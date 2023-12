Saitko lahjaksi DNA-testin? Nämä asiat sinun kannattaa tietää

Vaikka et olisi itse ollut aikeissa hankkia DNA-testiä, sellainen on saattanut ilmestyä lahjapaketista. Testi voi olla tarkoitettu hauskaksi tavaksi selvittää esimerkiksi omaa etnistä perimää, mutta se ei ole vain harmitonta viihdettä. Nämä asiat sinun olisi hyvä tietää kaupallisista DNA-testeistä.

Testistä riippuen saat selville eri asioita

DNA-testejä on kolmea eri tyyppiä: autosomaalitesti, MtDNA-testi ja Y-testi.

Yleisimpiä ovat autosomaalitestit, joista usein puhutaan serkkutesteinä.

Testi kartoittaa kaikki ”serkkusi” eli sellaiset henkilöt, jotka ovat tehneet saman testin ja ovat geneettistä sukua sinulle. Tulos listaa heidät järjestykseen sillä perusteella, kuinka läheisiä osumia he ovat eli kuinka paljon jaatte yhteistä DNA:ta.

Testi antaa myös arvion etnisestä taustastasi ja joskus perimään liittyvistä terveysriskeistä.

MtDNA-testi selvittää suoraa äitilinjaa, ja Y-testi isälinjaa, joka periytyy ainoastaan isältä pojalle.

DNA-testien hinnat vaihtelevat muutaman kympin perustestistä monen sadan euron isä- ja äitilinjojen testeihin.

DNA-osumien määrä riippuu siitä, minkä yrityksen testin olet tehnyt

Suomalaiset ovat useimmiten testanneet itsensä MyHeritagessa, Family Tree DNA:ssa, 23andMe:ssä tai Ancestryssä. Kahden ensin mainitun palvelimelle voi ladata myös muiden DNA-yritysten testituloksia.

Kaikki suurimmat DNA-testifirmat antavat suomalaistaustaiselle tuhansia serkkuosumia, jonkinlaisen selvityksen etnisestä taustasta sekä tietoja vaikkapa Yhdysvaltoihin tai Kanadaan lähteneistä sukulaisista.

Et voi kuitenkaan tietää ennalta, minkä yrityksen DNA-testejä muut kanssasi samaa geneettistä perimää jakavat ihmiset ovat tehneet.

Jos esimerkiksi etsit tuntemattomia sukulaisia, heidän testituloksensa saattavat olla eri yrityksen tietokannassa kuin sinun.

Geenitietomme ovat kaupallisten yritysten hallussa

Testiä tehdessä kannattaa muistaa, että testitulokset tallentuvat sukututkimuspalveluja tarjoavien yritysten tietokantoihin.

Vaikka nämä yritykset ovat sitoutuneet kunnioittamaan testattujen tietoja, lupaukseen kannattaa suhtautua kriittisesti.

Toinen asia on tietoturva. Esimerkiksi tässä kuussa uutisoitiin, että hakkerit pääsivät varastetuilla salasanoilla käsiksi noin 6,9 miljoonan 23andMe-palvelun asiakkaan tietoihin. Vietyjen tietojen joukossa oli mm. nimiä, sukupuita ja DNA-vastaavuuksien prosenttilukuja.

Geenisi eivät ole enää vain sinun

Jokaisella suomalaisella on jo sukulainen, joka on tehnyt DNA-testin. Samalla hän on vetänyt mukaan koko geneettisen sukunsa, sillä testattu perimäsi on jaettua omaisuutta kaikkien biologisten sukulaistesi kanssa.

Samoin sinut voidaan liittää tulostesi perusteella tiettyyn sukupuuhun, jolloin saadaan selville muut sinuun liittyvät ihmiset. Nämä henkilöt ovat löydettävissä, tunnistettavissa ja nimettävissä.

DNA-testin voi kuitenkin teettää myös esimerkiksi nimimerkillä, eikä sinun tarvitse jakaa tietojasi palvelimelle kaikkien katsottavaksi. Voit myös poistaa tietojasi myöhemmin, kun olet katsonut tulokset läpi.

Jos jaksaa perehtyä erilaisiin DNA-testausfirman ehtoihin, omien tietojen käyttämistä palvelussa voi myös rajoittaa merkittävällä tavalla, mutta tätä ei moni testaaja tule tutkineeksi.

DNA-testi voi ravistella sukupuun uusiksi

DNA-testit ovat mullistaneet monien sellaisten ihmisten elämän, jotka haluavat selvittää sukunsa salaisuuksia – esimerkiksi biologisen isänsä henkilöllisyyden.

Nainen tietää synnyttämänsä lapset, mutta kaikki miehet eivät voi olla aivan varmoja siitä, onko heillä jossakin lapsia, joista he eivät tiedä.

DNA-testien avulla kuka tahansa voi nyt selvittää geneettisten lähisukulaistensa henkilöllisyyden ja ilmaantua heidän elämäänsä.

Lainsäädäntömme takaa lapselle oikeuden tietää biologiset vanhempansa. Tälläkin hetkellä Suomessa käydään oikeutta käräjillä, avataan hautoja ja odotetaan DNA-testien tuloksia, jotta lapsen oikeudet toteutuvat ja biologinen isyys voidaan vahvistaa.

Kaupallinen testi ei kuitenkaan riitä matkalipuksi sukuun. Virallisesti isyys voidaan vahvistaa vain THL:n DNA-testillä.

Harmittomaksi tarkoitettu DNA-testi, joka mullistaa käsityksesi perheestä, identiteetistä ja luottamuksesta, ei ole viihdettä. Ja seurauksista ei ota vastuuta ainakaan testin myynyt firma.

Jutun kirjoittaja Ira Vihreälehto on sukututkimuksesta kirjoittava tietokirjailija ja historioitsija, joka on itse selvittänyt isoisänsä henkilöllisyyden DNA-testien avulla. Hän on perustanut sukulaisten etsintään liittyviä sivustoja ja pitänyt aiheesta blogia ET-lehdessä. Vihreälehto on asiantuntijana mukana Ylen uudessa Puolet minusta? -dokumenttisarjassa.

