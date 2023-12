Luontojärjestö: Ilmastonmuutos on ajanut Britannian luonnon kaaokseen

Britannian suurin luonnonsuojelujärjestö National Trust on julkaissut katsauksensa kuluneen vuoden luontotapahtumiin. Järjestön mukaan ilmastonmuutoksen aikaansaamat tapahtumat ovat johtaneet dramaattisiin muutoksiin maan luonnon tilassa.

Kulunut vuosi on ollut Britanniassa poikkeuksellisen lämmin, kuten laajalti muuallakin maapallolla. Talvi oli kuiva ja kesä erittäin kuuma. Syksykin oli lämmin, mutta sateinen, kun ankarat myrskyt seurasivat toisiaan. Ensi vuodesta ennustetaan katsauksen mukaan entistä lämpimämpää.

National Trustin mukaan Britannian ilmastoon kuuluvat vuodenajan muutokset heikkenevät, mikä sekoittaa luonnon.

Muutokset eivät järjestön mukaan ehkä tunnu suurilta vuoden aikana, mutta vuosikymmenen mittaan muutokset ovat erittäin merkittäviä.

Järjestö on koonnut katsaukseensa pitkän listan kasvi- ja eläinlajeja, jotka kärsivät ilmaston muuttumisesta.

Kun talven pitkät, kylmät jaksot jäävät toteutumatta, esimerkiksi tammikulkurinirkko-niminen perhonen (Thaumetopoea processionea) yleistyy. Niiden toukat syövät tammea. Talven horrostilassa viettävät eläimet, kuten unikeot heräävät liian aikaisin ja käyttävät turhaan energiavarastojaan.

Avaa kuvien katselu Myrkylliset tammikulkurinirkon toukat ovat lisääntyneet ilmastonmuutoksen myötä. Kuva: Benjamin John / AOP

Hyviäkin uutisia on

National Trust on tehnyt joitakin myönteisiäkin havaintoja. Cornwallista jo joksikin aikaa kadonnut alppivaris on alkanut taas lisääntyä. Merseysidessa löydettiin ensimmäiset haisukonnan (Epidalea calamita) toukat sitten vuoden 2020.

Isotoukohärkä (Meloe proscarabaeus) on öljykuoriainen, josta on tehty ensimmäiset havainnot yhdeksään vuoteen Staffordshiren nummilla. Myös majavakanta on kasvanut Somersetin alueella, National Trust raportoi.

Avaa kuvien katselu Majavaperheet ovat kasvaneet Britanniassa tänä vuonna. Kuva: Mika Kimmo

Majavilla on tärkeä rooli ekosysteemin kannalta, kun ne rakentavat patoja kaatamistaan puista ja tulvittavat vesistöjä.

Raportista kertoo myös The Guardian -lehti.

