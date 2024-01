Ronny Brännkärr kolkuttelee jo kansainvälistä kärkeä – pikkupaikoilla lahjakkaat junnut saavat enemmän, uimari sanoo

Ronny Brännkärr kertoo kuulumisiaan Kemissä hyytävässä tuulessa meren lähellä. Vaikka hän on varttunut merikaupungissa, Kemijoen lähettyvillä, ei hän erityisemmin pidä sameissa luonnonvesissä uimisesta eikä kylmä avantokaan houkuttele.

Pienillä paikkakunnilla on hyvät mahdollisuudet panostaa lahjakkaisiin nuoriin uimareihin. Näin arvioi sekauimari Ronny Brännkärr, joka siirtyi syksyllä Kemin Työväen Uimareista TaTU Tampereen urheilijaksi.

– Pienen paikkakunnan ja seuran etuna on se, että lahjakkaita junnu-uimareita pystytään nostamaan vanhempien ryhmään kovempiin treeniporukoihin. Sillä tavalla saadaan nostettua junnu-uimareiden tasoa. Itsekin olen sillä tavalla edennyt, hän toteaa.

Tampereella kolmatta vuotta liiketaloutta opiskeleva Brännkärr oli tehnyt tamperelaisseuran kanssa yhteistyötä jo ennen lopullista seuran vaihtoa.

– Ajattelin, että edustan Kemiä niin kauan kuin minulla on annettavaa tänne suuntaan. Olen kuitenkin ollut jo useamman vuoden pois Kemistä, niin ajattelin, että nyt on aika vaihtaa seuraa.

Suomen ykkösuimareihin lukeutuva, lyhyen radan EM-kisojen 200 metrillä kuudenneksi kauhonut Brännkärr kertoo, että seuran vaihdos on tiivistänyt Brännkärrin osaksi tamperelaista harjoitteluryhmää.

– En ole sitä aikaisemmin osannut ajatellakaan kuinka iso vaikutus harjoittelukavereilla on. Meillä on hyvä porukka samantasoisia uimareita ja olemme hyviä kavereita. Sillä on iso merkitys, että kaikki tsemppaavat toisiaan ja ovat mukana perusarjessa.

Avaa kuvien katselu Ronny Brännkärrin tulevan vuoden tähtäimessä ovat pitkän radan Euroopan mestaruuskilpailut. Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Ronny Brännkärr 21-vuotias sekauimari.

Kotoisin Kemistä, asuu Tampereella.

Seura TaTU Tampere, kasvattiseura Kemin Työväen Uimarit.

Opiskelee kolmatta vuotta Tampereen ammattikorkeakoulussa liiketaloutta.

Valmentaja: Jari Jännes.

Harrastanut uintia 15 vuotta. Pienenä poikana harrastanut myös yleisurheilua.

Suomen ennätykset: 100 metrin sekauinti, 50 metrin selkäuinti.

Seurat tekevät yhteistyötä

Tamperelaistunut, mutta ehdottomasti lappilaisena itseään pitävä Brännkärr vierailee 4–5 kertaa vuodessa Kemissä, jossa hänen vanhempansa asuvat.

Yhteydet kasvattiseuraan ovat myös säilyneet. Kemin työväen uimareiden eli KemTU:n edustajia on edelleen mukana Brännkärrin taustatiimissä. Lisäksi TaTU Tampere ja KemTU aikovat lisätä junioriyhteistyötä.

Mennyt vuosi oli Ronny Brännkärrille sekä raskas että menestyksekäs. Viime vuoden ehdoton kohokohta olivat Euroopan mestaruuskisat Romaniassa joulukuun alussa.

– Syksyllä harjoittelin enemmän sadan metrin matkaa, joten yllätyin, että 200 metriä sujuikin paremmin.

Vielä hieman ennen joulua sekauimari kävi vielä kahmaisemassa kaiken kaikkiaan kuusi suomenmestaruutta ja yhden SM-hopean lyhyen radan kilpailuista Oulusta.

Selkäuinnin 50 metrillä Ronny Brännkärr karsiutui semifinaalissa, mutta rikkoi kuitenkin Suomen ennätyksen.

Katseet alkaneessa vuodessa

Kemissä vietetyn joululoman jälkeen Brännkärrin katseet ovat jo tässä vuodessa: hän alkaa valmistautua pitkän radan EM-kilpailuja varten. Ne uidaan kesäkuussa Serbian Belgradissa.

Brännkärr arvioi, että lyhyellä radalla kansainvälinen kärki on jo melko lähellä, kuten joulukuinen menestyskin arvokisoissa sen osoitti.

– Pitkän radan suhteen tasoa pitää nostaa, ja ensi kesän EM-kisat ovat kauden päätähtäin. Sinne minulla on jo tulosraja taskussa.

Pitkällä radalla tarvitaan kestävyyttä ja kovaa kuntoa, kun taas lyhyellä radalla erikoistilanteissa, kuten käännöksillä ja startilla, on suurempi merkitys.

Kemin uimahallin 25-metrisessä altaassa harjoitellessa erikoistilanteet ovat tulleet Brännkärrille tutuiksi.

– Startit ja käännökset ovat olleet aina minun vahvuuksiani. Nyt Tampereella pääsen onneksi treenaamaan pitkällä radalla, niin saan sitten myös kestävyysominaisuuksia kehitettyä.