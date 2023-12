Näitä asioita Trump ajaisi toisella kaudellaan: kosto, kauppasodat ja joukkokarkotukset

Jos Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump valitaan uudelleen presidentiksi, voi Yhdysvaltain rooli maailmanpolitiikassa muuttua taas vuosien ajaksi.

Edellisellä vaalikaudellaan Trump vei maataan eristäytyneempään suuntaan muun muassa uhkailemalla kauppasodilla ja eroamalla Pariisin ilmastosopimuksesta.

Mitä Trumpin toinen kausi tarkoittaisi Yhdysvalloille?

Presidentiksi pyrkivä Trump haluaa edistää yhdysvaltalaisyritysten parasta, mutta osin luonnon kustannuksella.

Uutistoimisto Reuters listasi, mitä asioita Trump ajaisi mahdollisella uudella presidenttikaudellaan.

Reutersin mukaan Trump muun muassa rankaisisi poliittisia vihollisiaan, karkottaisi miljoonia siirtolaisia ​​ja muuttaisi maailmankauppaa tullimaksuilla, mikäli hän voittaisi presidentinvaaleissa marraskuussa 2024.

Ilmastopolitiikassa Trump ottaisi takapakkia. Hän esimerkiksi lisäisi fossiilisten polttoaineiden tuotantoa. Lisäksi hän vetäisi Yhdysvallat jälleen pois Pariisin ilmastosopimuksesta. Trump on kutsunut ilmastonmuutosta kiinalaiseksi huijaukseksi.

Avaa kuvien katselu Alkuperäiskansat marssivat tuhansien ihmisten joukossa New Yorkin Manhattanilla 17. syyskuuta 2023 "Fossiilisten polttoaineiden loppu" -mielenosoituksessa. Kuva: John Lamparski / Shutterstock

Trump on jo ilmoittanut asettavansa valituksi tullessaan kaikille tuontituotteille nykyistä korkeamman, 10 prosentin tullimaksun. Trumpin suunnitelmissa tullimaksut koskevat erityisesti Kiinaa. Hän ehdottaa Kiinasta tuotujen tuotteiden, kuten elektroniikan ja teräksen tuonnin asteittaista lopettamista.

Lisäksi Trump pyrkii kieltämään kiinalaisyrityksiä omistamasta osuuksia Yhdysvaltojen energiainfrastruktuuri- ja teknologia-aloilla.

”Perinteistä amerikkalaisuutta”

Abortista on tulossa tärkeä teema ensi vuoden vaaleissa, mikä voi koitua ongelmaksi republikaaneille. Korkein oikeus kumosi aborttioikeuden liittovaltion tasolla viime vuonna. Presidenttikaudellaan Trump nimitti korkeimpaan oikeuteen kolme konservatiivista tuomaria ja Reutersin mukaan hän todennäköisesti nimittäisi heitä vielä lisää.

Avaa kuvien katselu Aborttioikeutta puolustavat mielenosoittajat käänsivät Yhdysvaltain lipun väärinpäin protestissa korkeimman oikeuden edustalla 15. huhtikuuta 2023. Kuva: Stephen Shaver / AOP

Trump on luvannut rajoittaa turvapaikansaantia Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla. Trump valmistautuu uuteen presidenttikauteen suunnittelemalla massiivista luvattomasti Yhdysvalloissa oleviin siirtolaisiin kohdistuvaa operaatiota, kertoo The New York Times.

Presidenttinä hän haluaisi karkottaa Yhdysvalloista miljoonia ihmisiä joka vuosi. Lehden mukaan siirtolaisiin kohdistuva operaatio olisi laajin Yhdysvaltain nykyhistoriassa.

Koululaitoksissa Trump tulisi puolustamaan ”perinteistä amerikkalaisuutta” ja karsisi korkeakouluista ja yliopistoista monimuotoisuusohjelmat.

Trump on myös uhannut kieltää tulevalla presidenttikaudellaan kodittomien ”kaupunkileirit” ja pakottavansa asunnottomat huumevieroituksiin pidätysten uhalla.

Yhdysvaltain presidentinvaalit käydään 5. marraskuuta.

Lähde: REUTERS