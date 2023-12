YK:n avustustyöntekijä: Gazassa ei ole turvallista paikkaa

YK:n hätäaputoimiston ryhmänjohtajan mukaan Israel on tehnyt iskuja Gazassa alueille, joiden pitäisi olla turvallisia ja joihin ei ole annettu evakuointimääräyksiä.

Israelin iskuja pakenevien palestiinalaisten on vaikea löytää turvallista paikkaa Gazasta, sanoo alueella viikkoja tilannetta seurannut YK:n hätäaputoimiston ryhmänjohtaja Gemma Connell.

Connellin mukaan Israel on tehnyt iskuja Gazassa alueille, joiden pitäisi olla turvallisia ja joihin ei ole annettu evakuointimääräyksiä.

Connell kertoo lisäksi, että esimerkiksi Rafahiin paenneilla gazalaisille ei yksinkertaisesti ole enää tilaa kaupungin suojapaikoissa.

Israelin armeijan tiedottajan mukaan Israel on pyrkinyt evakuoimaan siviilejä taistelualueilta, mutta että terroristijärjestö Hamas on yrittänyt estää evakuoinnit ja että järjestö käyttää siviilejä ihmiskilpinä. Hamas on kiistänyt väitteen.

WHO hyvin huolissaan sairaaloiden kuormituksesta

Maailman terveysjärjestö WHO on hyvin huolissaan kuormituksesta, jota kiihtyvät vihamielisyydet aiheuttavat niille harvoille Gazan alueen sairaaloille, jotka ovat pysyneet avoimina. Asiasta kertoi WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus viestipalvelu X:ssä maanantaina.

WHO:n edustajia vieraili Tedroksen mukaan maanantaina al-Aqsan sairaalassa, jonne vietiin Gazan keskiosissa edellisen yön iskuissa loukkaantuneita ihmisiä. Terveysjärjestön edustajat kuulivat terveydenhoitohenkilökunnan ja uhrien jakamia kertomuksia räjähdysten aiheuttamasta kärsimyksestä.

Tedroksen mukaan sairaalaan otetaan paljon enemmän potilaita kuin sen vuodekapasiteetti ja henkilökunta pystyy hoitamaan.

AFP, Reuters