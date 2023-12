Teollisuusliitto ajaa Nesteen öljynjalostamon alas helmikuussa – liiton mukaan ei vaikuta bensanjakeluun Suomessa

Teollisuusliiton johto on kertonut uusista poliittisista työtaistelutoimista Orpon hallituksen ajamia työmarkkinauudistuksia vastaan.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan Teollisuusliitto laajentaa poliittiset lakot raskaaseen prosessiteollisuuteen.

Teollisuusliitto on sulkemassa 1. ja 2. helmikuuta 2024 Kokkolan ja Kilpilahden teollisuusalueet kahden vuorokauden ajaksi.

Teollisuusliiton tiedotteen mukaan liitto on tänään 28.12. jättänyt ilmoitukset Kilpilahden ja Kokkolan teollisuusalueita koskevista poliittisista työtaistelutoimista.

Porvoon öljynjalostamo ajetaan alas

Nesteen Porvoon öjynjalostamon pääluottamusmies Sami Ryynänen kertoi Teollisuusliiton tiedotustilaisuudessa, että osana Petteri Orpon (kok.) hallituksen työmarkkinauudistuksia ja sosiaaliturvan leikkauksia vastustavia poliittisia lakkoja Nesteen Porvoon öljynjalostamon tuotanto ajetaan alas helmikuun alussa kahdeksi päiväksi.

Teollisuusliiton mukaan polttoaineet eivät lopu Suomesta eivätkä huoltovarmuus tai yhteiskunnalle kriittiset toiminnot vaarannu työnseisauksen vuoksi.

– Suomeen tuodaan jo nyt muiden öljy.yhtiöiden toimesta polttoaineita rannikkoterminaaleihin, liiton lakkokohteita listaavalla sivulla lukee.

Ryynäsen mukaan hallitus iskee politiikallaan lujaa työntekijöiden etuuksien, oikeuksien ja työehtojen ytimeen.

– Siksi työntekijöille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin antaa samalla mitalla takaisin. Päätös öljynjalostamon alasajosta on vastareaktio hallituksen haluttomuuteen neuvotella työntekijäpuolen kanssa, Ryynänen sanoi.

Alasajojen vaikutukset kosevat 7 000 työntekijää

Kokkolan ja Porvoon Kilpilahden teollisuusalueilla työskentelee yhteensä noin 2 000 Teollisuusliiton jäsentä, jotka osallisuvat lakkoon, kertoo liiton kemiansektorin johtaja Toni Laiho.

Kaikkiaan Kokkolan ja Kilpilahden teollisuusalueet työllistävät Laihon mukaan 7 000 työntekijää, joten toiminnan alasajolla on vaikutusta muihinkin työntekijöihin kuin teollisuusliittolaisiin.

Teollisuusliiton julkaisemalla lakkokohteiden listalla näkyy kohteita muillakin paikkakunnilla kuin Kokkolassa ja Porvoossa. Myös näissä kohteissa osallistutaan Laihon mukaan helmikuun työtaisteluun niin, että yhteiskunnalle kriittiset toiminnot turvataan.

Aalto: Lisää on luvassa, jos hallitus ei keskustele

Puheenjohtaja Aalto patistaa hallitusta aitoihin neuvotteluihin.

– Emme voi hyväksyä työntekijöiden työehtojen ja oikeuksien heikennyksiä. Kokkolan ja Kilpilahden teollisuusalueiden alasajo on raskas päätös, mutta sekin on vain varoituslaukaus. Lisää ja lisää työtaistelutoimia on luvassa, ellei hallitus aloita aitoa keskustelua työelämäkysymyksistä, Aalto linjasi.

Aalto totesi, että Teollisuusliitto ilmoittaa työtaistelutoimista jo tässä vaiheessa, jotta tuotannon turvalliseen alasajoon jää riittävästi aikaa.

– Lisää työtaistelutoimia on luvassa, ellei hallitus aloita aitoa keskustelua työelämän kysymyksistä, Aalto huomautti.

SAK:laiset ammattiliitot järjestivät laajoja, poliittisia lakkoja hallituksen työmarkkinauudistuksia vastaan 14. joulukuuta.

Lakot pysäyttivät erityisesti julkisen liikenteen.

SAK ja sen ammattiliitot ovat vaatineet, että hallitus alkaisi neuvotella työntekijäliittojen kanssa työelämän uudistuksista, joita ammattiliitot pitävät työelämän heikennyksinä.

Hallitus ei ole toistaiseksi suostunut ammattiliittoja tyydyttäviin neuvotteluihin.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on todennut, että hallitus ei aio perääntyä työmarkkinauudistuksista tai sosiaaliturvaleikkauksista.

Hallitus on ajanut hallitusohjelmaan kirjattuja työmarkkinauudistuksia, jotka vaikuttavat työntekijöiden lakko-oikeuteen, irtisanomisiin ja sairauslomiin.