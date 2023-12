Afrikan rikkaimmalta naiselta takavarikoitiin satoja miljoonia euroja – taistelu mahtisuvun korruptiota vastaan etenee

Kuva: Lyvans Boolaky / Imagespace / Shutterstock / All Over Press

Angolaa vuosikymmeniä hallinneen dos Santosin perheen jäsenistä on aloitettu viime vuosina lukuisia korruptiotutkintoja.

Afrikan rikkaimmaksi naiseksi nimetty angolalainen Isabel dos Santos on hävinnyt oikeustaistelun häneltä jäädytettyjen varojen vapauttamisesta. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Angolalainen teleoperaattori Unitel vaatii dos Santosilta vahingonkorvauksia yli 670 miljoonan euron edestä. Yhtiön mukaan dos Santos siirsi satoja miljoonia euroja omistamansa holdingyhtiön nimiin vuosina 2012–2013 toimiessaan Unitelin toimitusjohtajana.

Dos Santosin mukaan kyse oli lainasta. Oikeudessa kuitenkin selvisi, ettei dos Santos ole enää maksanut lainoista korkoa tämän vuosikymmenen aikana.

Unitelin mukaan dos Santos oli myös asettanut lainalle erittäin edulliset ehdot voidakseen maksimoida rahoista saatavan taloudellisen hyödyn.

Dos Santos on itse kiistänyt toimineensa väärin ja kutsunut syytteitä poliittiseksi ajojahdiksi.

Isabel dos Santos on Angolan entisen presidentin José Eduardo dos Santosin tytär. Dos Santosin perheellä on Angolassa kyseenalainen maine, sillä sekä Josén että Isabelin uskotaan käyttäneen valta-asemiaan hyväkseen oman varallisuutensa kasvattamiseen.

Isabel on vuosien ajan toiminut lukuisten merkittävien angolalaisyritysten johdossa. Hänen isänsä José toimi puolestaan Angolan presidenttinä 38 vuoden ajan aina vuoteen 2017 asti.

José Eduardo dos Santosin seuraajaksi nimetyn João Lourençon valtakauden aikana dos Santosin perheenjäsenistä on aloitettu Angolassa lukuisia korruptiotutkintoja. Esimerkiksi Josén poika Zenu on aiemmin tuomittu viideksi vuodeksi vankeuteen petoksesta.

Avaa kuvien katselu Angolan pääkaupungista Luandasta on kasvanut vauras ja moderni suurkaupunki. Kuva: Robert Harding / Alamy/All Over Press

Angolalla on paljon kallisarvoisia luonnonvaroja kuten öljyä ja timantteja. Maan pääkaupungista Luandasta on kasvanut vauras ja moderni suurkaupunki, mutta kansan tulotaso on kaikesta huolimatta edelleen matala.

Isabel dos Santosin omaisuuden on arvioitu liikkuvan kahden miljardin dollarin (1,8 miljardin euron) tienoilla.