Sponsorit käänsivät selkänsä Kanye Westille – raha ei räppäriltä kuitenkaan lopu

Kuva: LANDMARK MEDIA / Alamy/All Over Press

Kanye West on tehnyt uutta musiikkia ja suunnitellut jatkoa Yeezy-lenkkareilleen.

Tammikuussa ilmestyvän Vultures-levyn kannessa on Hitlerin suosikkitaiteilijan teos.

Uutisaihe, joka ei ikinä tunnu katoavan otsikoista, on Kanye West.

Keväällä 2022 kävimme läpi Westin silloiset kohut avioerosta väkivaltaisiin puheisiin ja äärioikeiston kanssa flirttailuun.

Syksyllä 2022 Westin markkina-arvo romahti juutalaisvastaisten kommenttien seurauksena. Adidas katkaisi välit artistiin, joka oli kengillään tuonut saksalaisyritykselle miljardiluokan myynnit.

Kulunut vuosi oli Westin osalta hiljaisempi, mutta loppuvuodesta alkoi taas rytistä.

Uusi levy tulossa

West, joka muutti nimensä vuonna 2021 virallisesti muotoon Ye, esiintyi tiistaina 12. joulukuuta Miamissa uuden albuminsa kuuntelutilaisuudessa. Ty Dolla Signin kanssa tehty Vultures ilmestyy, no, ehkä joskus.

Kaksikko on syksyn mittaan lupaillut isoja esiintymisiä areenoille ja stadioneille, mutta ne eivät ole toteutuneet. Levyn piti ilmestyä 15. joulukuuta, mutta julkaisua siirrettiin ensin vuoden loppuun ja sitten tammikuun puoliväliin.

Aikataulujen venkslaaminen ja säätö ovat aina olleet osa Westin prosessia. Ne voi tulkita epäammattimaisuutena tai etevänä markkinointina.

Avaa kuvien katselu Kanye West järjesti Vultures-levyn kuuntelutilaisuuden Miamissa 12. joulukuuta. Kuva: Shabba / BACKGRID / AOP

Kappaleiden kanssa on ollut hankaluuksia. Backstreet Boysin Everybody (Backstreet’s Back) -biisiä samplaava Everybody ei ilmeisesti pääse levylle, koska bäkkäreiden teokseen ei ollut oikeuksia.

Nicki Minaj taas kielsi julkisesti New Bodyn käyttämisen levyllä. Kappale tehtiin alkujaan Westin Yandhi-levylle (2018), jota ei koskaan julkaistu.

West on tykännyt tehdä yhteistyötä paheksuttujen julkkisten kanssa. Hänen palkkalistoillaan ovat olleet valkoisen ylivallan kannattaja Nick Fuentes ja äärioikeistolainen trolli Milo Yiannopoulos. Donda-levyllä (2020) esiintyivät seksuaalirikoksista syytetty Marilyn Manson ja homofobiasta syytetty DaBaby.

Vulturesilla esiintyvät Rihannan pahoinpitelystä aikanaan tuomittu Chris Brown sekä Young Thug, joka on ollut yli vuoden vangittuna odottamassa jengirikollisuuteen liittyvää oikeudenkäyntiä.

Avaa kuvien katselu West peitteli kasvojaan Vultures-albumin kuuntelutilaisuudessa. Kuva: BLW Clips / BACKGRID / AOP

Keikka KKK-hupussa

West esiintyi Vulturesin kuuntelutilaisuudessa mustassa hupussa, joka muistutti valkoista ylivaltaa ja juutalaisvastaisuutta kannattavan Ku Klux Klanin päähineitä.

Samanlaisia nähtiin jo Blkkk skkkn head -kappaleen musiikkivideossa (2013), mutta konteksti on muuttunut kymmenessä vuodessa olennaisesti. Vuonna 2013 West ei ollut profiloitunut yhtä juutalaisvastaiseksi kuin nyt.

Lavalla oli mukana Westin 10-vuotias tytär North West, joka myös esiintyy levyllä.

Vettä myllyyn lisäsi Vulturesin kansikuva.

Kannen kuva on saksalaisen taidemaalari Caspar David Friedrichin taulusta ja fontti norjalaiselta black metal -yhtye Burzumilta. Friedrich oli Adolf Hitlerin lempitaiteilijoita ja Burzumin solisti Varg Vikernes on murhasta tuomittu uusnatsi.

Vultures on omakustannelevy, jota on valmisteltu muun muassa hulppeassa luksuskohteessa Saudi-Arabian autiomaassa.

Pätäkkää Westillä riittää. Adidas-yhteistyö purettiin, mutta kenkämyynneistä tulee silti yhä miljoonia.

Kiero järkiliitto

Westin ja Adidaksen Yeezy-brändi on ollut 2000-luvun merkittävimpiä muotialan yhteistöitä hyvässä ja pahassa.

New York Timesin artikkeli piirsi lokakuussa kuvan kierosta järkiliitosta, jossa kumpikin osapuoli sai rahaa ja menetti mainetta.

Syy yhteistyöhön oli selvä. Vuonna 2013 Adidaksen markkinaosuus Yhdysvaltain urheilukenkämarkkinoista oli kahdeksan prosenttia, kun trendikkään Niken osuus oli melkein puolet. West oli suunnitellut Nikelle kaksi Yeezy-lenkkarimallistoa.

Adidaksen Yeezyt myivät kuin häkä. Yhtiön markkinaosuus nousi Niken kustannuksella.

Avaa kuvien katselu Yeezyt ovat vuosia olleet lenkkarikeräilijöiden suosiossa. Kuvassa Yeezy Boost 700 Wave Runnerit vuodelta 2017. Kuva: AOP

Nousukiidosta huolimatta West valitti, ettei häntä arvostettu Adidaksella. Yritys pyrki pitämään räppärin tyytyväisenä.

Kenkämyynneistä maksettujen rojaltien ja satunnaisten käteismaksujen lisäksi Adidas maksoi Westille peräti 100 miljoonaa dollaria vuodessa. Raha oli nimellisesti Yeezyjen markkinointiin, mutta sen käyttämistä ei juuri valvottu.

Yhtiö myös sieti muun muassa seuraavanlaista sekoilua:

Vuonna 2013 West piirsi hakaristin Adidaksen konttorilla. Samana vuonna hän näytti Adidaksen pomoille pornoa ruokkiakseen heidän luovuuttaan.

West hehkutti Adidaksen edustajille Hitlerin markkinointitaitoja ja neuvoi yhtä juutalaista Adidas-pomoa suutelemaan joka päivä Hitlerin kuvaa. Westin mielestä tämä olisi hyvä keino harjoitella pyyteetöntä rakkautta.

Helmikuussa 2015 West raivosi Yeezy-työryhmälleen ja käytti seksuaalisesti häiritsevää kieltä. Marraskuussa 2019 hän viskoi kenkiä ympäri neuvotteluhuonetta.

Westin kerrottiin juovan töissä ja valvovan joskus useita öitä putkeen.

West harkitsi nimeävänsä seuraavan albuminsa Hitleriksi. Nimeksi tuli lopulta Ye.

West kaveerasi rasistisia puheita viljelleen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa, mikä suututti monet fanit, ja kävi vuonna 2020 omaa presidentinvaalikampanjaansa.

Kanye West kävi vuonna 2018 Valkoisessa talossa keskustelemassa presidentti Donald Trumpin kanssa.

Vuonna 2018 Adidaksen pomoporras perusti viestiketjun, jossa hiottiin strategioita volatiilin tähden kanssa toimimiseen. Adidas tarjosi Westin kanssa työskennelleille meditaatiosovelluksen sekä ryhmäterapian kaltaisia keskustelutilaisuuksia.

Westin ulostulot ja Adidakseen kohdistunut julkinen paine ylittivät kriittisen rajan vasta syksyllä 2022, kun West käytti rasistisena pidettyä ”White Lives Matter” -paitaa ja julkaisi someen juutalaisvastaista sisältöä.

Adidas katkaisi yhteistyön, ja niin tekivät muutkin. Westin markkina-arvo romahti kahdesta miljardista noin 400 miljoonaan dollariin.

Tapaninpäivänä 2023 West pyysi X:ssä ensimmäistä kertaa anteeksi juutalaisvastaisia lausuntojaan. Hepreankielisessä julkaisussa West sanoi:

– Pyydän vilpittömästi anteeksi juutalaiselta yhteisöltä sanojeni tai tekojeni aiheuttamia tahattomia purkauksia. Tarkoitukseni ei ollut loukata tai olla epäkunnioittava, ja kadun syvästi aiheuttamaani kipua.

Uusia kenkiä luvassa

Yeezyn tarina jatkuu seuraavaksi ilman Adidasta. Joulukuussa West palkkasi pääsuunnittelijakseen venäläisen Gosha Rubchinskiyn, joka on pitänyt viime vuodet hiljaiseloa.

Vuonna 2018 Rubchinskiyn kerrottiin pyytäneen vähäpukeisia kuvia alaikäisiltä pojilta. Muotisuunnittelijan edustajan mukaan kyse oli tavallisesta mallien roolittamisesta.

Yeezyn nettikaupasta voi nyt ennakkotilata uutta polvisukan mallista jalkinetta. Toimitusajoista ei ole mitään tietoa.

Kiire ei tunnu olevan, sillä rahaa tulee yhä levymyyntien ja muiden bisnesviritysten lisäksi myös Adidakselta.

Kun yhteistyö Westin kanssa päätettiin loppuvuodesta 2022, Adidaksella jäi varastoon kymmeniä tuhansia Yeezy-lenkkareita. Keväällä 2023 valmistaja päätti pistää osan kengistä taas myyntiin ja lahjoittaa osan tuloista hyväntekeväisyyteen.

15 prosenttia tuloista menee Westille. Yksin toukokuun myynneistä hän tienasi melkein 85 miljoonaa dollaria.