Saksalaislehti Bild: Venäjä perusti uuden lentoyhtiön Turkkiin siirtolaisten kuljettamiseksi Eurooppaan

Kuva: IMAGO/MiS/ All Over Press

Uuden lentoyhtiön ensimmäisen Minskin lennon on Bildin mukaan tarkoitus lähteä Istanbulista 23. joulukuuta kello 5.20 aamulla.

Saksan suurin sanomalehti Bild kertoo Venäjän perustaneen uuden lentoyhtiön Turkkiin sen jälkeen, kun se aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

Lehden mukaan Puolan turvallisuuspalvelu on varoittanut uudesta organisoidusta siirtolaisvirrasta Eurooppaan, jonka tarkoituksena on epävakauttaa EU:ta. Bildin mukaan Turkkiin perustettu Southwind-lentoyhtiö on osa Venäjän ja Valko-Venäjän punomaa suunnitelmaa.

Lentoyhtiön on Bildin mukaan tarkoitus lennättää siirtolaisia halvalla Turkista Venäjälle ja Valko-Venäjälle ja siten kuljettaa entistä enemmän siirtolaisia EU:n rajalle. Yhtiön ensimmäisen Minskin lennon on Bildin mukaan tarkoitus lähteä Istanbulista 23. joulukuuta kello 5.20 aamulla.

Yhtiö tarjoaa suoria lentoja Istanbulista Minskiin noin 195 euron hintaan, kun taas siirtolaisia Eurooppaan ja Suomen itärajalle tuoneet salakuljettajat ovat saattaneet veloittaa ihmisiltä jopa useita tuhansia euroja.

Yhtiön verkkosivuilla yritys kuvailee itseään turkkilaiseksi lentoyhtiöksi. Bildin mukaan ainoastaan yhtiön päätoimisto sijaitsee Turkissa. Todellisuudessa Southwindia hallinnoivat lehden mukaan venäläiset tahot.

Yhtiön kaluston ja henkilökunnan kerrotaan tulevan pitkälti venäläiseltä Nordwind Airlinesilta, jonka koneilta on kielletty länsimaiden ilmatilan käyttö. Uuden Turkkiin perustetun lentoyhtiön avulla venäläiskoneet voivat lentää Minskiin EU:n ilmatilassa Venäjän kautta kiertämisen sijaan.