Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tulee useita heikennyksiä – ne ajettiin läpi ”häikäilemättömästi”, sanoo tutkija

Petteri Orpon (kok.) hallitus haluaa saada suomalaiset töihin. Yhtenä keinona hallitus käyttää ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikennyksiä.

Hallitus ei ole aikaillut, sillä liuta muutoksia astuu voimaan jo ensi vuonna.

Alla olevassa taulukossa on listattu ansiosidonnaisen työttömyysturvan muutokset ja päivämäärät, jolloin ne astuvat voimaan. Uudistukset, jotka odottavat vielä eduskunnan käsittelyä, on merkitty tähdellä.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan muutokset

Laki Muutos Voimaantulo Lomakorvaus Lomakorvauksen ajalta

ei voida maksaa

työttömyysetuutta 1.1.2024 Omavastuuaika Omavastuuaikaa

pidennetään viidestä päivästä

​​​​​​​seitsemään päivään 1.1.2024 Indeksi Elinkustannusten nousu ei nosta työttömyysetuuksien tasoa 1.1.2024 Lapsikorotus Lapsikorotukset poistetaan 1.4.2024 Suojaosuus 300 euron suojaosa poistetaan, jolloin työtulot laskevat työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden 1.4.2024 Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan 1.8.2024* Työttömyysturvan porrastaminen Työttömyysetuuden taso laskee portaittain työttömyyden pitkittyessä 1.9.2024* Ikäsidonnaisuus Ikääntyneiden poikkeussäännöistä luovutaan 1.9.2024* Palkkatuettu työ Palkkatuettu työ ei kerrytä oikeutta ansiosidonnaiseen 1.9.2024* Työssäoloehdon pituus Työssäoloehtoa pidennetään 26 viikosta 12 kuukauteen 2.9.2024 Työssäoloehdon euroistaminen Ansiopäivärahaa voi saada, kun on ansainnut palkkaa minimieuromäärän kuukaudessa 2.9.2024

Taulukon lähde: YTK työttömyyskassa ja Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ

Tammikuun alussa työttömyysturva muuttuu kolmella tavalla.

Jatkossa lomakorvaukset siirtävät ansiopäivärahan alkamista. Tällä hetkellä lomakorvaus ei ole vaikuttanut työttömyysturvaan. Laki lomakorvausten osalta ikään kuin palaa entiselleen. Säädös oli työttömyysturvalaissa viimeksi vuoteen 2012 asti.

Uudistus pidentää myös omavastuuaikaa viidestä päivästä seitsemään päivään. Työttömyyden alussa omavastuuajalta ei makseta työttömyysturvaa.

Kolmas vuoden alussa voimaan tuleva muutos on työttömyysetuuksien poistaminen kansaneläkeindeksistä. Työttömyysturvan määrä ei siis enää jatkossa seuraa hintojen nousua.

Keväällä poistuvat lapsikorotukset ja suojaosa

Huhtikuun alussa työttömiltä poistuvat lapsikorotukset. Nyt alle 18-vuotiaista lapsista maksetaan lapsikorotusta 150–285 euroa kuukaudessa.

Myös työttömyysturvan suojaosa poistuu huhtikuun alussa. Tällä hetkellä työtön voi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että työttömyysturvan määrä muuttuu. Jatkossa kaikki työtulot laskevat työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden.

Yleisen työttömyyskassa YTK:n toimitusjohtajan Auli Hännisen mukaan lapsikorotusten poistaminen tekee loven monen kukkaroon.

– Hallitus on kyllä linjannut, että se tullaan kompensoimaan muualla lainsäädännössä, mutta se vaikuttaa päivästä yksi, kun työttömyysetuutta aletaan saamaan. Se vaikuttaa kuukausitasolla ihmisen päivärahaan riippuen siitä, kuinka monta huollettavaa lasta tällä on.

YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen kommentoi työttömyysturvan uudistuksia.

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan tutkija ja työelämäntutkimuksen dosentti Satu Ojala on huolissaan leikkausten yhteisvaikutuksista.

– Tämä tulee iskemään yksinhuoltajiin, joilta menee sekä suojaosa että lapsikorotukset ja joiden asumistuki pienenee. Etenkin niihin palvelualojen naisiin, joilla ei ole mahdollisuutta tehdä lisätyötunteja ja sitä kautta kasvattaa työtulojaan.

Syksyllä työttömyysturvaa porrastetaan

Syksyllä luvassa on ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen. Päätös odottaa vielä eduskunnan käsittelyä.

Porrastus ei tällä hetkellä ole käytössä, vaan työttömyysturvan taso on samansuuruinen koko ansiosidonnaisen keston ajan.

Jatkossa työttömyysturva laskee:

80 prosentin tasolle alkuperäisestä kahdeksan työttömyysviikon jälkeen (noin kaksi kuukautta)

75 prosentin tasolle alkuperäisestä 34 työttömyysviikon jälkeen (noin kahdeksan kuukautta)

Porrastuksen on suunniteltu alkavan syyskuun alussa. Päätös odottaa silti vielä eduskunnan käsittelyä.

Esimerkki porrastuksen vaikutuksesta

Työttömyyttä edeltänyt palkka Täysi ansiopäiväraha 80 %:n porrastuksen vaikutus 75 %:n porrastuksen vaikutus 1 500 € 1 085 € – 217 € – 271 € 2 000 € 1 300 € – 260 € – 325 € 2 500 € 1 516 € – 303 € – 379 € 3 000 € 1 731 € – 346 € – 433 € 3 500 € 1 946 € – 389 € – 486 €

Taulukon lähde: Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ

Työssäoloehto muuttuu ja vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan

Ensi syksynä työssäoloehto euroistetaan. Tämä tarkoittaa, että päivärahaoikeuteen vaikuttaa jatkossa työtuntien sijaan palkan suuruus.

Työssäoloehtoa myös pidennetään nykyisestä puolesta vuodesta vuoteen.

Tällä hetkellä ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden ajan. Jatkossa edellytyksenä on, että henkilö on ansainnut kuukaudessa tietyn minimipalkan verran, joka hallituksen esityksessä on 930 euroa kuukaudessa.

Myös vuorotteluvapaalle voidaan pian sanoa hyvästi. Hallitus on kaavaillut sen lopettamista ensi vuoden elokuusta alkaen.

– Tässä alkuvuodesta pystyy vielä tekemään päätöksiä, että jos työnantajan kanssa pystyy sopimaan, niin voi vielä jäädä vuorotteluvapaalle.

Lisäksi ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan. Hallitus ei kuitenkaan ole paljastanut, koskeeko kirjaus kaikkia ikäsidonnaisia poikkeuksia.

”Vaikutusten sivuuttaminen on häikäilemätöntä”

Tutkija Satu Ojala antaa kovaa kritiikkiä hallitukselle.

– Pitkäaikaisten vaikutusten sivuuttaminen muutosten valmistelussa on suorastaan häikäilemätöntä.

Ojalan mukaan uudistukset toimivat parhaiten niiden kohdalla, joiden osaaminen ja terveys ovat jo valmiiksi kunnossa.

– Nämä ihmiset työllistyisivät muutenkin suurella todennäköisyydellä. Niille, joilla työttömyys uhkaa pidentyä ja erilaisia riskejä kasautuu, tämä muodostuu yksiselitteiseksi leikkaukseksi.

Auli Hänninen pitää myönteisenä muutoksena sitä, että ammattiliitoille annettaisiin jatkossa mahdollisuus tarjota jäsenilleen tukea työnhakuun. Tähän mennessä laki ei ole sitä mahdollistanut.

– Haluamme tuoda työpaikat jäsenillemme sähköiseen palveluun. Olisi hienoa, jos voisimme tarjota siellä ansiopäivärahahakemuksen lisäksi myös sopivia työpaikkoja.

Satu Ojala toivoo, että uudistusten kanssa olisi odotettu parempaa taloussuhdannetta.

– Tärkeintä olisi nyt keskittyä ihmisten osaamisen kehittämiseen. Osaaminen ei nouse leikkauksilla.

