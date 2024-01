Tölkki muuttuu laskettelurinteessä vaaralliseksi silpuksi, ja nyt roskaavan laskettelijankin pitäisi tajuta se

Suomen Hiihtokeskusyhdistys on aloittanut kampanjan rinnekeskuksissa, sen tavoitteena on pitää rinteet siisteinä roskista. Hiihtokeskusyhdistyksen mukaan roskaaminen on kasvava ongelma.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindforsin mukaan erityisesti hissilinjat ovat paikkoja, joihin kertyy karkkipapereita, tupakan tumppeja ja juomatölkkejä. Lindforsin mukaan kauden aikana roskia voi kertyä jätesäkeittäin.

– Esimerkiksi jos juomatölkki jää rinnekoneen alle, se murskaantuu teräviksi lastuiksi. Ne naarmuttavat suksen pohjia ja rikkovat vaatteita. Kesällä tölkkien silput aiheuttavat ongelmia eläimille ja retkeilijöille, Lindfors muistuttaa Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen tiedotteessa.

Ylläksen Ski Patrolissa työskentelevä Marjukka Kuittinen-Jussila kuvaa rinneroskaamista isoksi ongelmaksi.

– Kun loma-aikana lasken vaikka päivittäin tuolihissilinjan, niin roskia kertyy aina vähintään pussillinen, Kuittinen-Jussila toteaa.

Myös tuuli kuljettaa roskia pitkin tuntureita.

– Lumien sulettua roskia löytyy puiden alaoksilta ja rakkakivien välistä. Huomautan aina, jos roskaamista näen. Useimmiten viesti menee perille, sillä roskaajat tietävät tekevänsä väärin.

Ski Patrolien tehostetuilla valvontaviikoilla rinteissä puututaan kevättalven aikana myös kiusaamiseen, hissikäyttäytymiseen sekä rinnesääntöjen noudattamiseen.

Normaalisti Ski Patrolin henkilökunta auttaa laskijoita rinteissä ja valvoo rinnekeskusten turvallisuutta.

Lisää laskettelijoita, lisää roskia

Rukalla roskaamista tapahtuu myös, mutta ei merkittävissä määrin. Kuusamolaiselle Leena Hurtigille näky on kuitenkin tuttu.

– Roskia näkee yleensä hissilinjojen alla, Leena Hurtig sanoo.

Daniel Kumpula sanoo hävittävänsä roskat asianmukaisesti.

– Minä laitan roskat niille varatuille paikoille, toteaa Kumpula.

Rukan rinnetuvallisuusvastaava Teemu Torvinen poimii Rukankylässä tyhjän tölkin, joita löytyy usein myös laskettelurinteistä. Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Rukakeskuksen rinneturvallisuusvastaava Teemu Torvinen sanoo, että aina kannattaa laskettelijoita muistuttaa siisteydestä.

– Laskettelijoiden määrä kasvaa koko ajan, niin myös roskien määrä. Opastamme ja ohjeistamme laskettelijoita kampanjan aikana erilaisin some-kampanjoin ja jopa banderollein tuolla rinteissä pitämään rinteet siisteinä, kampanjaa suunnittelemassa ollut Torvinen kertoo.

Torvinen muistuttaa, että luonnon roskaaminen on rikos.