttajalle:

Sääntelyä luvassa lisää

Vanhalan mukaan moni yritys kokee, että direktiivi tulee yllättäen ja aihe puhuttaa yrityskentällä tällä hetkellä paljon.

– Tähän liittyy myös osaajapula, mistä yritykset löytävät tekijöitä, joilla tämä on jo hallussa? Tähän liittyen onkin nyt hyvin paljon koulutuksia, myös kauppakamareilla.

EU komissio on arvioinut, että tämä direktiivi tulee suoraan koskemaan EU-alueella noin 50 000 yritystä. Suomen osuus on arvioitu olevan noin 1500. Arvoketjut koskevat kuitenkin useampaa. Eli isojen yritysten on osoitettava alihankkijoiden kanssa tehtävä työ vastuulliseksi ja kestäväksi, jolloin alihankkijoilta vaaditaan myös jonkinlaista raportointia omasta vastuullisuudesta.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on kaiken kaikkiaan yli 570 000 yritystä, joten hankintaketjujen kautta yhä useamman yrityksen tulee valmistautua kestävyystiedon toimittamiseen, kertoo Vanhala.

– Alihankkijoiden pitää nyt olla hereillä, Vanhala sanoo.

Kuluttajille läpinäkyvyys lisääntyy

Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntijan mukaan uusi EU-direktiivi tulee näkymään välillisesti jonkin ajan kuluttua kuluttajille.

– En usko, että monikaan kuluttaja menee lukemaan yritysten kestävyysraporttia. Mutta jos yritysten vastuullisuus nostetaan esille kolmansien osapuolien, kuten sidosryhmien, kansalaisjärjestöjen tai median kautta, niin sitten sillä on merkitystä. Kyllä tämä lisää läpinäkyvyyttä yrityksille, Vanhala katsoo.

Läpinäkyvyyden kasvuun uskoo myös kuluttajien vastuullisuutta tutkinut Turun yliopiston dosentti ja LUT-yliopiston kuluttajatutkija Jenni Sipilä. Hänen mukaansa Suomessa on jo kuluttajaryhmiä, joille vastuullisuus on jo avainasemassa, kun tehdään kulutuspäätöksiä.

– EU:n kautta tuleva sääntely auttaa kuluttajaa saamaan luotettavampaa ja vertailukelpoisempaa tietoa. Läpinäkyvyyden kautta kuluttajat pystyvät tekemään jatkossa vastuullisempia valintoja niin halutessaan. Eli siinä mielessä EU:n vastuullisuusraportointi auttaa kuluttajaa todella paljon. Sipilä arvioi.