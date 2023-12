Porin kesäkuisesta rakennuspalosta epäillään viittä alle 15-vuotiasta lasta

Porissa Liinaharjan kartanon tontilla viime kesänä palaneen varastorakennuksen esitutkinta on edelleen käynnissä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marja Kiisken mukaan epäiltyjä on tällä hetkellä viisi. He ovat kaikki alle 15-vuotiaita, eivätkä ole siis rikosoikeudellisessa vastuussa. Yhden epäillyn puhuttaminen on vielä tekemättä.

– Mikäli tutkinnassa ei tule esille yli 15-vuotiaita epäiltyjä, asiassa tehdään syyttämättäjättämispäätös, Kiiski kertoo.

Avaa kuvien katselu Tiilirakennuksesta ei jäänyt paljoa jäljelle. Kuva: Rami Koivula / Yle

Tapausta tutkitaan tuhotyönä.

Liinaharjan kartanon varasto tuhoutui täysin rajussa tulipalossa kesäkuun alussa.

Pelastuslaitos pääsi paikalle viidessä minuutissa hälytyksestä, mikä oli onni: Palo oli jo lähtenyt leviämään maastopalona, ja oli merkittävä mahdollisuus, että palo olisi levinnyt myös viereisiin rakennuksiin. Pelastuslaitos sai kuitenkin palon hallintaan, eikä se päässyt leviämään.