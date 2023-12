Moldovan presidentti Sandu: Putin on pysäytettävä tai muuten Eurooppa maksaa kovan hinnan

Venäjä on syyttänyt EU-mielistä presidentti Sandua maiden välien pilaamisesta ja russofobian lietsomisesta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja hänen hyökkäyssotansa Ukrainassa on pysäytettävä tai koko Eurooppa päätyy maksamaan kovan hinnan, sanoo Moldovan presidentti Maia Sandu.

EU-mielinen presidentti Sandu kommentoi asiaa romanialaisen Veridica-median haastattelussa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Sandu on pitkään tuominnut Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja pitää maan johtoa suurimpana yksittäisenä uhkana Moldovalle, joka sijaitsee Ukrainan ja EU-jäsen Romanian välissä. Venäjä on syyttänyt Sandua maiden välien pilaamisesta russofobian lietsomisesta.

– Teidän täytyy ymmärtää, että Putin ei pysähdy, ellei häntä pysäytetä, Sandu sanoi Veridican haastattelussa.

– Jos häntä ei pysäytetä, on sen hinta meille kaikille paljon korkeampi. Se on Ukraina, joka tekee suurimman uhrauksen, hän sanoo.

Hän mukaansa ei ole ainoastaan Ukrainan ja Moldovan etujen mukaista, että Ukrainan tukemista jatketaan, vaikka Sandu ei suoranaisesti mainitse Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden viivästyksiä tuoreiden apupakettien toimittamisessa.

– Minä uskon ja lasken maailman demokratioiden solidaarisuuden varaan ja toivon, että Ukraina saa jatkossakin kaikkea mahdollista tarvitsemaansa tukea, hän sanoo haastattelussa.

Sandun mukaan Moldova on auttanut Ukrainaa siinä missä kykenee. Moldova on kouluttanut insinöörejä ja tukenut 80 000 ukrainalaista, jotka hakeutuivat maahan turvapaikan toivossa. Puolet heistä on lapsia.

Moldova ja Ukraina aloittaneet EU-jäsenyysneuvottelut

Euroopan unionin jäsenmaat päättivät huippukokouksessaan joulukuun puolivälissä, että Moldovan ja Ukrainan kanssa aloitetaan EU-jäsenyysneuvottelut. Pitkän neuvotteluprosessin aikana ehdokkailta vaaditaan parannuksia lainsäädäntöön sekä EU-standardien täyttämistä.

Sen jälkeen kun Sandu voitti Venäjä-mielisen vastaehdokkaansa Igon Dodon selkeällä enemmistöllä presidentinvaaleissa vuonna 2020, on hän ajanut yhtä Euroopan köyhimmistä maista kohti liittymistä maanosan valtavirtaan.

Sandu on luvannut pyrkiä jatkokaudelle ensi vuoden presidentinvaaleissa. Hän on myös pyytänyt keskustaoikeistolaisen PAS-puolueensa johtamaa parlamenttia järjestämään kansanäänestyksen, jonka on tarkoitus tukea hänen poliittisia linjauksiaan, kirjoittaa Reuters.

Lähde: Reuters