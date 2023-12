Autot jäävät jumiin auraamattomilla teillä tai hiihtoladuilla – hinauspalvelu: ”Omasta autosta kuvitellaan liikoja”

Autojen hinaaminen on yleistymässä talvisin. Yhtenä syynä on sähköautojen yleistyminen, toisena kuljettajien liiallinen optimistisuus auton ajo-ominaisuuksista.

Suositulle kajaanilaiselle Pöllyvaaran hiihtoreitille jäi näkyviin autonrenkaiden muotoiset montut, kun ladulle juuttui henkilöauto pohjapanssaria myöten tapaninpäivänä.

Hinauspalvelu Mannelinin työnjohtaja Jari Kauppisen mukaan tämä on hyvä esimerkki kummallisista paikoista, joihin kuljettaja saa autonsa jumiin.

Kauppinen on ollut hinaamassa autoja muun muassa metsäautoteiltä, jonne on menty niin pitkälle kuin on päästy ja jääty jumiin.

– Ne ovat olleet auraamattomia teitä, mutta sinne on vain lähdetty ajamaan. Se on ajattelemattomuutta. Jos alkupäässä on jo 30 senttiä lunta, niin ei sieltä pääse pois.

Talvisin autojen hinaamiset ovat kasvussa, vahvistetaan Autoliitosta. Osa kasvusta johtuu sähköautojen yleistymisestä, mikä tuo teiden päälle ongelmia, joita kuljettaja ei voi itse ratkaista.

Autoliiton verkostovastaava Eemeli Mäkinen pitää hiihtoladulle juuttumista harvinaisena. Yleisemmin autoja hinataan parkkialueilta, jonne on voinut jäädä auraamisen jäljiltä lumivalleja, joihin autot jäävät kiinni.

Autojen hinaamisessa on kuitenkin alueellisia eroja. Esimerkiksi Lapissa turistit voivat erehtyä luulemaan latuja autoilun kestäväksi tieksi.

– Näin tapahtuu hiihtokeskuksissa ja maakunnissa, joissa liikkuu turisteja. Suomessa on totuttu elämään talven kanssa. Ajotottumuksissa on eroja esimerkiksi Aasiaan verrattuna: heille talviliikenne on vieraampi ja silloin ei tule ajateltua, minne autolla pääsee.

Poliisin mukaan tiistai-iltainen ladulle ajaminen oli kuljettajalta vahinko, kyseessä ei ollut tahallinen teko. Autoilija erehtyi luulemaan latua tieksi.

Video: Sanna Kähkönen / Yle

Citymaasturi ei pärjää vaikeissa olosuhteissa

Usein kuljettajat unohtavat, ettei henkilöautoilla pysty ajamaan vaikeissa olosuhteissa.

– Maavarat ovat pienentyneet huomattavasti ja kuvitellaan, että citymaasturilla pääsee samalla lailla kuin oikeilla maastoautoilla. Omasta autosta kuvitellaan liikoja, kiteyttää Jari Kauppinen.

Samaa mieltä on Autoliiton Eemeli Mäkinen. Katsoessaan sivusta omaa citymaasturiaan kuljettaja voi saada kuvan, että auton maavara on korkeampi kuin se todellisuudessa on.

– Kuluttaja, joka hankkii kaupunkimaasturin, voi olla siinä uskossa, että sen ajo-ominaisuudet olisivat offroad-ajoneuvoon verrattavissa.

Myös omiin ajotaitoihin voidaan luottaa liikaa. Totuus taidoista selviää auton ollessa jo jumissa.

– Ajatellaan, että kyllähän tuosta läpi mennään, että heilahtaa. Autossa voi olla neliveto-ominaisuudet, mutta jos ajoneuvo on pohjapanssaria myöten kiinni, ei neliveto enää auta.

Joihinkin kohteisiin on ammattilaisenkin vaikea päästä hinaamaan.

– Joutuu miettimään, millaisella kalustolla sinne mennään, kun autoilijat ajavat autonsa kiinni vaikka auraamattomalle tielle. Autot jäävät kiinni sellaisiin paikkoihin, minne ei kuorma-autolla pääse, sanoo Jari Kauppinen.

Mannelinin hinauspalvelu on liikkeellä pääsääntöisesti kuorma-autoilla. Hankaliin olosuhteisiin joudutaan tilaamaan lisää kalustoa, kuten kaivinkoneita ja traktoreita.

– Sulan maan aikaan voidaan lähteä käyttämään koiria metsässä liejuista tietä pitkin, sitten vahingossa ajetaan öljypohja kiinni kiveen.