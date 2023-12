Kaivosyhtiö Keliber palkkaa viikoittain uusia työntekijöitä, laiteasennukset alkavat Kokkolan tehtaalla

Keliberin tavoitteena on, että yhtiössä on vuoden kuluttua yli 200 työntekijää. Kokkolan tehdas on harjakorkeudessa. Koeajot aloitetaan vuoden 2025 alussa.

Avaa kuvien katselu Keliberin tehdashalli on noussut harjakorkeuteen. Arkistokuva. Kuva: Marcus Lillkvist / Yle