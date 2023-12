Osa ehdokkaista pitää sosiaalituilla elämistä liian helppona, kireä turvallisuustilanne tasoittaa vastauksia

”Presidentin tehtävä on estää vastakkainasettelun kärjistymistä Suomessa”. Tätä mieltä ovat kaikki yhdeksän presidenttiehdokasta. Jokainen klikkasi Ylen vaalikoneessa olevansa väitteestä joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

– Suomen eheys on turvallisuutemme perusta. Hyvin vaikeassa ja vaarallisessa kansainvälisessä tilanteessa on välttämätöntä, että pysymme kansallisesti yhtenäisenä, perustelee Olli Rehn, valitsijayhdistyksen ja keskustan ehdokas.

– Maahan kohdistuu ulkoisia uhkia. Presidentin tehtävänä on yhdistää, perustelee sitoutumaton Mika Aaltola.

Yhteiskunnan yhtenäisyyttä korostavat valitsijayhdistyksen ehdokas, vihreiden tukema Pekka Haavisto, kristillisdemokraattien Sari Essayah sekä vasemmistoliiton Li Andersson.

– Vastakkainasettelun lievittämisessä on kysymys sisäisen turvallisuuden edistämisestä. Arjen perustarpeiden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden korostaminen ovat vakautta edistäviä teemoja, Li Andersson perustelee.

– Kunnioittavassa ilmapiirissä, jossa jokainen ihminen on yhtä arvokas, koemme olevamme turvassa. Tämä luottamus on ollut pohjoismaisten yhteiskuntien vahva liima, sanoo Sari Essayah.

Turvallisuuspuheen läpimurto

Vastauksista kuultaa pian kaksi vuotta jatkunut Venäjän hyökkäyssota. Yhteiskunnan eheyden kytkeminen maan ulkoiseen turvallisuuteen on vahvistunut politiikassa jo 2010-luvulla, toteaa yliopistotutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta.

– Tällä ajattelulla on juuret historiassa, mutta puhetapa vahvistuu jännitteisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, Vuorelma sanoo.

– Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö on puhunut, miten riitaisa ja vastakkainasetteluun ohjaava kansalaiskeskustelu on turvallisuuspoliittinen uhka.

Niinistö kuvaili jo vuonna 2015 sosiaaliseen mediaan osallistuvia maanpuolustajiksi, koska keskusteluista on kyettävä tunnistamaan disinformaatiota ja hybridivaikuttamista.

Tuilla eläminen jakaa kantoja

Kuitenkin väite yhteiskunnan tuilla elämisen helppoudesta jakaa ehdokkaiden kantoja.

Liian helppoa tuilla eläminen on perussuomalaisten Jussi Halla-ahon, Liike Nytin Harry Harkimon ja KD:n Essayah'n mielestä.

– Sosiaaliturva-asiakkaiden suuri määrä kuormittaa kestämättömällä tavalla julkista taloutta. Samoin on kestämätöntä, jos palkat eivät pysty kilpailemaan sosiaalietuuksien kanssa, Halla-aho vastaa.

–Suomen sosiaaliturvassa on kannustinloukkuja, jolloin työn vastaanottaminen ei ole aina kannattavaa, ja voi vain johtaa henkilön tilanteen heikkenemiseen, vastaa Essayah.

Halla-aho on kymmenen prosentin suosiollaan Ylen joulukuun kannatusmittauksen neljäs, Harkimon ja Essayahin suosio on kaksi prosenttia.

– Ehdokkailla, joiden kannatus ei ole kovin korkealla, on enemmän riskinottokykyä puhutella suoremmin omia kannattajia ja sanoittaa oman kannattajajoukon näkemyksiä, Johanna Vuorelma arvioi.

”Kadehtiminen ei kerro hyvää”

Muiden ehdokkaiden mielestä tuilla eläminen ei ole Suomessa liian helppoa.

– Ei ole, eikä pidäkään olla, vastaa Mika Aaltola.

– Vähäosaisten ja köyhyysloukussa olevien ihmisten kadehtiminen ei kerro hyvää yhteiskunnastamme. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu ajatukselle, että pidämme toisistamme huolta erityisesti vastoinkäymisten osuessa kohdalle, sanoo Pekka Haavisto.

– Jokaiselle voi tulla elämässä tilanne, jolloin hän tarvitsee yhteiskunnan tukea ja apua. Valtaosa sosiaaliturvan tai muun tuen varassa elävistä on aidosti avun tarpeessa, eikä joidenkin väärinkäyttäjien takia pidä romuttaa koko järjestelmää, vastaa Olli Rehn.

Myöskään tuntuvia sosiaalituen leikkauksia tekevän pääministeripuolue kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb ei allekirjoita väitettä.

– Työikäisiltä ja työkykyisiltä voi odottaa elannon hankkimista omalla työllään, mutta on ymmärrettävä, että kaikki eivät pysty siihen. Silloin yhteiskunnan on tultava apuun. Samalla on huomioitava, että tällä hetkellä sosiaaliturvajärjestelmään liittyy kannustinongelmia, Stubb perustelee.

Hyvin samalainen on SDP:n Jutta Urpilaisen vastaus.

– Jokaisen tulisi elättää itsensä työllä tai yrittämisellä, mutta useimmat meistä joutuvat joskus turvautumaan yhteiskunnan apuun. Kun sosiaaliturvan varassa olo pitkittyy, tarvitaan palveluita, jotka auttavat ihmistä eteenpäin ja työhön.

Perusteluissa näkyy Vuorelman mukaan presidentinvaalin luonne: eduskuntavaaleissa eroja hakemalla haetaan, nyt pyritään puhuttelemaan mahdollisimman laajaa joukkoa äänestäjiä.

– Presidentiksi ei Suomessa voi tulla valituksi pelkästään oman kannattajakunnan äänillä, mikä näkyy vastauksissa. Selkeää jakoa vasemmistoon ja oikeistoon ei näy, näkökulmat ovat sovittelevia, Vuorelma summaa.

Itä-Suomi alkoi kiinnostaa

Kriisiaika näkyy Vuorelman mukaan myös väitteessä ”Koko Suomea ei ole järkevä pitää asuttuna”. Kukaan ehdokkaista ei allekirjoita sitä.

– Koko Suomen elinvoimaisuus on mitä suurimmassa määrin kansallinen turvallisuuspoliittinen kysymys, sanoo Rehn.

– Itä-Suomi on helisemässä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on heikentänyt Itä-Suomen elinvoimaisuutta rajan hiljenemisen vuoksi, vastaa Haavisto.

Turvallisuuspolitiikan näkökulman tuovat myös Aaltola, Urpilainen ja Stubb.

– Asutuksella on merkitystä myös turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta. Selvää tietenkin on, että syrjäisillä seuduilla palvelutaso ei voi olla sama kuin suurissa keskuksissa. Mutta perusoikeuksien toteutumisesta on huolehdittava kaikkialla yhdenvertaisesti, Stubb lisää.

Ajatus on tuttu historiasta. Johanna Vuorelma viittaa kylmän sodan vuosiin, jolloin koko maan elinvoimasta huolehtiminen oli osa Neuvostoliiton uhkan torjumista.

– Ajateltiin, että jos tiettyjä alueita jätetään syrjäytymään, nousee riski sille, että kansalaiset haksahtavat kommunismiin, Vuorela sanoo.

Vuorelman mukaan ehdokkaat näyttävät omaksuneen ajatuksen presidentin roolista päivänpolitiikan sivussa. Eduskuntapolitiikkaan tehdään irtiottoja.

– Kun katsoo päivänpolitiikan toimia, ne ovat menneet vähän toiseen suuntaan. Eli palveluverkkoja karsitaan ja kansalaisten tosiasialliset mahdollisuudet asua eri puolilla Suomea vaihtelevat merkittävästi.

