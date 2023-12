Suomen Turku julistaa joulurauhan – katso suorana kello 11.55

Perinteinen Turun joulurauhan julistus kaikuu tänäkin aattona puoliltapäivin Brinkkalan talon parvekkeelta.

Viime vuonna, kahden poikkeusvuoden jälkeen, tilaisuutta oli Vanhalle Suurtorille saapunut seuraamaan ennätysyleisö. Poliisin arvion mukaan paikalla oli peräti 18 000 katsojaa. Turun protokollapäällikkö Mika Akkanen uskoo, että tänäkin vuonna yleisömäärä hipoo ennätystä.

– Viimevuotinen yleisömäärä on tietääkseni suurin joulurauhan historiassa. Tarkkaa väestölaskentaa ei tietenkään tehdä, mutta poliisi arvioi väkimäärän niin sanotusti ruutuja laskemalla. Joulurauhan parvekkeelta pystyn karkeasti arvioimaan paljonko yleisöä on. Jos väkeä on sakeana aina tuomiokirkon portaille asti, niin silloin porukkaa on todella paljon.

Katso joulurauhan julistus kello 11.55 alkaen jutun pääkuvan paikalta tai Areenasta.

Lähetys kuullaan myös Yle Radio 1:ssä, Radio Suomessa ja Radio Vegassa. Televisiossa seremonian välittää TV1.

Akkaselle tämä on jo 11. joulurauhan julistus. Hän nousee edeltäjänsä Jouko K. Lehmuston edelle, joka oli seremonian päähenkilönä kymmenesti.

– Tuntuu todella erikoiselle, sillä mielestäni Jouko julisti todella monasti ja minä vasta aloitin. Joukon edeltäjä Paavo Heinonen luki 18 julistusta, joten saas nähdä pääsenkö siihen koskaan. En ole sen pidemmälle asiaa miettinyt.

Ennätys on tiettävästi peräisin 1900-luvun alusta, maistraatinsihteeri Yrjö Steen Nilssonin nimissä, 20 kertaa. Hän käytti myöhemmin nimeä Yrjö Iso-Puonti, eivätkä historiankirjat täysin aukottomasti hänen julistusmääräänsä todista.

Koronavuonna 2021 protokollapäällikkö Mika Akkanen julisti joulurauhan tyhjälle Vanhalle Suurtorille. Yle välitti seremonian radiossa, televisiossa ja netissä. Kuva: Antero Lynne / Turun kaupunki

Akkanen on 61-vuotias, joten hänellä lienee edessään vielä useita esiintymisiä Brinkkalan talon parvekkeella.

– Nilssonin ennätystä ei varmastikaan kukaan koskaan riko. Nykyaikana ei 20 vuoden rupeamaa kukaan varmaan tee. Mennään vuosi kerrallaan, mutta välillä kutkuttaisi lopettaa ura Turun 800-vuotisjuhlavuoteen 2029.

Joulurauhan julistus on ainoa tilaisuus, johon Brinkkalan talon parveketta käytetään. Kyselijöitä riittää, mutta parvekkeelle päästetään vain ja ainoastaan joulurauhan julistaja.

– Turun kaupunki teki vuonna 1993 pysyväispäätöksen siitä, että Brinkkalan talon parveketta käytetään ainoastaan joulurauhan julistuksessa. Parveketta on moni mitä erilaisimpiin tarkoituksiin kysellyt, mutta kerromme tiukasti mutta ystävällisesti sen olevan mahdotonta.

Vuonna 1943 joulurauhan julistus radioitiin Raumalta

Joulurauhan välittäminen kaikkiin koteihin on yksi Yleisradion vanhimpia perinteitä. Seremonia radioitiin Turusta ensimmäistä kertaa vuonna 1935. Poikkeuksia on tehty vain kaksi, molemmat sodan vuoksi.

Talvisodan vuonna 1939 joulurauha jäi Turussa kokonaan julistamatta ilmapommitusten pelon vuoksi. Tasan kahdeksankymmentä vuotta sitten, vuonna 1943 seremonia Turussa järjestettiin virkaatekevän maistraatinsihteeri K. Henrikssonin johdolla, mutta Yleisradion lähetys päätettiin tehdä Raumalta. Tarkkoja perusteluja päätökselle ei historiankirjoista löydy.

Rauman Patteriston Perinnekillan puheenjohtaja Raimo Vahanto kertoo, että kotikaupungista radioitua julistusta kuuntelivat myös Rauman Patteriston aseveljet rintamalla.

– Rauman Patteristo sai kuulla vuoden tärkeimmän julistuksen sen aikaisista radioistaan omasta kotikaupungistaan Raumalta, kaukana kodeistaan ja omaisistaan. Vartiopaikoillaan Krivillä ja Salmijoella he täyttivät heille uskottua tehtävää. Odotus ja kaipuu täyttivät heidän sydämensä.

Televisiointi tuli mukaan 1980-luvulla

Säännölliset televisiolähetykset joulurauhan julistuksesta Turusta alkoivat vuonna 1983. Kolme vuotta myöhemmin lähetykset laajenivat myös Ruotsiin ja nykyään seremoniaa seurataan Yle Areenasta eri puolilla maailmaa.

Satunnaisia televisiointeja Turusta tehtiin jo ennen vuotta 1983, mutta lähetykset eivät aina olleet suoria. Vuonna 1962 toimittaja Poppe Berg ja oikeusneuvosmies, varatuomari Uuti Palaja keskustelivat julistusperinteestä ennen seremonian alkua. Lähetys on nähtävissä Ylen Elävässä Arkistossa.

Vuonna 2023 elämme tilanteessa, jossa rauhaa toivottaisiin muun muassa Ukrainaan ja Gazaan. Protokollapäällikkö Mika Akkanen toivoo rauhaa ihmisten sydämiin.

– Turun joulurauha ei varmaan maailmanrauhaa suo, mutta toivon sen antavan ihmisille rauhallisuutta rintaan. Toivon joulurauhan myös tuovan yhteiskuntaan ja yhteiskuntiin kautta maailman jotain näkökulmaa siihen, miten tällaisesta tilanteesta voitaisiin päästä eteenpäin kohti rauhaa.