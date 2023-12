Miesten työllisyys heikkenee, naisten jopa paranee – huonot uutiset uhkaavat hallituksen työllisyystavoitteita

Viime vuosi oli miesten, mutta tämä vuosi on naisten.

Taantuma heittää varjon hallituksen työllisyystavoitteiden päälle.

Huonoja työllisyysuutisia on kuultu koko syksy ja alkutalvi, erityisesti rakennusalalta ja teollisuudesta.

Tänään Tilastokeskus kertoi, että työllisyys heikkeni ja työttömyys kasvoi edelleen marraskuussa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tavoitteena on 100 000 työllistä lisää. Tämän varaan on laskettu sikäli, että se vahvistaisi julkisen talouden pohjaa kahdella miljardilla eurolla.

Hallaa hallitukselle – mutta kriittistä on se milloin laiva kääntyy

Kun työllisyys sakkaa, maali karkaa.

– Eihän tämä kauhean hyvältä näytä hallituksen kannalta, sanoo Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

– Aiemman trendin perusteella satatuhatta uutta työllistä näytti olevan mahdollisuuksien rajoissa, mutta nyt se näyttää hyvin haastavalta.

Hallituksen politiikkana on, että työttömiä patistellaan tukileikkauksilla töihin. Mutta miten töihin voidaan patistaa, kun avoimien työpaikkojen määrä vähenee jatkuvasti?

– Huonosti. Jo tällä hetkellä tilanne on se että monia avoimia työpaikkoja hakee suuri joukko ihmisiä. Keppi auttaa nousukauden tullen, mutta taantumaan mentäessä se on huono väline, Kuoppamäki sanoo.

Kriittinen kysymys tavoitteiden kannalta on, milloin koittaa se hetki, kun inflaation ja korkeiden korkojen riivaama talous kääntyy takaisin myönteisemmälle uralle.

Selvää on, ettei käännettä odoteta vielä lähikuukausina. Mutta ekonomistien näkemykset ovat melko yhteneväisiä siitä, että ellei yllätyksiä tule, ensi kesän jälkeen pitäisi helpottaa.

– Odotan, että kesällä oltaisiin lähellä pohjia. Ensi vuoden loppua kohti avoimien työpaikkojen määrä voisi kääntyä taas nousuun, Kuoppamäki sanoo.

Miehet nyt kärsijöinä, mutta naisille riittää töitä

Työllisyystilanteen heikkeneminen osuu nyt ennen kaikkea miehiin.

Tilanne on alakuloisin rakentamisessa ja teollisuudessa, eli aloilla joissa miehet ovat enemmistönä. Sukellus heijastuu myös niitä palveleviin toimialoihin, kuten kuljetuksiin ja tukkukauppaan.

Töissä on noin 45 000 miestä vähemmän kuin viime vuonna tähän aikaan, laskee alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Naisilla menee sen sijaan jopa paremmin kuin viime vuonna.

– Naisten työllisyys on kasvanut viime vuodesta parillakymmenellä tuhannella, Pylkkänen sanoo.

Erojen suuruus johtuu siitä, että osa ammateista on edelleen hyvin vahvasti sukupuolittuneita. Sosiaali- ja terveydenhuollossa ja koulutuksessa töitä on riittänyt.

Onni onnettomuudessa: sukelluksen ei pitäisi olla kovin syvä

Kaikkiaan näyttää siltä, että taantumasta ei ole odotettavissa kovin pitkää tai syvää.

Työttömyysaste – kausitasoitettuna – on tämän päivän lukujen mukaan 7,6 prosenttia. Sen ennustetaan pysyvän melko hyvin kurissa.

– Näyttää siltä, että työttömyys ei kovinkaan paljon nouse, joten nousuvauhtiin päästään sitten taas hyvin kiinni, Pylkkänen sanoo.

– Tämä on vielä aika maltillista työmarkkinoiden heikkenemistä. Historiallisesti katsoen maan työllisyysaste on edelleen hyvä, Kuoppamäki jatkaa.

