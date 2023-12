Gunnar Kotiranta on yksi Suomen tuhannesta yli 100-vuotiaasta: ”Juovuksissa en ole koskaan ollut”

Sotaveteraani Gunnar Kotiranta sanoo, että elämä on kohdellut hyvin. Kuva ja video: Tapio Termonen / Yle

Hyvät elämäntavat ja avoin mieli.

Ne eivät ehkä ole pitkän iän salaisuus, mutta ainakin ne ovat vaikuttaneet, uskoo Gunnar Kotiranta, 103, yksi yli tuhannesta suomalaisesta sata vuotta täyttäneestä.

Sata vuotta täyttäneiden määrä kasvaa Suomessa kohisten. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan marraskuun lopussa maassa oli kaikkiaan 1 147 yli satavuotiasta.

Tilastokeskuksesta kerrotaan, että Suomen vanhin henkilö oli tuolloin 110-vuotias.

Sata vuotta täyttäneitä Suomessa

1980 1990 2000 2010 2020 53 157 268 622 1038

Gunnar Kotiranta kertoo, että hän ei ole polttanut tupakkaa eikä käyttänyt alkoholia. Lapsena kokeiltu sauhuttelu päättyi heti alkuunsa, kun äiti sai tietää asiasta ja uhkasi kertoa siitä myös isälle.

Alkoholin käytöstä Kotiranta sanoo nähneensä huonon esimerkin isältään.

– Juovuksissa en ole koskaan elämäni aikana ollut, Kotiranta sanoo.

Kotiranta kertoo liikkuneensa paljon. Kävely, pyöräily ja hyötyliikunta ovat tulleet elämän aikana tutuiksi.

Avaa kuvien katselu Gunnar Kotiranta on hyvässä kunnossa ja hän on myös perillä ajankohtaisista uutisaiheista. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Kolme haavoittumista jatkosodassa

Gunnar Kotiranta aloitti työnteon kaupan juoksupoikana Porissa 13-vuotiaana. Se oli hänen yliopistonsa ja korkeakoulunsa. Myöhemmin työpaikka löytyi Porin Puuvillatehtaalta, jossa hän oli yli 40 vuotta.

Armeijaan Kotiranta meni päivää ennen kuin talvisota päättyi. Jatkosodassa hän oli jo itse mukana ja haavoittui kolme kertaa.

– Valtimo katkesi kädestä. Toisella kerralla luoti lävisti kokardin ja teki päähän jakauksen. Kolmannella kerralla kranaatti räjähti juoksuhaudassa, ja sirpaleita lensi sääreen ja keuhkoihin, Kotiranta luettelee.

Kranaatinsirpaleita on Kotirannan keuhkoissa edelleen. Ne eivät ole kuitenkaan elämää häirinneet, ja ikäisekseen Kotiranta on hyvässä kunnossa.

Mieli 103-vuotiaalla sotaveteraanilla on kirkas ja hän pystyy hyvin hoitamaan asioitaan.

Avaa kuvien katselu Palvelutalo Ruskahovissa oli tapaninpäivänä juhlan aika, kun talossa asuva Gunnar Kotiranta täytti 103 vuotta. Juhlan hetkellä Kotirannan puvun takkia koristaa yhdeksän ansiomerkkiä. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Sodanaikaiset koettelemukset ja Suomen jälleenrakentaminen eivät olleet Kotirannan mukaan helppoja aikoja. Siitä huolimatta hän kokee, että elämä on kohdellut hyvin ja se on ollut nousujohteista.

– Olen aina suhtautunut elämääni niin, että me olemme olleet sopusoinnussa keskenämme, Kotiranta sanoo.

Veteraani ei neuvo mutta toivoo

Gunnar Kotiranta toivoo, että asioihin voitaisiin laajemminkin suhtautua niiden vaatimalla suhteellisuudentajulla. Hän kauhistelee esimerkiksi sitä, miten väkivalta on raa'istunut. Kotiranta muistaa, miten poikien välisiä nujakoita ja tappeluja oli ennenkin, mutta ne osattiin lopettaa ajoissa.

Kotiranta kaipaa ihmisiltä myös enemmän pitkäjänteisyyttä. Kaikkea ei voi saada heti ja moni asia vaatii omaa panosta.

– Ennen vaadittiin yrittämään, mutta nykyään opetetaan vaatimaan, Kotiranta sanoo huomanneensa.

Hän ei kuitenkaan halua varsinaisesti neuvoa nuorempiaan. Veteraani sanoo, että ihmisten olemusta ja elämänkatsomusta ei voi muuttaa. Vanhat neuvot eivät enää nykyään päde.

Avaa kuvien katselu 103-vuotias Gunnar Kotiranta ei halua neuvoa nuorempiaan, mutta toivoo malttia ja ahkeruutta. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Itärajan tapahtumat kiinnostavat

Gunnar Kotiranta kertoo, että hän oli talvisodan jälkeen rakentamassa Suomen raja-aitaa idässä. Hän muistaa, miten tolppia lyötiin maahan ja piikkilanka-aitaa rakennettiin niiden väliin.

Sotien jälkeen Kotiranta kävi turistimatkalla Karjalassa ja hän olisi halunnut käydä katsomassa, vieläkö kyseinen aita on olemassa. Tarkkaa paikkaa ei kuitenkaan löytynyt eikä asia koskaan selvinnyt.

Nyt Suomen itärajasta ja raja-aidoista käydään taas kovaa keskustelua.

Kotiranta on seurannut uutisia ja on hyvin tilanteen tasalla. Hän toivoo, että Suomi pitää rajojen hallinnan omissa käsissään. Aiemmasta tilanne on muuttunut, kun Suomi liittyi Natoon.

– Antaas kattoo miten käy, Kotiranta sanoo.