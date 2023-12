Jos soitat hätänumeroon, tämä on nyt toisin kuin ennen

Hätäkeskukseen soitetaan aiempaa matalammalla kynnyksellä. Hätäkeskuspäivystäjän ja ensihoitajan mielestä on hyvä, että apua haetaan ajoissa. Monista tilanteista selvitään puhumalla, mutta väkivallankin uhka kohteissa on kasvanut. Video on julkaistu 16.2.2023.