Helsingin taksitolpalla kisataan asiakkaista jopa nyrkein – Juhana Vartiainen vaatii toimia ongelman poistamiseksi

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen on vaatinut kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään kiireellisen valmistelun Helsingin Rautatientorin Asema-aukion taksitolpan ongelmien ratkaisemiseksi.

Kaupunkiympäristön toimialalta odotetaan tilannetta selkeyttävää ratkaisua tulevan kevättalven aikana.

Vartiaisen mukaan ratkaisuilla on päästävä lopputulokseen, missä taksiyritysten välinen kilpailu edelleen toimii, mutta järjestyneesti. Asiakkaan täytyy tietää, minkä yhtiön taksia hän käyttää.

– Asiakkaan täytyy voida rauhallisesti valita eri palveluntarjoajien välillä. Ehkä me kilpailutamme Asema-aukion palveluntarjoajat, kuten Helsinki-Vantaan lentokentällä on tehty, Vartiainen sanoo.

Asema-aukion taksitolppaa on kutsuttu villiksi länneksi. Taksikuskien välinen kilpailu asiakkaista on kärjistynyt jopa kuljettajien väliseksi fyysiseksi väkivallaksi. Myös asiakkaat ovat olleet peloissaan.

Niin kutsutut villit taksit eli jonkun muun kuin tunnetun taksifirman alla toimivat taksit ovat ryhtyneet jakamaan Helsinkiä eräänlaisiin reviireihin. Taksit pyrkivät siihen, että muut eivät pääsisi niiden hallitsemille taksitolpille.

Vartiainen: ”Onnistuneen kokonaisuuden häpeätahra”

Vartiainen on saanut jatkuvasti huolestunutta palautetta aiheesta. Palaute on Vartiaisen mukaan viime aikoina yltynyt.

– Ehkä tässä näkyy se, että taksiuudistus on yleisesti helsinkiläisten kannalta toiminut hyvin. Se on erinomainen uudistus, koska on paljon takseja tarjolla kaikkialla kaupungissa, eikä niitä tarvitse odottaa.

Asema-aukion taksitolppa on Vartiaisen mukaan häpeätahra muutoin onnistuneessa kokonaisuudessa.

– Se on myös paikka, jossa moni vierailija ensi kertaa tutustuu Helsingin liikennejärjestelmään. Sieltä saa todella heikon ensivaikutelman.

Asema-aukion taksitolppa ei ole ainut alue, jossa taksinkuljettajien reviirikiistaa on havaittu. Myös kauppakeskus Triplalla Helsingin Pasilassa ja joidenkin yökerhojen edustalla on huomattu sama ilmiö.

– Asema-aukio on avainpaikka, johon tässä vaiheessa haluamme satsata niin, että siellä oleva ikävä tilanne, kaaos ja aggressiivinen toiminta saadaan loppumaan.

Vartiaisen mukaan voi olla, että koko taksitolppa-käsitettä on arvioitava uudelleen.