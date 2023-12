40 tonnia painavia urkuja voi soittaa kännykällä ja niitä korjataan kuin mersua – tältä ne kuulostavat

Urkuri Jan Lehtola pitää Musiikkitalon urkujen sointia jumalallisena. Instrumentilla on kaksi soittopöytää, kuvassa oleva on liikuteltava ja sähköllä toimiva.

Kun pädistä virittelee asetukset kuntoon, sähköinen soittopöytä tallentaa kaikki tapahtumat ja painallukset, jotka sillä tehdään.

Teoriassa Helsingin Musiikkitalossa esiintyvä urkuri voisi siis nauhoittaa konserttinsa etukäteen ja ottaa soittopöydän ääressä rennosti konsertin aikana.

Tai olisi sekin mahdollista, että solisti makoilisi kotisohvalla ja käskyttäisi jätti-instrumenttia etänä kännykällä.

Musiikkitalon uudet urut ovat musiikkinörtille kuin karkkikauppa. Tälle soittimelle kaikki tuntuu olevan mahdollista.

– Korjaajakin voi ottaa soittimeen etäyhteyden ja hoitaa asioita kuntoon – vähän niin kuin mersuissa ja bemareissa, urkuri Jan Lehtola toteaa.

Lehtola on yksi kuudesta urkujen rakennusprojektin vastuumuusikoista, ja nyt kaikki alkaa olla valmista.

– Tuntuu samalta varmaan kuin ultrajuoksussa. Pitkän lenkin jälkeen alkaa tuntua aika hyvältä.

Kuuntele alla olevalta videolta, mihin kaikkeen uudet urut tarvittaessa taipuvat:

Urkuri Jan Lehtola esittelee videolla uusien urkujen ominaisuuksia.

Nämä ovat maailman suurimmat modernit konserttisaliurut. Paino sanalla modernit, sillä esimerkiksi Sydneyn oopperatalosta löytyy suurempi soitin, mutta siinä ei ole käytössä modernia teknologiaa.

Musiikkitalon urut painavat 40 tonnia, siis seitsemän norsun verran – ja enemmän kuin alun perin oli tarkoitus. Salin rakenteita piti valtavan massan takia korjata ja vahvistaa. Liikuteltavan ja sähköllä toimivan soittopöydän lisäksi soittimen vieressä on perinteisempi soittopöytä, jossa on mekaaninen koneisto. Uruilla on orkesteriviritys, a-sävelen taajuus on 443 hertsiä.

Avaa kuvien katselu Soitin on paitsi vaikuttavan kuuloinen myös poikkeuksellisen näyttävä. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Valtavassa instrumentissa on yhteensä 124 äänikertaa, joista osa on mikrotonaalisia. Uruilla pystyy siis soittamaan säveliä, jotka jäävät tavallisessa koskettimistossa kahden vierekkäisen koskettimen väliin.

Urkupillejä on yhteensä 7 999 kappaletta.

– Näiden tietojen avulla joku saattaa laskea, että pillimäärä ei voi pitää paikkaansa. Mutta tässä soittimessa pillien ja äänikertojen suhde on hieman erilainen kuin tavallisesti: joissain äänikerroissa pillejä on enemmän kuin normaalisti, joissain vähemmän, Jan Lehtola huomauttaa.

Soittimen julkisivun persoonalliset, 3D-tulostetut urkupillit viimeistelevät salin arkkitehtuurin. Valtava massa puolestaan saattaa valmiiksi sen akustiikan, sillä urut on alun perinkin suunniteltu osaksi konserttisalia.

– On erittäin tärkeää, että tässä salissa on tämän kokoluokan ja laatuluokan instrumentti. Se tulee herättämään maailmanlaajuista huomiota, Lehtola vakuuttaa.

Avaa kuvien katselu Julkisivun pillit ja ilmakanavat ovat 3D-tulostettua biokomposiittia. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Hintaa itävaltalaisen Rieger Orgelbaun rakentamalle soittimelle kaikkine kuluineen tuli yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. Urkujen osuus summasta on noin 3,2 miljoonaa euroa, loput kustannukset ovat peruja muun muassa kilpailutuksesta ja salin korjaustoimenpiteistä. Soittimelle on luvattu ainakin 200 vuoden käyttöikä.

– Tällainen soitin on mittaamattoman arvokas. Tämä on tehty niin pitkän ajan kuluessa ja niin pitkäaikaista käyttöä varten, että voimmeko edes puhua rahallisista määreistä, Lehtola kysyy.

Soitin myös tarjoaa uusia mahdollisuuksia suomalaiselle konserttielämälle. Orkesterikirjallisuus on täynnä teoksia, joissa urut ovat avainasemassa ja joita ei oikein voi esittää ilman kunnon konserttiurkuja.

Sellainen teos on muun muassa Richard Straussin hitti Also sprach Zarathustra, jonka suuri yleisö tuntee Stanley Kubrickin ohjaamasta elokuvasta 2001: Avaruusseikkailu.

Teos kuullaankin heti tulevan kauden alussa, Radion sinfoniaorkesterin konsertissa Musiikkitalossa 12. tammikuuta. Konsertti nähdään ja kuullaan Ylen kanavilla, kuten moni muukin alkuvuoden urkujen avajaisia juhlistava konsertti. Ihan ensimmäinen on luvassa heti uudenvuodenpäivänä.

Kuuntele videolta, kun Jan Lehtola soittaa Bachia Musiikkitalon uusilla uruilla.

Urkujen rakennusprojekti sai alkunsa viime kesänä edesmenneen Kaija Saariahon miljoonan euron lahjoituksesta. Rahoittajiksi lähtivät säveltäjän esimerkistä myös Yle, Helsingin kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä eri säätiöt. Lisäksi kansalaisilta saatiin lahjoituksia projektia varten.

Saariahon nimeä kantaa myös urkusävellyskilpailu, jonka ansiosta Musiikkitalon soittimelle on sävelletty jo toista sataa kappaletta.

Osa kilpailuteoksista on konserttiohjelmistossa heti vuoden alussa, esimerkiksi kilpailun konserttosarjan toisen voittajan, suomalaisen Tomi Räisäsen uusi teos soi Helsingin kaupunginorkesterin konsertissa 2. helmikuuta.

Jan Lehtola kertoo, että uruista tuli aikoinaan statussymboli. Upeat barokkiurut eurooppalaisessa kirkossa olivat (ja ovat yhä) vetonaula, joka veti ihmisiä puoleensa.

Nyt Helsingillä on uusi soiva monumentti, jota kelpaa tulla ihastelemaan kauempaakin.