Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi löytyi siperialaisesta rangaistussiirtolasta

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on löytynyt, kertoo Navalnyin tiedottaja Kira Jarmyš viestipalvelu X:ssä.

Jarmyšin mukaan Navalnyi on tällä hetkellä IK-3-rangaistussiirtolassa. IK-3 sijaitsee Harpissa Jamalin nenetsien autonomisessa piirikunnassa Siperiassa Venäjän pohjoisosassa. Noin 5 000 asukkaan Harp sijaitsee napapiirin pohjoispuolella lähes 2 000 kilometrin päässä Moskovasta.

Navalnyin asianajaja tapasi hänet rangaistussiirtolassa maanantaina, Jarmyš kirjoittaa X:ssä. Jarmyš kertoo viestissään, että Navalnyi voi hyvin.

Navalnyin korruptionvastaisen järjestön johtajan Ivan Ždanovin mukaan IK-3 on ”yksi pohjoisimmista ja syrjäisimmistä rangaistussiirtoloista” Venäjällä.

– Olosuhteet ovat siellä ankarat. Sinne on hyvin vaikea päästä, eikä siellä ole toimivaa postipalvelua, Ždanov kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Navalnyin läheisen avustajan Leonid Volkovin mukaan rangaistussiirtola on käytännössä täysin eristetty ulkomaailmasta.

– Rangaistussiirtolaan on lähes mahdotonta päästä, on jopa lähes mahdotonta lähettää kirjeitä sinne. Siellä on korkein mahdollinen eristäytymisen taso ulkomaailmasta, Volkov kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

The Moscow Timesin mukaan samalla leirillä virui aikoinaan myös maanpaossa elävän entisen oligarkin Mihail Hodorkovskin entinen liikekumppani Platon Lebedev, joka tuomittiin muun muassa veropetoksista ja rahanpesusta. Hänen tuomiotaan pidettiin poliittisena.

Avaa kuvien katselu Navalnyi siirrettiin IK-3-rangaistussiirtolaan, joka sijaitsee Luoteis-Siperiassa Harpin kylässä. Aiemmin Navalnyi oli IK-6-rangaistussiirtolassa Melehovossa Vladimirin alueella. Kuva: Leena Luotio / Yle

Yhteydenpito loppui joulukuun alussa

Navalnyi oli kateissa lähes kolme viikkoa. Yhteydenpito loppui yllättäen 6. joulukuuta, kun asianajajia estettiin vierailemasta oppositiopoliitikon luona IK-6-rangaistussiirtolassa, missä hän oli vangittuna viime vuoden kesäkuusta lähtien. IK-6 sijaitsee Vladimirin alueella Melohovon kylässä noin 230 kilometriä Moskovasta itään.

11. joulukuuta venäläinen tuomioistuin ilmoitti, että Navalnyi ”on lähtenyt Vladimirin alueelta”. Tuomioistuin ei tuolloin kertonut, minne Navalnyi siirrettiin.

Navalnyin liittolaiset ovat sanoneet, että katoaminen ja siirto karumpiin oloihin linkittyy Venäjän presidentti Vladimir Putinin ilmoitukseen asettua ehdolle ensi vuoden niin sanottuihin presidentinvaaleihin.

Navalnyi sai vankeustuomion ekstremismisyytteistä. Oppositiohahmon tuomioita pidetään laajasti poliittisina. Navalnyin tuomiota pidennettiin kesällä 19 vuoteen ja oikeus määräsi miehen siirrettäväksi ”erityisjärjestelyiden” vankilaan.

Lähteet: AP, Reuters, STT

Juttua päivitetty 25. joulukuuta kello 16.49: Lisätty Harpin kylän asukasluku ja sijainti sekä lisätty tieto Lebedevin tuomiosta IK-3-rangaistussiirtolassa.