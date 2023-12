Tässä viisi persoonallista taiteilijakotia – mukana noitana pidetyn talo

Toimittaja ja tietokirjailija Anna-Kaisa Huusko ja valokuvaaja Niclas Mäkelä kiersivät pari vuotta kuvaamassa ateljeekoteja eri puolilla Suomea. Syntyi kirja Taiteilijoiden huoneissa, joka esittelee pääasiassa 1900-luvun jälkipuolen kohteita.

Osa kirjan vanhimmista kodeista toimii jo museona, mutta monen modernin taiteilijakodin tulevaisuus on vielä järjestelemättä.

– Moni taiteilija ja muotoilija on jo poistunut keskuudestamme, ja on ehkä tullut aika miettiä, mitä näille uniikeille ja hienoille miljöille tapahtuu.

Kohteissa on tapahtumassa sukupolvenvaihdos.

– Ne ovat eräänlaisessa siirtymävaiheessa ja niin totutusta poikkeavia kohteita ja ympäristöjä, että toivoisin niiden jäävän meille yhteiseksi kulttuuriperinnöksi, Huusko toteaa.

Hän pitää taiteilijakoteja asumisen koelaboratorioina.

– Kodeissa yhdistyy monta eri asiaa. Nissä on asuttu ja työskennelty, ja eri alojen taiteilijat, arkkitehdit, muotoilijat ja kuvataiteilijat ovat pääseet kokeilemaan niissä omaa visuaalisuuttaan.

Huusko ja Mäkelä halusivat nostaa esille 1900-luvun jälkipuolen ateljeekodit, sillä taiteilijoiden koteja on tähän asti esitelty lähinnä kansallisromantiikan suurmiesten, kuten Gallen-Kallelan, Pekka Halosen tai Sibeliuksen kautta.

Kirjan tekijät toivovat, että teoksessa esitellyt, vielä yksityiskäytössä olevat modernit taiteilijakodit olisivat tulevaisuuden käyntikohteita.

Tässä viisi poimintaa kirjasta.

Avaa kuvien katselu Nurmesniemien ateljeekoti on lähes kokonaan avointa tilaa. Kuva: Niclas Mäkelä

Vuokko ja Antti Nurmesniemi

Helsingin Kulosaareen vuonna 1975 valmistunut koti sijaitsee meren äärellä. Sen suunnitteli sisustusarkkitehdiksi valmistunut Antti Nurmesniemi (1927– 2003). Kohde on minimalistinen laatikko, jonka kaikki tasot ovat yhtä avointa tilaa yläkerran makuuhuonetta lukuunottamatta.

Yläkerran laaja oleskelutila on kuin kulttuurihistoriallisen museon ja designmuseon sekoitus. Esillä on Antti Nurmesniemen Vuokolle suunnittelemia tuoleja, joissa on Vuokko Eskolin-Nurmesniemen (s. 1930) suunnittelema kangas. Lisäksi näytillä on esineitä ulkomaanmatkoilta. Taiteilijakoti avautuu todennäköisesti vierailuille lähitulevaisuudessa.

Avaa kuvien katselu Yrjö ja Irmeli Kukkapuro asuivat futuristisessa kodissa. Kuva: Niclas Mäkelä

Yrjö ja Irmeli Kukkapuro

Huonekalumuotoilija Yrjö (s. 1933) ja taidegraafikko Irmeli Kukkapuron (1934–2022) ateljee toimi myös perheen kotina. Se rakennettiin ensisijaisesti työn tekoa varten Kauniaisiin 1960-luvun lopulla. Futuristinen, vapaamuotoinen ja avoimeen tilaan perustuva rakennus syntyi yhteistyössä tekniikan tohtori Eero Paloheimon (s. 1936) kanssa.

Suunnittelua ovat inspiroineet 1960-luvun utopistinen tulevaisuudenusko, pop-taide sekä ennakkoluulottomuus. Kahdensadan neliön taloon ei rakennettu lainkaan väliseiniä. Suunnitelmissa on kohteen muuttaminen kotimuseoksi.

Avaa kuvien katselu Enni Id alkoi maalata toden teolla vasta yli 60-vuotiaana. Omasta kodistakin tuli taideteos. Kuva: Niclas Mäkelä

Enni Id

Taiteilijoiden huoneissa -kirjan tekijät ovat halunneet nostaa modernien taiteilijakotien rinnalle erikoisen kokonaistaideteoksen. Se on itseoppineen, naivistisen taiteilijan Enni Idin (1904–92) koti, joka sijaitsee Padasjoella.

Kohde näyttää ulospäin perinteiseltä mummonmökiltä, mutta sisällä odottaa yllätys.

Kaikki talon sisäpinnat ja esineet on maalattu, ja värikkäät koristeet jatkavat matkaansa lattioille. Id oli pienikokoinen, kulmikas persoona, jota lapset pelkäsivät. Häntä pidettiin jopa noitana, eikä Idillä ollut tarvetta oikaista asiaa. Taiteilijakotia on pidetty auki kesäsunnuntaisin.

Avaa kuvien katselu Tyyne-Kerttu Virkki yhdisteli kodissaan käsityötä ja aikansa huippumuotoilua. Kuva: Niclas Mäkelä

Tyyne-Kerttu Virkki

Käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkki (1907–2000) oli yksi viime sotien jälkeisen ajan käsityö- ja muotoilualan vaikuttajista. Hänen kotinsa sijaitsee 1950-luvulla rakennetussa kerrostalossa Etu-Töölössä Helsingissä. Kodin kauneus oli Virkin sydämenasia, ja hänen kotiaan pidetään tyylipuhtaana esimerkkinä 1950–1960-lukujen sisustamisesta ja muotoilusta.

Tekstiilisuunnittelijana Virkkiä inspiroivat Aunuksen Karjalan perinnekäsityöt, joita hän alkoi kerätä sotavuosina. Se toimi kimmokkeena mittavalle kokoelmalle, joka on nykyään nähtävänä Suomen käsityön museossa Jyväskylässä. Virkin kotimuseoon järjestetään opastettuja kierroksia.

Avaa kuvien katselu Ihmismäiset veistokset hallitsevat Björn Weckströmin kotia. Kuva: Niclas Mäkelä

Björn Weckström

Kuvanveistäjä ja korutaiteilija Björn Weckström (s. 1935) asuu omakotitalossa Espoon Suvisaaristossa. Tiilestä muurattu rakennus valmistui 1950-luvun puolivälissä, mutta se oli ollut tyhjillään lähes 40 vuotta ennen kuin taiteilija hankki sen itselleen. Weckström rakennutti taloon galleriatilan, sillä hän tarvitsi kookkaille pronssiveistoksilleen paikan.

Veistosten hallitsemassa talossa on lasivitriini, johon on koottu Weckströmin koruja. Mukana on myös taiteilijan kansainvälisesti tunnetuin koru, jota prinsessa Leia kantoi Star Wars -elokuvassa (1977). Weckström on avannut satunnaisesti kotiaan vierailuille.

