Pienkeräys pelasti Sulon hengen – toisilleen tuntemattomat yhdistivat voimansa luurangonlaihan hevosen auttamiseksi

Rohkea päätös ja ihmisten rahallinen tuki käänsivät Sulo-hevosen kohtalon. Pienkeräysten suosio on ollut nousussa viimeksi kuluneen parin vuoden aikana.

Pian neljätoista vuotta täyttävä Sulo-hevonen syö tyytyväisenä heinää keskellä lumista padasjokelaismaisemaa. Menneestä muistuttaa vain side jalassa.

Kun rescuehevonen tuli Padasjoelle, se oli kuin varjo itsestään: langanlaiha ja surkeassa kunnossa. Se pelkäsi ihmisiä eikä antanut ottaa kiinni.

– Luotto ihmiseen oli mennyt kokonaan, kertoo Sulon hoteisiinsa ottanut padasjokelainen eläinlääkäri Tia Glad.

Avaa kuvien katselu Sulo-hevonen toipuu edelleen. Hoidon on mahdollistanut pienkeräys, johon tulivat mukaan tutut ja tuntemattomatkin. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Edessä oli pitkä tie kohti parempaa elämää.

– Jos nyt edessä olisi sama tilanne, en tiedä, ryhtyisinkö tähän enää. Niin monet itkut on itketty.

Glad työskentelee eläinlääkärinä, mutta Suloa hän ei hoida työnsä puolesta. Hän otti hevosen hoiviinsa kokonaan.

Ennen kuin hevonen tuli kuntoon, tarvittiin läsnäolon ja ruoan lisäksi myös rahaa. Sillä juuri, kun Sulon paino alkoi nousta, iskivät uudet haasteet.

Lääkekuureja ja lisää klinikkakäyntejä

Sulo oli jo kerryttänyt aika hyvin painoa, kun kaikki alkusyksystä muuttui. Hevonen loukkasi itsensä ollessaan yksin tarhassa. Tia Glad ei tiedä, mitä tapahtui. Hän epäilee, että Suloa saattoi purra käärme.

Ensin vaiva näytti pieneltä hankaumalta. Glad ei osannut aavistaa, mitä olisi edessä.

Avaa kuvien katselu – Tämä syksy ollaan itketty enemmän kuin ikinä. On jouduttu uimaan tosi syvissä vesissä tuon pienen hankauman takia. Ikinä en voinut kuvitella, että siitä tulisi näin iso juttu, Sulosta huolehtiva Tia Glad sanoo. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Hankauma ei parantunut, vaan alkoi mätiä. Sulo oli vietävä klinikalle. Siellä kävi ilmi, että haavan puoleisen jalan puikkoluu oli mennyt poikki. Kaiken piti olla kunnossa kahdessa viikossa.

Niin ei käynyt.

Haava tulehtui uudestaan. Seurasi monta yötä klinikalla, ja pitkä antibioottikuuri. Sulolle tuli erittäin harvinainen sivuoire, jossa verisuonet eivät parannu, vaan haavat jatkavat vuotamistaan. Verisiä siteitä vaihdettiin joka päivä.

Eläinlääkärinä Glad näki jo mielessään pahimmat mahdollisuudet.

– Olin jo aika monta kertaa kaivamassa hevoselle kuoppaa, olin ehkä pessimistisempi kuin olisi tarvinnutkaan olla.

Silti Glad ei halunnut luovuttaa. He olivat Sulon kanssa kohdanneet jo pari vuotta sitten. Sulosta oli tullut läheinen ja rakas. Hevonen tuntui rakastavan Padasjoen rauhaa.

– Sulo on kuin ihmisen mieli, kaikessa mukana.

Tarvittiin muiden apua.

Sulon pienkeräykseen lähtivät myös tuntemattomat

Jaloilleen Sulon auttoi lopulta Tia Gladin järjestämä pienkeräys. Mukaan lähti kolmisensataa ihmistä. Osa heistä oli tuttuja, osa täysin vieraita.

Hevosen hoitaminen klinikalla on kallista ja lasku nousee pian useisiin tuhansiin euroihin. Koska Gladilla ei ollut vararahastoa, hän ei olisi selvinnyt kuluista ilman keräystä.

– Keräys pelasti Sulon hengen. Emme olisi voineet lähteä tähän ilman muiden tukea. On ollut parasta nähdä, miten ihmiset haluavat auttaa. Se on ehkä se, mikä on pitänyt meidätkin pystyssä, Glad sanoo.

Avaa kuvien katselu Sulo oli hengenvaarallisen laiha tullessaan Tia Gladin hoiviin. Kuva: Tia Glad

Pienkeräys on rahankeräys, jolla voi kerätä enintään 10 000 euroa tiettyyn tarkoitukseen. Keräys vaatii kirjallisen ilmoituksen poliisilaitokselle, ja raha kerätään etukäteen määritellyn ajan sisällä.

Kun 10 000 euron katto tai kolmen kuukauden aika on täynnä, täytyy keräys lopettaa. Yle uutisoi tammikuussa 2023, että harva pienkeräys yltää kymppitonniin.

Poliisihallituksen tilaston mukaan tänä vuonna koko maassa oli heinäkuun loppuun mennessä myönnetty 686 pienkeräyslupaa. Viime vuonna lupia myönnettiin reilut 900 koko vuoden aikana.

– Rahankeräyslaki mahdollistaa myös pienkeräykset, joiden tarkoitus on helpottaa ja sujuvoittaa rahankeräyksiä. Pienkeräysten suosio kasvoi Ukrainan sodan alettua, kertoo komisario Jaana Kaartti Hämeen poliisista.

Sulon keräys loppui jouluaattona ja tuotti noin 3 000 euroa. Summa kattoi osan klinikkamaksuista ja äkilliset lääkekulut.

– Vaikeinta on uskaltaa pyytää apua, sanoa, että ei itse kykene ja tarvitsee apua, pohtii Tia Glad.

Luotto ihmiseen palaa hiljalleen

Sulo on kuntoutunut vähitellen myös henkisesti. Luotto ihmisiin on alkanut palata.

Nyt Gladin haaveissa on hyvä hevoselämä Sulolle. Se tarkoittaa esimerkiksi pitkiä metsälenkkejä.

– Kesällä varmaan käydään ainakin jossain Padasjoen tapahtumassa, että ihmiset pääsevät Suloa rapsuttamaan ja ehkä nousemaan ratsaillekin. Se on meidän kiitos kaikille heille.

Gladin mielestä parasta on ollut se, miten hyvin Sulo on saanut otteen uudesta elämästään. Hevonen on myös tuonut auttajilleen uusia ystäviä.

Glad aikoo omistaa Sulon sosiaalisen median sivun tiedon levittämiseen etenkin eläinten hyvinvointia tukevista pienkeräyksistä. Hänestä niille on muuten hankala saada näkyvyyttä.