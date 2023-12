Joutsenon taposta tuomittu haki vapauttamista – hovioikeus piti tuomion ennallaan

Itä-Suomen hovioikeus on pitänyt Joutsenon taposta tuomitun miehen tuomion ennallaan.

Taposta 11 vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen tuomittu mies haki muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun. 27-vuotias mies vaati vapauttamistaan välittömästi.

Mies perusteli vaatimustaan sillä, että hänen vangittuna pitämisensä on ollut kohtuutonta. Mies on ollut tutkintavankeudessa Oulun vankilassa toukokuusta 2023 lähtien kaukana kotipaikkakunnaltaan, mikä haittaa hänen mahdollisuuttaan tavata lastaan. Miehen mukaan on myös mahdollista että hän on syytön henkirikokseen, ja suorittaa hänelle tuomittua rangaistusta tarpeettomasti.

Syyttäjät vastustivat vaatimusta. Hovioikeuden ratkaisun mukaan miehen ja hänen lapsensa tapaamisten hankaloituminen ei ole sellainen syy, minkä vuoksi miehen vangittuna pitäminen olisi hänen henkilökohtaisten olosuhteidensa perusteella kohtuutonta, kun otetaan huomioon miehen syyksi luettujen rikosten laatu, vakavuus ja törkeys. Miehen vangittuna pitäminen ei ole muutoinkaan kohtuutonta.

Syytettiin alunperin murhasta

Mies on tuomittu Joutsenon leipomon pihalla toukokuussa tapahtuneesta henkirikoksesta. 27-vuotias mies ja kaksi muuta miestä tappoivat miehen huumekauppojen yhteydessä. Väkivalta oli luonteeltaan sellaista, että miesten oli täytynyt ymmärtää sen johtavan todennäköisesti uhrin kuolemaan.

Teosta oli alunperin syytettynä myös neljäs mies. Hänen osaltaan henkirikossyyte kuitenkin hylättiin, sillä hänen osallisuutensa tekoon jäi näytön perusteella epävarmaksi. Syyttäjä vaati kaikille neljälle tuomioita murhasta.

Käräjäoikeuden mukaan henkirikos osoitti tekijöissä ”tunnekylmyyttä ja täydellistä välinpitämättömyyttä toisen ihmisen ihmisarvoa kohtaan”.

Oikeus ei kuitenkaan pystynyt näytön perusteella arvioimaan, oliko tekotapa murhan tunnusmerkistön mukaisesti erityisen raaka ja julma, ja päätyi rikosnimikkeenä tappoon.