Tapaninpäivä on maailmalla vilkas penkkiurheilupäivä, nyt ilmiö on juurtunut perinteeksi myös Suomeen

Kuva: Mikko Lieri / All Over Press

Tapanintanssit näyttävät siirtyneen Suomessa tanssilavoilta jääkiekkoareenoille ja penkkiurheiluun.

Tapaninpäivänä pelataan Suomessa seitsemän SM-liigan ottelua eri puolilla Suomea. Tapaninpelit on perinne jo yli kymmenettä vuotta. Myös ainakin jääpallossa on otteluita ja nuorten miesten jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Ruotsissa.

Onko Suomi kohta kuin Englanti, jossa tapaninpäivän jalkapallon valioliigan ottelut ovat perinne jo yli sadan vuoden takaa?

– Kyllä se siltä vaikuttaa. Ensimmäiset SM-liigaottelut pelattiin tapanina vuonna 2009. Voihan sitä sanoa, että siitä on muodostunut jo perinne, SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen kertoo.

Pelimäärät kasvaneet: ennen 40, nyt 60

Vielä 1990-luvulla Suomessa jopa jääkiekon SM-sarja oli pitkällä joulutauolla. Silloin joukkueet pelasivat 40 ottelua vuodessa.

Mutta vuonna 2009 joukkueiden pelimäärät kasvoivat yli 56:n vuodessa, ja silloin oli Pulkkisen mukaan pakko löytää uusia pelipäiviä. Tapaninpelit tulivat silloin kuvioihin.

Nykään joukkueita on vielä enemmän ja otteluita on kaikilla tiimeillä jo 60 vuodessa.

Joulutauko kestää tästä syystä Suomen jääkiekossa nykyään vain neljä päivää.

– Meillä on täysi työ järjestellä tätä otteluohjelmaa. Hyvät pelipäivät on kortilla. Hienoa, että on löydetty näin hyvä pelipäivä, johon myös yleisö on löytänyt näin hyvin, Pulkkinen sanoo tapaninpeleistä.

Yleisö tykkää tapaninpeleistä

Pulkkisen mukaan yleisö on löytänyt halleille tapaninpeleihin hyvin. Yritykset eivät niinkään, mutta yksityiset ihmiset erityisesti.

Yleisöä on jäähallien peleissä tapanina Pulkkisen mukaan jopa enemmän kuin normaalisti. Siksi päivästä on Pulkkisen mukaan ehkä tullut myös perinnettä.

– Jouluna tavataan perhettä ja sukua ja ehkä palataan oman kotiseuran paikkakunnalle. Hartaamman joulunvieton jälkeen lähdetään ehkä hallille yhdessä perheen kanssa katsomaan ottelua.

Tapaninpäivästä on selvästi siis tullut jo Suomessa perinnettä useassa suvussa.

– Mikäs sen parempaa kuin urheiluviihde yhdessä sukulaisten ja perheen kesken, Pulkkinen sanoo.

Ei ohjeita seuroille tapaninpeleihin

SM-liiga ei ole kuitenkaan ohjeistanut jääkiekkoseuroja tapaninpelien markkinoinnissa. Ei ole siis yhteisesti pyydetty glögiä tai kinkkua myyntin halleille, eikä joululauluja välitauoille, mutta seurat puhuvat Pulkkisen mukaan kuitenkin tapaninpeleistä ”tapanintansseina”.

Ja yhteen asiaan SM-liiga on vaikuttanut: pelien alkamiseen. Suurin osa tapaninotteluista alkaa kello 18.30, aikaisimmat pari ottelua kello 17.

Pulkkisen mukaan pelit pyritään suunnittelemaan tapaninpeleihin niin, että matkat olisivat joukkueille ja pelaajille mahdollisimman lyhyet heti joulun jälkeen.

– Että ei tarvitsisi lähteä turhan aikaisin pelaajien töihin. Jokainen tunti merkkaa matkoissa.

Toivoa saattaa, että seurat muistaisivat soittaa välitauoilla myös joululauluja, niin matseissa tapahtuisi ehkä joulun ihmeitä.