Tuulivoimala rikkoontui ja lapa putosi maahan Mustasaaressa Pohjanmaalla – saman valmistajan tuulivoimaloiden siivet katkeilleet aiemminkin

Mustasaaren Merkkikallion tuulipuisto otettiin käyttöön vuoden 2023 alussa. Tuulipuisto kattaa 15 tuulivoimalaa, jotka kaikki on tilapäisesti pysäytetty.

Mustasaaressa Pohjanmaalla sijaitsevaassa Merkkikallion tuulipuistossa yksi tuulivoimaloista rikkoontui lauantaina. Osa lavasta putosi maahan, ja suurin osa lavasta on edelleen kiinni roottorissa, toteaa tuulivoimayhtiö OX2 edustava Lars Bryngelsson Svenska Yle Österbottenille.

– Osa lavasta putosi suhteellisen lähelle voimalan torniosuutta.

Avaa kuvien katselu Tältä näyttää hajonnut turbiini Mustasaaressa. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, ja alue saatiin pelastuslaitoksen toimesta nopeasti eristettyä. Turbiinivalmistaja GE:n huoltohenkilökunta kävi lauantaina aamupäivästä tekemässä tilannearvion.

– Olemme aidanneet alueen vaurioituneen voimalan ympärillä ja haluamme painottaa, että rajoitusta pitää kunnioittaa, sillä vaurioituneen lavan osia voi edelleen pudota, Bryngelsson toteaa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun amerikkalaisen General Electricin valmistama tuulivoimaturbiini rikkoontuu. Energia-alaa seuraavan kansainvälisen julkaisun Energywatchin mukaan Saksassa sijaitsevassa Alfsteds-Ebersdorfin tuulipuistossa on tämän vuoden syksyllä katkennut ja pudonnut jopa kolme tuulivoimaturbiinin lapaa.

Ihmisiä ei loukkaantunut tuulivoimalaonnettomuuksissa Saksassa-

Saksalainen tuulivoimayhtiö Energiekontor kertoo julkaisussa vaatineensa selvitystä hajoamisen syistä GE:ltä.

Avaa kuvien katselu Osa lavasta putosi lähelle voimalan torniosuutta. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Uuden lavan toimituksessa voi kestää viikkoja

Lars Bryngelssonin mukaan turman syytä on liian aikaista spekuloida. Huoltoyhtiö selvittää syytä lavan rikkoontumiselle, samalla työn alla on uuden lavan hankkiminen.

– Emme tässä vaiheessa osaa sanoa, kuinka kauan uuden lavan hankkimiseen menee, mutta todennäköisesti kyse on viikoista, Bryngelsson toteaa.

Tuulipuiston kaikki voimalat on pysäytetty varotoimenpiteenä. Bryngessonin mukaan viitteitä ei kuitenkaan ole siitä, että muissa voimaloissa olisi lapojen rikkoontumisen vaaraa.

Merkkikallion tuulipuisto otettiin käyttöön maaliskuussa 2023.

Bryngelssonin mukaan vastaavanlaiset onnettomuudet ovat erittäin harvinaisia.

– Yksittäisiä tapauksia on sattunut ympäri maailmaa. Tuulivoimalan ulkopuolella on suhteellisen vähän irtonaisia osia, joten niiden irtoaminen on epätavallista.

Juttu on osittain käännös Svenska Yle Österbottenin artikkelista: Merkkikallion rikkoontuneen lavan tilalle ei saada uutta viikkoihin – OX2: Tällaiset rikkoontumiset harvinaisia