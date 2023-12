Näin asiantuntijat arvioivat presidenttiehdokkaiden esiintymisiä Ylen suuressa vaalikeskustelussa

Yhdeksän presidenttiehdokasta kohtasi Ylen suuressa vaalikeskustelussa torstai-iltana. Ylen aamussa vierailleet Tampereen yliopiston viestinnän professori Pekka Isotalus, Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö Vappu Kaarenoja ja Iltalehden politiikan toimittaja Lauri Nurmi näkivät keskustelun ydinaseista olleen kuumin väittelyn aihe.

Ylen Vaalikoneen löydät täältä

Erityisesti vasemmistoliiton ehdokkaan Li Anderssonin ja perussuomalaisten Jussi Halla-ahon välinen argumentointi nähtiin onnistuneena.

– Andersson oli nautittavan oikeassa, kun hän toi esiin tämän suomalaisen presidenttikeskusteluiden ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan sumuttamisen perinteen, Lauri Nurmi sanoi viitaten kaksikon esiintuomiin argumentteihin Naton ydinpelotteessa mukana olemisessa ja ydinenergialain yhteensovittamisessa.

Vaalikeskustelussa Andersson toi esiin, että voimassaolevan ydinenergialain piti olla perusta sille, ettei Suomeen sijoiteta ydinaseita eikä tämän takia tarvita kansallista linjausta asiasta erikseen.

Anderssonin mukaan kuitenkin nyt toistuvasti kuullaan poliittisella kentällä kannanottoja sille, että ehkä sallittaisiin vähän esimerkiksi ydinaseiden kauttakulkua.

– Ja Halla-aho huomauttaa aivan oikein, että eihän tällaisen ydinenergialain kirjauksella voi olla arvoa ja Andersson on vastaavasti ihan oikeassa sanoessaan, että tämähän haluttiin sivuuttaa, kyllä, se tiedettiin ja se tietoisesti sivuutettiin, Nurmi kuvaili kaksikon väittelyä.

Nurmi kutsui Anderssonia ja Halla-ahoa totuudenpuhujiksi, joita vaalikeskusteluissa tarvitaan.

– Halla-aho ja Andersson ovat keskustelun parhaimpia argumentoijia, molemmat ovat hyviä perustelemaan omia näkökulmiaan, Pekka Isotalus totesi.

Isotalus kuitenkin näki, että Anderssonilla ja Halla-aholla on vaikeuksia vedota suureen yleisöön omien kannattajiensa ulkopuolella.

Kehuja vaikea haastaa

Vaaliasetelmissa kärkisijoja ovat pitäneet kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb ja valitsijayhdistyksen Pekka Haavisto. Hieman takamatkalta presidenttikisaan lähtenyt SDP:n ehdokas Jutta Urpilainen nähdään kuitenkin myös potentiaalisena haastajana.

Tällä hetkellä ennakkosuosikin roolista gallupeissa nauttivan kokoomuksen Stubbin nähtiin keskustelussa varmistelevan suosiotaan.

– Stubbista on tullut kehujakettu, Nurmi kuvaili Stubbin esiintymistä.

Isotaluksen mukaan Stubbin muiden ehdokkaiden sanomisten kommentointi ja kehuminen oli välillä opettajamaista ja Isotalus oli sitä mieltä, että Stubbin olisi esiintymisissään varottava heittäytymästä liian ylimieliseksi.

Nurmi toi esiin, että kehumisen strategia on vaikea kehun vastaanottajalle, sillä kehua on vaikea lähteä haastamaan ilman että se kääntyisi haastajaa itseään vastaan.

Vappu Kaarenoja kiinnitti huomiota Stubbin ja Urpilaisen keskinäiseen kommunikaatioon.

– Stubbin ja Urpilaisen välillä vallitsee tällainen yhteisymmärrys, että kehutaan toista ja vähän kiltisti haastetaan.

Melko myöhään presidenttikisaan lähtenyt Urpilainen sai Isotalukselta kehuja esiintymisestään.

– Hän oli hyvin eloisa, hän oli valoisa, hän hymyili välillä. Hän erottui tällaisesta vakavasta mieskööristä ja sen lisäksi hän oli mielestäni hyvin vakuuttava.

Pekka Haavisto esiintyi Nurmen mukaan tasaisen varmasti ja suuntaa katsettaan jo eteenpäin.

– Haavisto alkaa jo hiljalleen luottaa siihen, että haastaa Stubbin sitten siellä toisen kierroksen kaksintaistelussa, Nurmi arvioi.

Ylen Vaalisivut löydät täältä

Toisen kierroksen paikat jaossa

Nurmen mukaan keskusteluissa alkaa näkyä myös eroja siinä, keneltä toisen kierroksen paikka voi lipua ulottumattomiin.

– Olli Rehnin vaalikone ei tunnu millään käynnistyvän, Nurmi totesi keskustan ehdokkaan esiintymisestä.

Nurmi kiinnitti huomiota esimerkiksi siihen, että Rehnin käyttämä puheaika keskustelussa jäi minuuteissa paljon vähäisemmäksi kuin monen muun ehdokkaan.

Kristillisdemokraattien presidenttiehdokas Sari Essayah käytti Isotaluksen mukaan taitavasti hyväkseen nykyistä ministerirooliaan, jonka myötä hänellä on tämänhetken asioista tietoa enemmän kuin muilla ehdokkailla.

Valitsijayhdistyksen ehdokas Mika Aaltola jäi Nurmen ja Isotaluksen mukaan kokeneiden politiikkojen jalkoihin.

– Hän ei pystynyt kaikkiin teemoihin ottamaan asiantuntevasti kantaa, Isotalus analysoi.

Liike Nytin presidenttiehdokas Harry Harkimo sai kolmikolta kehuja pelottomasta asioiden esiintuomisesta. Vappu Kaarenoja toi esiin myös Harkimon puhetyylin, joka erosi puhekielisyydellään selkeästi muista ehdokkaista.

Ehdokkaissa taistelupareja

Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston lisäksi ehdokasjoukosta löytyy toinenkin taistelupari.

Lauri Nurmi kehotti kiinnittämään huomiota presidenttikisassa Li Anderssonin ja Jutta Urpilaisen keskinäiseen suhteeseen ja sen vaikutukseen SDP:n äänestäjissä.

– Yksi kaksintaistelu on Anderssonin ja Urpilaisen välillä. Tiedän että Andersson on erittäin sisuuntunut siitä, että Urpilainen asettuessaan SDP:n ehdokkaaksi ilmaisi, että nyt tulee tällainen ensimmäinen punavihreä kunnon ehdokas, naisehdokas. Ja se vähätteli täysin Anderssonia ja vasemmistoliitossa on sisuunnuttu siihen, että Andersson pistää kaiken likoon että saa syötyä SDP:n kannatusta, Nurmi arvioi.

Nurmi näkee presidenttipeliä myös Stubbin ja Haaviston suhtautumisessa mahdolliseen haastajaan Jussi Halla-ahoon. Nurmen mukaan kolmikon linjoissa on erittäin isoja jännitteitä, mutta koska sekä Stubb että Haavisto tavoittelevat myös perussuomalaisten kannattajien ääniä, he varovat visusti haastamasta Halla-ahoa kovin selvästi.