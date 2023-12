Poliisi jatkaa Prahan ampujan motiivin selvittämistä – ihaili somessa aikaisempia kouluampujia

Prahassa keskiviikkona useita ihmisiä surmanneen opiskelijan taustasta on saatu lisätietoja.

24-vuotias mies ampui eilen Tšekin pääkaupungissa ainakin 14 ihmistä kuoliaaksi ja surmasi lopuksi itsensä.

Tšekkimedian mukaan opiskelija oli kirjoittanut viestipalvelu Telegramiin ”päiväkirjaa”, jossa hän ihaili joukkomurhia ja haaveili kouluampumisen toteuttamisesta. Kanavan viesteistä huokui epätoivo elämään ja viha ihmisiä kohtaan.

– Vihaan maailmaa ja haluan jättää jälkeeni niin paljon kipua kuin on mahdollista, epäilty ampuja kirjoitti.

Viestit on kirjoitettu venäjäksi, ja sanomalehti The New York Timesin mukaan ne vaikuttavat natiivipuhujan kirjoittamilta.

Se herättää lehden mukaan kysymyksiä siitä, miten tšekkiläinen epäilty on saavuttanut niin korkean venäjän tason.

Telegram-kanavalle kirjoitettiin ainakin kymmenen päivän ajan ennen teon toteuttamista. Telegraph-lehden mukaan epäilty piti kanavan yksityisenä, ja muutti sen julkiseksi vasta juuri ennen hyökkäystä.

Kanavalla ihannoitiin kahta venäläistä kouluampujaa. Yksi heistä on teini-ikäinen poika, joka tappoi yhdeksän ihmistä entisellä koulullaan Venäjän Kazanissa maaliskuussa 2021.

– Kun [poika] teki ampumisen, tajusin, että on paljon tehokkaampaa tehdä joukkomurha kuin sarjamurhia, epäilty ampuja kirjoitti.

Toiseksi ihailun kohteeksi kerrotaan 14-vuotias venäläistyttö, joka surmasi kaksi ihmistä ja vahingoitti viittä Venäjän Brjanskissa.

Avaa kuvien katselu Poliisi partioi Kaarlen yliopistolla torstaina. Kuva: Michal Cizek / AFP

Ei aiempaa rikosrekisteriä

Tšekkiviranomaiset eivät näe, että tapauksella olisi yhteyttä kansainvälisiin terroristijärjestöihin.

Epäillyllä ei ollut rikosrekisteriä. Hänellä oli kuitenkin aseenkanto-oikeus ja kiinnostusta aseistautumiseen ja hän omistikin useita aseita, kerrotaan Telegraph-lehdessä.

Tapausta edeltävällä viikolla Prahan läheisessä metsässä ammuttiin mies ja vauva. Tšekin sisäministeri Vit Rakusanin mukaan parhaillaan on selvityksessä, oliko epäilty myös tämän takana.

Juuri ennen suuntaamistaan yliopistolle epäillyn uskotaan ampuneen isänsä. Paikallinen poliisi oli saanut tästä tiedon jo ennen kouluammuntaa ja oli jo etsimässä epäiltyä.

Sisäministeri Rakusanin mukaan yliopistolta löytyi suuri määrä aseita ja uhreja olisi voinut tulla kymmeniä enemmän, jollei poliisi olisi toiminut nopeasti.

Tšekin hallitus julisti maahan lauantaiksi kansallisen surupäivän uhrien muistoksi.