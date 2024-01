Suomessa kaupungit leditetään ja valosaaste leviää joka kolkkaan – tutkija: ”Myös pimeys ansaitsee tulla säilytetyksi”

Keinovalon määrä lisääntyy yhä maailmalla ja Suomessa vuosi vuodelta. Samalla voimistuu valosaaste, mikä näkyy hyvin satelliittikuvissa.

Energiatehokkaiden led-valojen piti parantaa tilannetta, mutta näin ei ole käynyt. Suomen ympäristökeskuksesta johtava tutkija Jari Lyytimäki arvioi jo useita vuosia sitten, että kun led-valo on halvempaa, sitä myös käytetään aikaisempaa enemmän.

– Valosaasteen eli häiriövalon määrä valitettavasti lisääntyy koko ajan. Led-valot ovat liian tehokkaita. Ja kun ne ovat halpoja ja helppo ottaa käyttöön, niitä käytetään helposti liikaa ja ennen kaikkea huolimattomasti.

Hänen mukaansa pahinta on horisontin suuntaan ohjattu valo, ja esimerkiksi vahva työmaavalaistus voi aiheuttaa autoilijoille isoja häikäisyhaittoja.

Keinovalo sekoittaa elämää

Jari Lyytimäen mukaan tutkimustieto valosaasteen ekologisista ja terveyshaitoista on lisääntynyt viime vuosina. Esimerkiksi Johan Eklöfin Maailma ilman pimeää -teos paneutuu siihen, miten keinovalo sekoittaa ihmisen ja luonnon elämää. Keinovalo häiritsee jo ihmisten unta ja eläinten sekä kasvien vuorokausirytmiä.

Syvimmälle meriin tunkeutuu sinertävä valo, joka on led-tekniikan takia lisääntynyt.

Vaistot johdattavat eläimiä vääriin suuntiin, hyönteiset juuttuvat katulamppuun, linnut eksyvät ja törmäilevät muuttomatkoilla.

Avaa kuvien katselu Marraskuussa soidinlaulua kauniisti luritteleva mustarastas kertookin linnun hämmennyksestä kaupungin valoissa. Kuva: Dani Branthin / Yle

Tasainen valo luo turvallisuutta

Valosuunnittelija Annukka Larsen on tutkinut valosaasteen vähentämisen mahdollisuuksia eri Suomen kaupungeissa. Monissa muissa maissa on rajoitettu toimistojen ja näyteikkunoiden valaistusta iltaisin, näin on tehty esimerkiksi Ranskassa ja Pohjois-Italiassa.

Larsenin mukaan tanskalaiset hyggeilevät valaistuksessakin. Heille 3 000 kelvinin lamppu on ehdoton yläraja. Sitä korkeampi lukema tuo kylmyyttä ja kovuutta ympäristöön. Suomessa käytetään yleensä 4 000 kelviniä, mikä on jo selkeästi sinertävämpää.

– Tanskalaiset ajattelevat miellyttävyyttä ja estetiikkaa. Tutkimuksissa on todettu, että ihmisen kannalta tärkeintä on tasainen valo ja se tuo turvallisuutta. Meillä on harhainen käsitys, että mitä enemmän sen parempi.

Myös Jari Lyytimäki haluaa kääntää päälaelleen, mitä on hyvä valaistus.

– Kannattaa miettiä, mihin jättää pimeyttä. Olisi hyvä nauttia hämäryyden eri sävyistä ja myös luonnonvalosta. Myös pimeys ansaitsee tulla säilytetyksi. Pimeys on kuitenkin katoava luonnonvara yhteiskunnassamme, Lyytimäki sanoo.

Oulussa tutkitaan miten pimeä ja valot vaikuttavat kaupunkilaisiin ja miten valosaastetta voitaisiin vähentää.

3 000 kelviniä olisi lämmin valo

Jos kunta on ekologinen ja ajattelee ympäristöasioita, se valitsee 3 000 kelviniä eli lämpimän valkoisen valon, mikä siroaa vähemmän ympäristöön. Annukka Larsenin mukaan alkuvaiheessa ledien tullessa, jotkut kaupungit ajattelivat vain energiatehokkuutta. Rutistettiin kaikki tehot irti, että valoa saadaan mahdollisimman leveälle alueelle.

– 5 000 kelviniä on keinovalossa täysin sinertävänvalkoista kylmää, se siroaa enemmän ilmahiukkasissa ja katoaa ylöspäin.

Avaa kuvien katselu Koska ihmissilmä on herkempi lyhyemmille aallonpituuksille yöaikaan, led-valoilla on suuri vaikutus kokemaamme taivaan kirkkauteen. Kuva: Joel Peltonen / Yle

Annukka Larsen korostaa kuitenkin, että esimerkiksi bussipysäkit täytyy olla hyvin valaistut. Hän myöntää, että osa ihmisistä on tyytyväisiä, jos pihalle heijastuu ilmainen katuvalo. Mutta eivät kaikki. Larsen puhuu vastuullisesta valon käytöstä, sillä valo ei koskaan pysähdy omalle tontille.

Harkitsematon valaistus yleistyy, mikäli sitä ei ole suunniteltu. Yleensä kaupungit käyttävät jo suunnittelijoita ja valaisintehot mietitään katukohtaisesti. Esimerkiksi Lahden kaupunki käyttää pääsääntöisesti 4000 kelvinin lamppuja, mutta Kytölän ja Karistonselän uusilla asuntoalueilla tehoja on suunniteltu pudotettavaksi lepakoiden takia 2200 kelviniin.

Avaa kuvien katselu Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki varasi tämän vuoden budjettiin lisärahaa ja kiihdytti led-valojen vaihtoa 900 000 eurolla vuosittain. Vuonna 2024 vuorossa on pitäjien katuvalaistus. Kuva: Dani Branthin / Yle

Suomalaisilla kaupungeilla on meneillään kova ledikisa, sillä vuoden 2027 jälkeen vanhojen natriumlamppujen myynti loppuu. Lamppujen hinnat ovat pysyneet vielä kohtuullisina: suuritehoisimmat lamput maksavat 600 euroa kappaleelta, tonttikatujen lamput noin 150 euroa.

Sekä Lyytimäki että Larsen puhuvat siitä, miten Suomi voisi näyttää esimerkkiä. Jos Suomi vaalisi omia pimeitä paikkojaan, turistit tykkäisivät.

Lyytimäen mielestä Suomella voisi olla pimeyteen liittyvä kansallinen projekti: säilyttäisimme luontaista pimeyttä. Larsen kertoo pimeysretriiteistä (Dark sky area), joita Suomi voisi markkinoida turisteille.