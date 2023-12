Poliisi tutkii surmatyötä Lahdessa – kaikkiaan viisi henkilöä vangittu teosta epäiltynä

Syyte poliisin tutkinnassa olevassa tappojutussa on nostettava viimeistään toukokuun 17. päivä vuonna 2024.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on vanginnut perjantaina kolme henkilöä epäiltynä Lahdessa aiemmin tässä kuussa tapahtuneesta taposta.

Nyt vangitut epäillyt ovat 30-vuotias mies ja kaksi 35-vuotiasta miestä.

Samasta surmatyöstä aiemmin tällä viikolla Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi jo miehen ja naisen todennäköisin syin epäiltynä taposta.

Henkirikoksen epäillään tapahtuneen Lahdessa joulukuun 6.-11. päivien välisenä aikana, joten rikoksen tekoaika on hieman tarkentunut.

Poliisi on ollut tapauksesta vaitonainen. Uhrina on ollut mies. Syyte jutussa on nostettava toukokuun 17. päivään mennessä.

Etelä-Suomen Sanomien mukaan kaikilla vangituilla on aiempaa rikostaustaa.