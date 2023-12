Sara, 38, ei enää vietä joulua samassa pöydässä sukunsa kanssa – jatkuvat kommentit ulkonäöstä olivat liikaa

Aikuisena kestän kommentit, mutta tapa, jolla anoppi on vauvasta asti kommentoinut nyt 11-vuotiaan tyttöni syömistä, on ala-arvoinen, loukkaava ja törkeä. Milloin lapsi syö liian vähän ja kuihtuu, milloin taas syö liikaa herkkuja ja on lihava. Todellisuudessa lapsi on normaalipainon alarajalla. Tyttö ei halua enää käydä anopin luona eikä ainakaan syödä siellä.

Nainen, 42