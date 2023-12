Useat bussilinjat myöhässä pääkaupunkiseudulla sään vuoksi, noin 50 peruttu ja yksi bussi jumittui hankeen

Lukuisat linja-autolinjat kulkevat tällä hetkellä aikataulusta myöhässä pääkaupunkiseudulla.

Luminen sää on johtanut siihen, että osa bussilinjoista joutuu ajamaan poikkeusreittiä. Etenkin syrjäseutujen liikenne on kohdannut haasteita huonokuntoisten teiden vuoksi. Joitain pienempiä katuosuuksia jätetään ajamatta linja-autoilla.

Perjantaina kello 12.20 mennessä oli peruttu noin viisikymmentä bussivuoroa, kertoo HSL:n informaatiopäällikkö Joona Packalén.

– Etenkin tiheävuoroisilla linjoilla on peruttu vuoroja, Packalén sanoo.

Helsingin Käpylässä bussi juuttui lumikinoksiin noin kello 11 aamupäivällä. Pelastuslaitos jouduttiin hälyttämään kohteeseen hinaamaan auto ulos hangesta.

Kannattaa varata aikaa

Sää on vaikuttanut myös raitioliikenteeseen. Muutama linja on ollut myöhässä, koska raitiotien on tukkinut väärin pysäköity auto. Lisäksi Helsingin Huopalahdessa linja 10 myöhästyi teknisen vian vuoksi.

Packalénin mukaan ongelmien odotetaan rauhoittuvan viikonloppuna, kun joululiikenne vähenee huomattavasti. Lumitilanteen osalta helpotusta odotetaan sunnuntaina.

– Poikkeusaikatauluja voi seurata esimerkiksi HSL poikkeusinfosta viestipalvelu X:stä tai laittamalla poikkeusilmoitukset päälle HSL-sovelluksessa.

Packalén suosittelee matkustajia varaamaan tällä hetkellä ylimääräistä aikaa julkisilla liikkuessaan.