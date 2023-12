Leikkauksiin jonottaa enemmän ihmisiä kuin vuosi sitten – edes Valviran sapiska ei lyhentänyt odotusta

Lähes koko Suomessa leikkausjonot ovat pidentyneet vuoden takaisesta. Hyvinvointialueilla ne ovat noin 10 prosenttia pidemmät kuin vuosi sitten.

Eniten leikkausjonot ovat kasvaneet Pirkanmaan hyvinvointialueella, jossa ne ovat pidentyneet jopa 45 prosenttia. HUS-yhtymässä kasvua on 23 prosenttia vuoden takaisesta.

Avaa kuvien katselu Kaikkiaan 13 hyvinvointialuetta kertoi leikkausjonottajien määrät. Päijät-Hämeen, Lapin, Varsinais-Suomen, Kymenlaakson ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet eivät kertoneet leikkausjonotilannettaan. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Hyvinvointialueet kertovat leikkausjonojen kasvun syiksi väestön ikääntymisen, työntekijäpulan sekä työtaistelutoimien ja korona-ajan aiheuttamien hoitovelan.

Positiivisetkin asiat vaikuttavat jonoihin.

– Meillä leikkausyksikössä sattui iloisia perhetapahtumia monta samanaikaisesti. Uuden hoitajan perehdytysaika on vähintään kuusi kuukautta ennen kuin hän pystyy toimimaan itsenäisesti leikkaustiimin osana, kertoo terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimialuejohtaja Juhani Grönlund Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta.

Eniten jonoa tekonivelleikkauksissa

Pisimmät jonot ovat tekonivelleikkauksiin. Esimerkiksi Pirkanmaan hyvinvointialueella tekonivelleikkaukseen pääsyä odottaa 43 prosenttia kaikista jonottajista eli yli 2 800 ihmistä.

– Tekonivelkirurgian jono juontaa juurensa koronan alkuvaiheisiin, jolloin tuotanto supistui merkittävästi. Tekonivelleikkauksien kysyntä on korkea, mutta henkilöstön saatavuus hankaloittaa kiireetöntä toimintaa, kertoo hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander HUS-yhtymästä.

Myös kaihi- ja tyräleikkauksiin odottavien ihmisten määrä on kasvanut lähes koko Suomessa.

– Tyräleikkauksiin jonoja on syntynyt taannoisesta vatsaelinkirurgipulasta, joka nyt on jo parantunut. Vatsaelinkirurgit ovat joutuneet priorisoimaan kiireellisemmät leikkaukset, eli käytännössä syöpäleikkaukset, tyräleikkausten edelle, kertoo sairaalapalvelujen vastuualuejohtaja Juha Paloneva Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Avaa kuvien katselu Valvira huomautti heinäkuussa, että kaikilla hyvinvointialueilla ja HUS-yhtymässä on potilaita, jotka ovat odottaneet hoitoa terveydenhuoltolaissa säädettyjä enimmäisaikoja pidempään. Kuva: Antro Valo / Yle

Hoitotakuu paukkuu monin paikoin

Yhä useampi leikkaukseen jonottava joutuu myös odottamaan aiempaa pidempään. Valvira kertoi heinäkuussa, että osassa hyvinvointialueita tilanne on vakava ja hoitoa odottaneiden potilaiden tilanne on hyvin huolestuttava.

Hoitotakuun mukaan tarpeelliseksi katsottu hoito, esimerkiksi leikkaus, on järjestettävä kuuden kuukauden eli 180 vuorokauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Tällä hetkellä HUS-yhtymässä noin joka neljäs ja Pohjois-Savossa noin joka kolmas jonottaja on odottanut leikkaushoitoa yli puoli vuotta.

Pienemmillä hyvinvointialueilla hoitotakuu näyttäisi toteutuvan parhaiten. Tällä hetkellä Etelä-Savon hyvinvointialueella ei ole jonossa ainuttakaan potilasta, joka olisi odottanut leikkaushoitoa yli puoli vuotta. Keski-Pohjanmaalla hoitotakuun raja on ylittynyt 51 potilaalla ja Kainuussa 70 potilaalla.

Avaa kuvien katselu Hyvinvointialueiden säästöpaineet vaikuttavat myös jonotilanteeseen. – Säästövaatimukset rajoittavat mahdollisuuksia tehdä jonon purkua laajemmalti, toteaa johtajaylilääkäri Peter Nieminen Pohjanmaan hyvinvointialueelta. Kuva: Antro Valo / Yle

Valvira antoi sapiskaa heinäkuussa

Valvira aloitti heinäkuussa kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn valvonnan 16 hyvinvointialueella ja HUS-yhtymässä, koska Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen perusteella kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanne oli vaikea.

Ainoana erikoissairaanhoitoa tarjoavana hyvinvointialueena Etelä-Karjala ei joutunut Valviran syyniin. Silti Etelä-Karjalassakaan tilanne ei ole hyvä: leikkausjonossa on 1 840 ihmistä, ja 180 vuorokauden hoitotakuun raja ylittyy 500:lla leikkausta odottavalla.

Avaa kuvien katselu Koko Suomessa jonottajia on eniten tällä hetkellä tekonivelleikkauksiin. Juhani Grönlundin mukaan syynä tähän on suuret ikäluokat ja heidän hoidon tarpeensa kasvu. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

Leikkaussalien avaaminen säästäisi rahaa

Eri puolilla Suomea leikkaussalien käyttöaste on yleisesti 60–70 prosentin luokkaa. Useiden hyvinvointialueiden mukaan leikkaussaleja ei saada täysimääräisesti käyttöön työntekijäpulan takia.

Leikkausjonoja on saatu lyhennettyä monella hyvinvointialueella tekemällä leikkauksia viikonloppuisin ja arki-iltaisin.

– Ortopedialla on huhtikuun alusta lähtien tehty jononpurkua tekonivelleikkausten osalta. Tämä on toteutettu lisätyönä arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Tämän seurauksena tekonivelleikkausjono on lyhentynyt merkittävästi, johtajaylilääkäri Peter Nieminen Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Leikkausjonojen purku viikonloppu- ja iltatyönä on kuitenkin kallista. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa yritetään saada ensi vuonna 400 000 euroa säästöjä siten, että leikkaussalit saataisiin pidettyä auki arkisin. Etelä-Karjalassa on 14 leikkaussalia, joista kesällä auki oli vain neljä työntekijävajauksen takia. Nyt auki on jo 10 salia.

– Se, että työ tehdään arkisin normaaliin työaikaan, on kaikille osapuolille paras ratkaisu. Siinä on myös taloudellisia etuja, toteaa terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimialuejohtaja Juhani Grönlund Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta.