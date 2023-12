Hot Chip Challenge -sipsit määrätään pois markkinoilta terveydelle haitallisina

Ruokaviraston mukaan kuluttajien on syytä jättää nauttimatta Hot Chip Challenge -sipsit ja vastaavat tuotteet niiden haitallisuuden vuoksi.

Hot Chip Challenge -sipsit on poistettava markkinoilta Suomessa, linjaa Ruokavirasto. Tuotteessa on viraston mukaan havaittu vaarallisen korkeita pitoisuuksia kapsaisiinia. Sipsit on jo poistettu useissa EU-maissa markkinoilta terveydelle haitallisena.

– Ruokavirasto katsoo, ettei Hot Chip Challenge 3 g -tuote täytä elintarvikkeita koskevaa turvallisuusvaatimusta ja sen vuoksi tuotetta ei tule saattaa markkinoille Suomessa. Samoin jo markkinoille saatetut tuotteet on poistettava markkinoilta, viraston tiedotteessa sanotaan.

Kapsaisiini on chilipaprikoiden sisältämä polttavaa tunnetta aiheuttava yhdiste, joka voi suurina pitoisuuksina aiheuttaa ihon ja limakalvojen ärsytystä, Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan.

Tshekissä valmistettua tuotetta on markkinoitu nimensä mukaisesti haasteena. Pakkauksen kannessa on aihetunniste, jolla haasteeseen voi osallistua.

Sipsit ovat olleet suosittuja erityisesti sosiaalisessa mediassa, ja moni ihminen on julkaissut videon osallistumisestansa haasteeseen muun muassa Tiktokissa sekä Youtubessa.

Ruokaviraston mukaan Hot Chip Challenge -sipsiä on ollut myynnissä yksittäisissä kivijalka- ja verkkokaupoissa. Paikalliset viranomaiset varmistavat, ettei kyseisiä tuotteita ole enää myynnissä viranomaisten tiedossa olevissa myyntipaikoissa.

– Kuluttajien on syytä jättää nauttimatta nämä ja vastaavat tuotteet niiden haitallisuuden vuoksi, Ruokavirasto sanoo.

”Ihan järkyttävän tulisia”

Yliopistotutkija Markus Haapala Helsingin yliopistosta on toiminut aiemmin Suomen Chiliyhdistyksen tiedottajana ja hallituksen jäsenenä lähes kymmenen vuoden ajan. Viime vuonna yhdistystoiminta sai jäädä, mutta hän on edelleen innokas chiliharrastaja.

Haapala kertoi torstaina Ylelle törmänneensä moniin videoihin, joissa ihmiset maistavat toinen toistaan tulisempia, chiliä sisältäviä sipsejä.

Vastaavia sipsejä ei kannata syödä, jos ei tiedä mitä tekee, Haapala sanoo.

– Onhan ne ihan järkyttävän tulisia ihmiselle, joka ei ole chiliin tottunut, hän toteaa.

Haapala pitää Hot Chip Challengen kaltaisia tuotteita turhina erikoisuuksina.

– En itse harrasta tällaisten poikkeuksellisen tulisten chilien syöntiä, mutta ymmärrän, että nykyaikana kaikki äärimmäiset asiat ovat suosittuja.