Näin asiantuntijat täyttäisivät valtion kirstua: viinan, tupakan ja bensiinin veroon korotus, arvonlisäveroon nosto

Hallitus aikoo tehdä keväällä lisäsäästöjä. Kysyimme asiantuntijoilta, miten he täyttäisivät valtion vajaata kirstua, jos työn verotusta ei haluta kiristää.

Hallitus panee Suomen yhä tiukemmalle säästökuurille. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) täräytti viime viikonloppuna, että nykyiseen elintasoon ei ole varaa.

Purra lupasi suomalaisille kylmää kyytiä: lisäsopeutuksia täytyy tehdä vähintään 500 miljoonaa tai jopa puolitoista miljardia euroa. Valtiovarainministeriön työryhmä antaa ehdotuksensa keväällä. Budjettipäällikkö Mika Niemelä totesi A-Studiossa, että kaikki keinot ovat pöydällä.

Se tarkoittaa sekä leikkauksia että veronkiristyksiä. Hallituksessa vallitsee yksimielisyys siitä, että työn verotusta ei haluta nostaa. Se olisi kova paikka etenkin pääministeripuolue kokoomukselle.

Yle kysyi asiantuntijoilta, mitä vaihtoehtoja jää jäljelle, jos tuloverotusta ei haluta kiristää.

Veronmaksajain keskusliitto verottaisi tiukemmin paheita

Hallitus on jo päättänyt jo nostaa lääkkeiden, kirjojen, elokuvalippujen ja liikuntapalveluiden arvonlisäveroja. Nykyisin niiden arvonlisävero on kymmenen prosenttia. Hallitus nostaa veron neljääntoista prosenttiin.

Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen Veronmaksajain keskusliitosta suhtautuu penseästi esimerkiksi lääkkeiden veronkiristykseen. Hän vieroksuu myös ruuan arvonlisäveron kiristämistä, jota Purra on väläyttänyt.

Veronmaksajain keskusliitto korotettaisi mieluummin valmisteveroja, kuten alkoholin ja tupakan verotusta. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on nostamassa tupakkaveroa vähemmän kuin edellinen hallitus ja laskemassa oluen verotusta.

– Mieluummin kiristetään haitallisten tuotteiden veroja. Nämä ovat minusta sellaisia kohteita, joista lisäverotuottoja on paljon mukavampi hakea kuin esimerkiksi lääkkeistä tai elintarvikkeista, Lehtinen sanoo.

Veronmaksajain Lehtinen korottaisi myös sähkön ja bensan verotusta hieman ylöspäin.

Lehtisen mukaan sähköveroa voitaisiin korottaa hiukan sitten kun markkinat ovat rauhoittuneet. Lehtisen mukaan esimerkiksi 0,25 sentin korotus kilowattitunnilta nostaisi kotitalouksien sähkölaskua maltillisesti ja toisi verotuottoja noin 100 miljoonaa euroa.

Etla korottaisi kaikkia arvonlisäveroja prosenttiyksiköllä

Myöskään Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa Etlassa ei innostuta erityisesti ruuan arvonlisäveron korotuksesta.

Etlan mukaan parempi ajatus on nostaa kaikkia arvonlisäverokantoja yhdellä prosenttiyksiköllä. Tämä toisi valtiovarainministeriön laskelmien mukaan valtion kirstuun miltei miljardi euroa.

Etlan ennustepäällikkö Päivi Puonti arvioi, että korotus kurittaisi tasaisesti kaikkia eikä suitsisi työntekoa ja yrittämistä.

Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 24 prosenttia. Se on siis yleisin tavaroiden ja palvelujen vero.

Alennettuun 14 prosentin verokantaan kuuluvat elintarvikkeet ja rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut. Alennettuun 10 prosentin verokantaan lukeutuvat muun muassa kirjat ja lääkkeet, joiden verotusta aiotaan siis nostaa.

Jos miljardin verotuottoja haettaisiin nostamalla erityisesti ruoan arvonlisäveroa, pitäisi sitä Puontin mukaan kiristää 14–20 prosenttiin.

– Se on sen luokan veronkiristys, että se on epätodennäköistä. Perushyödykkeiden kuten ruoan tai lääkkeiden verotuksen kiristäminen tietysti osuu enemmän pienituloisiin, koska se vie heidän tuloistaan isomman osan.

Asiantuntijat samoilla linjoilla Purran kanssa

Etlan Puonti on samaa mieltä Purran kanssa, että Suomella ei ole varaa nykyiseen elintasoon.

– Kyllä näin voidaan sanoa. Nykyisen tason palvelut ja tulonsiirrot on luotu sellaisena aikana, kun talous on kasvanut nopeammin ja sitä myötä tuloja on tullut enemmän.

Avaa kuvien katselu Etlan ennustepäällikkö Päivi Puonti arvioi, että arvonlisäverokantojen korotus kurittaisi tasaisesti kaikkia eikä suitsisi työntekoa ja yrittämistä. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Veronmaksajain keskusliiton Lehtinen on samoilla linjoilla.

– Julkiset menot ovat sellaisella tasolla, että aika huonosti meillä on siihen varaa ja alijäämää syntyy paljon. Meidän pitää olla säästäväisiä jatkossakin.