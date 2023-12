Ylikonstaapeli kertoo Kuha-koiransa uroteosta: ”Nakkeja ja rapsutuksia on annettu tavallista enemmän”

Poliisikoira Kuha löysi alakouluikäisen lapsen lumikasasta aatonaattona Korpilahdella Keski-Suomessa.

Kuhan ohjaaja, ylikonstaapeli Mikko Nivala kertoo Ylen haastattelussa, miten tilanne eteni.

Poliisi sai iltakymmenen aikaan hälytyksen kadonneesta lapsesta ja aloitti etsinnät. Lapsi löytyi puolen yön jälkeen.

Viimeinen havainto lapsesta oli tehty Nivalan mukaan seitsemän aikaan illalla.

Nivala kollegoineen sekä poliisikoira Kuha aloittivat kadonneen lapsen etsinnät.

– Alussa oli itsellä sellainen ajatus, että lumiauran tekemä iso lumikasa pitäisi tarkistaa. Meille oli tullut havainto, että kasaan oli tehty lumiluolia ja laitettu havuja.

Nivalan mukaan lumikasa oli niin suuri, että sitä ei käsin olisi pystynyt tarkastamaan, vaan apuun tarvittiin koira. Kuha-koira ei aluksi ilmaissut kasan kohdalla mitään.

– Tiesin, että hajun kulkeutuminen lumen läpi on jo valmiiksi haastavaa. Auran pakkaaman tiiviin lumikasan läpi se on vielä vaikeampaa.

Nivala teki koiran kanssa kierroksen muualle ja palasi myöhemmin saman lumikasan luo antaen Kuhan tutkia sitä rauhassa uudestaan.

Avaa kuvien katselu Ylikonstaapeli Mikko Nivala ja poliisikoira Kuha asuvat ja työskentelevät yhdessä. Kuva: Johanna Nivala

– Tällä kertaa koira pysähtyi tiettyyn kohtaan lumikasaa eikä enää suostunut menemään eteenpäin. Se oli itselle merkki, että jotain erikoista siellä on.

Nivalan mukaan lumikasasta tuli ulos havuja, joista Kuha-koira kiinnostui.

– Partiokaveri alkoi vetämään havuja pois ja koira innostui niistä. Se varmaan sai sieltä lisää hajuja ja alkoi päättäväisesti kaivamaan syvemmälle.

Nivala kertoo, että hetken kuluttua lumen alta pilkisti lapsen kenkä.

– Ymmärsin heti, että siellä oli etsimämme lapsi.

Nivala sanoo, että lapsen kaivaminen esiin ”tuntui ikuisuudelta”, vaikka operaatioon meni todellisuudessa vain pari minuuttia.

– Alkuun lapsi oli liikkumaton eikä reagoinut, mutta kun aloin nostamaan hänen päätään, hän alkoi reagoida.

Nivala kuvaille, että lumiluola oli todella ahdas ja hapen määrä oli käynyt vähäiseksi.

Nivalan mukaan lapsi löytyi puoli yhdeltä yöllä. Tämä ehti siis olla lumikasassa yli neljä tuntia.

Poliisikoirayhdistys kertoi aiemmin Facebookissa, että lapsi virkosi pikkuhiljaa ja kykeni jo keskustelemaan ambulanssia odotellessa.

”Koira aistii, että jotain tärkeää tapahtuu”

Miten koira palkitaan tällaisessa tilanteessa?

– Koira aistii, että jotain merkittävää tapahtuu. Koira on tunteva olento ja näkee, miten me paikalla olevat ihmiset reagoimme. Me tietysti kiitämme ja taputamme. Kyllä se koira tajuaa, että nyt meni oikein tämä tehtävä ja asia.

Nivalan mukaan Kuha on nyt saanut tavallista enemmän rapsutuksia ja ”nakkeja on annettu joka välissä”.

– Kyllä se pelasti meidän kaikkien joulun.

8-vuotias Kuha asuu ja työskentelee Nivalan kanssa. Parivaljakko viettää siis yhdessä aikaa liki kellon ympäri.

– Poliisikoiran ja ohjaajan työ ja tekeminen on tällaista symbioosia.

Nivala haluaa vielä korostaa, että lumipenkkoihin ei rakennettaisi lumiluolia.

– Etenkin näin runsaslumisina talvina niissä on riskinsä.

Hän haluaa myös välittää kiitokset käyttökoirien kasvattajille, jotka kasvattavat tulevia poliisikoiria.

– He ovat siviili-ihmisiä, jotka harrastavat koirillaan esimerkiksi jäljestystä. Sitä kautta me saamme tietoa niistä koirista, jotka ovat soveltuvia poliisikoiran tehtäviin ja voimme tätä palvelua tarjota.