Isä ja poika Rosling todistelivat vuosia sitten, että maailma menee kohti parempaa – tämä on pojan viesti suomalaisille

Pakistanilaisia oppilaita Peshawarissa kansainvälisen lukutaidon päivänä syyskuussa 2023. Lukutaitoisten määrä on kasvussa.

Ola Rosling esittää heti alkuun pyhien tietovisaan sopivan kysymyksen:

– Missä naiset saivat äänioikeuden tänä vuonna viimeisenä maana maailmassa? Oikea vastaus on Vatikaani.

Piispainkokous myönsi huhtikuussa maallikoille äänioikeuden.

Epävakaassa kansainvälisessä tilanteessa positiiviset uutiset tuntuvat jäävän selkkausten varjoon, mutta kuilun partaalla ei Ola Roslingin mielestä suinkaan vielä hoiputa.

Rosling on ruotsalaisen Gapminder-säätiön perustajajäsen. Moni muistaa hänen isänsä, vuonna 2017 kuolleen professori Hans Roslingin. Hänen Faktojen maailma -teoksensa on maailmanlaajuinen hitti. Kirjaa on myyty kymmeniä miljoonia kappaleita.

Tilastojen tutkijana Ola Rosling seuraa isäänsä. Hän vastaa Ylen puhelinhaastattelun kysymyksiin Tukholmassa.

Tilastotieteilijä Roslingin säätiö seuraa YK:n ja kansainvälisten tutkimuslaitosten tilastoja ja kuvaa niiden dataa hyödyntäen pitkän aikavälin kehitystrendejä. Niiden perusteella elämänlaatu on monella tapaa parantunut.

Onnistumisten lista on oikeastaan hengästyttävän pitkä. Ola Rosling antaa lisää esimerkkejä.

Kenttäkokeissa on saatu lupaavia tuloksia R21/Matrix-M-malariarokotteesta. Sen arvellaan parhaimmillaan suojaavan jopa 75 prosenttia rokotteen saajista sairastumisilta, kirjoittaa muun muassa The Guardian- lehti.

Hyttysen levittämä malaria surmaa pääasiassa Afrikassa vuosittain noin 600 000 ihmistä.

Yhä useammat ihmiset osaavat myös lukea ja pääsevät internetiin.

Lisääntyvätkö ongelmat vai tietoisuus niistä?

Ola Rosling haluaa ravistella käsitystä, jonka mukaan päättyvä vuosi olisi ollut erityisen väkivaltainen. Eurooppalaisia huolestuttavat erityisesti Gazan ja Ukrainan sodat.

– Pommit putoavat ja rakennukset sortuvat suorassa lähetyksessä. Saamme tietää ongelmista välittömästi. Siksi kuvittelemme, että ongelmat vain lisääntyvät. Tosiasiassa se, mikä lisääntyy, on tietoisuus ongelmista.

Rosling muistuttaa, että sata vuotta sitten saatettiin luulla, että maailmassa on kaikki hyvin, koska monistakaan kauheuksista ei heti tiedetty.

– Ahdistus on ymmärrettävää, mutta tuntemamme epätietoisuus on lopulta luksusongelma. Tunnemme myötätuntoa sotien uhreja kohtaan. Tätä maailman läpinäkyvyys merkitsee. Aiemmin emme nähneet pommi-iskuja ja niiden jälkiä, vaan pahoinpitelyistä ja kuolemista saattoi tulla tietoa vasta vuosia myöhemmin.

Paluuta postivankkurien aikaan ei toki ole, mutta uutisumpioon ei pidä eikä tarvitse sulkeutua.

Avaa kuvien katselu Ola Rosling tarkastelee maailman kehitystä ja elämänlaadun muutoksia tilastotieteen pohjalta. Kuva: Pablo Moreno Arriero

Ola Roslingin huoneentaulu ahdistavan uutistulvan hallintaan on – ei enempää eikä vähempää – kuin näkökulman vaihdos.

Rosling pohdiskelee, että positiivisuus on lähes tabu. Myönteisyys saatetaan rinnastaa tyhmyyteen.

– Puhutaan naiivista optimistista. Kukaan ei puhu naiivista pessimististä, mutta juuri sellaisia ihmiset ovat. Kielteinen tapahtuma saa huomiota, ja siitä vedetään se johtopäätös, että maailma on menossa huonompaan suuntaan.

Ola Rosling kehottaa aikuisia tuntemaan vastuunsa.

– Jos vanhemmat juoksentelevat ympäriinsä päivittelemässä maailman pahuutta ja kertomassa lapsille, että kaikki vain heikkenee – se vasta naiivia ja typerää onkin, toivon musertaminen. Maailmanhistoriassa on ollut paljon kielteistä. Nykyään sitä on paljon vähemmän.

Muistatko otsonikadon?

Ola Rosling perustelee kantaansa vielä yhdellä kirjaimellisesti jokaista ihmistä koskevalla esimerkillä, ilmastokriisillä.

– Omina kouluaikoinani puhuttiin otsonikadosta ja haitallisesta säteilystä. Jääkaappien ja spraypurkkien freoni kiellettiin. Sekin kielto on jäänyt unholaan. Onnistumisia pitäisi juhlia enemmän, ihmiskunta unohtaa ne helposti.

Rosling sanoo, että kierrätyksen lisääntyminen on oikeastaan maailmanlaajuinen koulutuksellinen menestystarina.

– Yhä useammat ihmiset ottavat ympäristökysymykset vakavasti. Keinoista voidaan olla eri mieltä, mutta tavoite on yhteinen.

Esimerkiksi muovijätteen kierrätys etenee pitkin harppauksin. Kanada ilmoitti jouluviikolla luopuvansa ravintoloissa ja kahviloissa muovisista aterimista ja pusseista.

Avaa kuvien katselu Erityisesti muovijätteen kierrätys ja jätteiden lajittelu ovat tehostumassa. Kuva: Heinimaija Hirvonen / Yle

Edistysaskeleista huolimatta sodat ja katastrofit kuitenkin jäytävät monen mielenrauhaa niin, että yhä useampi välttelee uutisia.

Ulkopolitiikka-lehden maaliskuussa siteeraaman Reuters-instituutin tutkimuksen mukaan yli kolmannes aikuisväestöstä teki näin usein tai joskus 45 maassa.

Ola Rosling sanoo ymmärtävänsä uutisten uuvuttamia.

– Jos huomaa, että ajatukset täyttyvät pelottavista asioista, on hyvä päästää toisinaan irti.

Ola Rosling painottaa median ja koulujen vastuuta.

– Tietenkään emme voi lakata raportoimasta kauheuksista, mutta voimme samaan aikaan etsiä ratkaisuja ja kertoa siitä, mikä voisi olla tie eteenpäin. Mikä se voisi olla Gazassa ja Israelissa? Pitäisi keskustella enemmän diplomatian mahdollisuuksista.

Tämä on toki helpommin sanottu kuin tehty, eikä Rosling halua lietsoa katteetonta optimismia arvaamattomina aikoina.

Positiivisten asioiden etsimisessä ei Ola Roslingin mukaan kuitenkaan pitäisi luovuttaa. Roslingin Gapminder-säätiö julkistaakin vuosittain sadan asian listan elämänlaadun parantumisesta.

– Sitä listaa ei voi lukea radiossa. Se on liian pitkä, hän naurahtaa.

Ola Rosling sujauttaa jälleen sivumennen myönteisiä uutisia.

Aurinkopaneeleita asennetaan yhä enemmän. Ne ovat jopa 300 kertaa halvempia kuin 40 vuotta sitten.

– Ajattele, että pandemiarokote saatiin käyttöön vuodessa. Sehän on maailmanennätys. Teknologia ja tutkimus kehittyvät.

Ola Rosling on kysytty luennoitsija ympäri maailmaa YK:ta myöten.

Isän jalanjäljillä

Ola Roslingin isä, vuonna 2017 kuollut lääkäri Hans Rosling työskenteli pitkään sekä Afrikassa että Ruotsissa Karoliinisessa instituutissa.

Isä-Rosling etsi ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen ja terveyshaasteisiin sekä herätteli ihmisiä toiveikkuuteen.

– Kasvoin Mosambikissa. Koulussa meitä oli kaksi, siskoni ja minä. Isä korosti jo tuolloin, että ihmisillä on vääristynyt kuva maailmasta ja Euroopan ylivertaisuudesta.

Tässä Hans Rosling oli oikeassa. Länsimaiden merkitys on vähenemässä. Taloudellisia menestystarinoita löytyy Kiinasta Brasiliaan, ja poliittinen vakaus on lisääntynyt Botswanasta Namibiaan.

Entä milloin olet kuullut uutisia Chilestä? kysyy Rosling ja vastaa omaan kysymykseensä.

– Harvemmin uutisoidaan vakaasta kehityksestä. Diktatuurit ja kumoukset saavat huomiota. Kenraali Augusto Pinochetin jälkeen on ollut hiljaisempaa.

Ola Rosling kertoo isänsä pohtineen usein kahtiajakautunutta maailmankuvaa.

– Ei pidä paikkaansa, että vain me eurooppalaiset olisimme ahkeria ja rikkaita ja muut paikallaan polkevia köyhimyksiä.

Avaa kuvien katselu Vuonna 2017 kuollut akateemikko ja lääkäri Hans Rosling etsi ratkaisuja maailmanlaajuisiin terveyshaasteisiin. Kuva: Johan Ljungström / SR

Professori Hans Roslingin kuolemasta on nyt viisi vuotta. Mitähän hän tuumailisi maailmasta nyt?

– Isä pani merkille presidentti Vladimir Putinin ärhäköitymisen, mutta tätä hän ei osannut ennustaa. Tilastoista ei voi lukea sodan alkamista.

Ola Roslingin kalenteri on minuuttiaikataululla täynnä ennen vuodenvaihdetta, kun media tekee listoja vuoden tapahtumista. Toivon matkasaarnaajan puhelin soi ja haastattelupyyntöjä tulee solkenaan.

– Olisin mieluummin positiivinen realisti vuoden jokaisena päivänä.

