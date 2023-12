Vanhat puhelinluettelot ovat hitti kirjavarastossa, jossa voi tutusta myös ”rakkikoiran” sisäelimiin

Kun kirjastovirkailija Hannu Leväinen on tauon tarpeessa, hän kaivaa nyrkkeilyhanskat esiin ja ryhtyy paukuttamaan säkkiä.

– Isänmaan puolesta, hän puuskahtaa, kun on takonut kyllikseen.

Muutaman minuutin urheilusuorituksen jälkeen Leväinen näyttää rentoutuneelta ja jatkaa taas työtään Helsingin Pasilan kirjaston kirjavarastossa.

Avaa kuvien katselu Hannu Leväinen antaa kyytiä nyrkkeilysäkille kirjavaraston perimmäisessä nurkassa. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Loputtoman pitkien kirjahyllyrivien muodostamilla käytävillä Leväinen saa runsaasti askelia työpäivänsä aikana. Hän tuntee yli 200 000 nidettä sisältävän kirjavaraston kuin omat taskunsa.

Kun kollega Maikki Eronen kysyy, mistä löytyy valvontakomission poistama teos, Leväinen tietää heti, mistä etsiä.

Avaa kuvien katselu Kirjavarastossa on noin kuusi hyllykilometriä kirjoja. Maikki Eronen ja Hannu Leväinen huolehtivat varaston järjestyksestä. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Liittoutuneiden valvontakomissio valvoi jatkosodan jälkeen Moskovan välirauhansopimuksen toimeenpanoa vuosina 1944–47. Neuvostoliitto puuttui Suomessa moniin asioihin, kuten hyväksyttävään kirjallisuuteen. Neuvostovastaisina pidetyt teokset poistettiin yleisten kirjastojen hyllyiltä.

Avaa kuvien katselu Maikki Eronen käy läpi arkistoa valvontakomission kieltämistä kirjoista. Tässä kortissa lukee tiedot teoksesta ”Punainen hirmuvalta kiinassa. Verta, tulta ja raunioita”. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Katso videolta, kun kirjastovirkailija Hannu Leväinen kertoo valvontakomission poistamasta teoksesta 29 juttua neuvostoryssistä (Kustannusosakeyhtiö Otava, 1942).

”Ollin” eli Väinö Nuortevan neuvostovastaisen teoksen lainaaminen estettiin kirjastoista valvontakomission aikana. Nykyään kirja on taas kirjastosta saatavilla.

Tohtori Livingstonen seikkailuja ei lainata

Pasilan kirjaston kirjavarastoon päätyy suuri osa pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen kirjoista ja lehdistä, jotka väistyvät hyllyiltä uusien teosten tieltä.

Lähes kaikki suomenkieliset kaunokirjalliset teokset ovat lainattavissa kirjavarastosta, josta löytyy kattavasti myös ruotsinkielistä kirjallisuutta sekä merkkiteoksia muun muassa saksan-, ranskan, espanjan-, italian-, viron-, venäjän- ja unkarinkielillä.

Vanhimmat teokset 1700–1800-luvuilta eivät kuitenkaan ole lainattavissa, koska ne eivät kestä kuljetusta ja kovaa käsittelyä.

Avaa kuvien katselu ”The life and explorations of Dr. Livingstone” painettiin 1875. Sitä ei lainata ulos kirjastosta. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Avaa kuvien katselu Vasemman sivun piirroskuvassa Livingstone ratsastaa lehmällä ympärillään alkuperäisasukkaita. Oikealla sivulla on kasvokuva Livingstonesta. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Agatha Christien dekkareihin on vuosien jono

Suosituimmille kirjoille on vuosia kestävä lainausjono. Niitä ovat esimerkiksi Georges Simenonin ja Agatha Christien vanhat dekkarit.

– Monia vanhoista kirjoistamme ei saa edes antikvariaateista, kertoo kirjastovirkailija Eronen.

Avaa kuvien katselu Maikki Eronen on työskennellyt kaupunginkirjastossa 35 vuotta, mutta yllättyy vieläkin päivittäin siitä, kuinka monipuolinen kokoelma on. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Vanhasta puhelinluettelosta voi löytyä oman mummon numero

Erittäin suosittuja ovat myös vanhat puhelinluettelot ja osoitekirjat. Niitä ei lainata, koska sivut ovat hauraita. Luetteloista saa kuitenkin selata kirjastovaraston tiloissa, joihin yleisö pääsee kerran viikossa.

– Ne ovat kirjavaraston hittejä, koska ihmiset ovat kiinnostuneita omista juuristaan ja haluavat tarkistaa, missä se mummola olikaan. Niissä on myös hienot kartat, joista näkee vanhan rakennuskannan, Eronen kertoo.

Avaa kuvien katselu Helsingin telefoniluettelo oli ohut kirja marraskuussa 1908. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Avaa kuvien katselu 1980-luvulla puhelinluetteloita painettiin useissa väreissä. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Monista tuntuu myös kivalta nähdä vanhan sukulaisen nimi ja puhelinnumero painettuna luetteloon.

Joskus taas ihmisten lähipiirissä on tullut niin suuri erimielisyys esimerkiksi siitä, missä jokin vanha Elannon liike on sijainnut, että asia on lähdetty tarkistamaan kirjavaraston vanhasta luettelosta.

Erosen mukaan myös tutkijat ja kirjailijat tarkistavat vanhoista luetteloista faktoja omia teoksiaan varten. He haluavat varmistaa, että heidän kirjoissaan kerrotaan oikein talojen, liikkeiden tai puistojen sijainnit, jotka liittyvät kirjojen tapahtumiin.

Lehdet kertovat aikansa tyylistä

Kirjavarastossa on yli 900 aikakauslehden vuosikertoja, mukaan lukien Seiska-lehti.

Hannu Leväisen mielestä se on tärkeä osa kokoelmaa.

– Mistä muualtakaan näkisi tulevaisuudessa vanhat juorut, hän toteaa.

Myös Maikki Eronen on silmin nähden innoissaan lukuisista kirjavaraston lehdistä; on vanhoja reseptejä, käsitöitä ja retromuotikuvia.

Avaa kuvien katselu Anna-lehdestä näkyy, millaista Pariisin kevätmuoti oli vuonna 1982. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Avaa kuvien katselu Avotakka-lehti esitteli muovimuotia vuonna 1968. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Avaa kuvien katselu Kieltolaki-lehden vuosikerrassa 1927 kerrottiin alkoholin haitoista ja raittiuden hyödyistä. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Avaa kuvien katselu Joululehdet olivat suosittuja 1800-1900-luvuilla. Kuvassa Taiteilijaseuran joululehti vuodelta 1894. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Eläinlääkäri kirjoitti ”rakki- ja piskikoirista” 1900-luvulla

Kun Erosen pitää valita vain yksi henkilökohtainen suosikkiteos, hän nappaa käsiinsä koirarotuja ja niiden anatomiaa esittelevän kirjan.

Piirieläinlääkäri A. Seyfferthin kirjoittamassa teoksessa kerrotaan useista koiraroduista, joiden joukossa hän mainitsee ”rakki- ja piskikoirat”. Kirjan erikoisuutena on kolmiulotteinen esitys koiran anatomiasta ja sisäelimistä.

Katso videolta, kun kirjastovirkailija Maikki Eronen esittelee teosta Koira, sen ruumiinrakennus ja sisäelimet (Werner Söderström, 1900).