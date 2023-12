Jouluaatto vietetään pikkupakkasessa, lumisateet siirtyvät pohjoiseen

Etelässä jouluaatosta on tulossa poutainen. Vielä perjantaina Helsingissä kuljettiin lumipyryssä.

Pientä pakkasta on jouluaattona koko maassa. Joulupäiväksi saapuu lumisateita etelä- ja lounaisrannikolle.

Aatonaatto on ollut tänään etelässä sohjoinen. Lumisateet ovat keskittyneet maan keski -ja kaakkoisosiin ja sadetta on tulut keskimäärin 3–5 senttimetriä, kertoo Ylen meteorologi Anne Borgström.

Aatonaaton lumisateet siirtyvät aatoksi pohjoiseen. Aamupäivällä lännessä sataa vielä paikoin lunta.

– Etelässä aatto on poutainen. Koko maassa on pikku pakkasta, etelässä noin asteen ja Lapissa viiden pakkasasteen verran. Aurinko voi pilkahdella vain paikoin, enimmäkseen on pilvistä, Borgström sanoo.

Joulupäivänä maanantaina maan etelä- ja lounaisrannikolle on saapumassa lumisateita. Borgströmin mukaan on vielä aikaista sanoa, leviävätkö sateet pidemmälle sisämaahan. Lunta sataa joulupäivänä myös Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin korkeudella.

Ilmatieteen laitos on antanut jouluaatoksi varoituksen huonosta ajokelistä suurimpaan osaan maata ja käsivarren Lappiin. Varoitukset poistuvat näillä näkymin joulupäivään mennessä.