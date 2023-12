Lastensuojelun henkilöstön kantelu itsestään johti jo ensimmäiseen muutokseen Pohjanmaalla

Pohjanmaan hyvinvointialueen lastensuojelun henkilöstö teki ennen joulua itsestään kantelun aluehallintovirastoon.

Syynä oli lastensuojelun kuormittava tilanne hyvinvointialueella ja kantelu tehtiin, koska henkilöstön mukaan resurssipula oli pahentunut niin, ettei potilasturvallisuus tai potilaan oikeus enää toteutunut.

Lisää: Pohjanmaan hyvinvointialueen lastensuojelu kanteli tilanteestaan Aluehallintovirastolle – Kinnunen: Henkilökunta toimi oikein

Pohjanmaan hyvinvointialueen lastensuojelun päällikkö Jussi Björnisen mukaan ilmoituksesta ei vielä ole tullut lausuntopyyntöä, mutta muutoksia se on jo saanut aikaiseksi.

– Suunnitteilla oli muutos, jossa lastensuojelun sosiaaliohjaajat oli määrä siirtää perhetyöhön. Sosiaaliohjaajat olivat tyytymättömiä suunnitelmaan, nyt työntekijöitä on kuunneltu ja siitä suunnitelmasta on luovuttu, Björninen toteaa.

Kantelu tehtiin alun perin Valviraan, josta se siirtyi aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Ensi vuosi haastava

Pohjanmaan sosiaalityöntekijöillä on edessään haastava alkuvuosi, mutta tilanne on mahdollista kääntää kesään mennessä, Jussi Björninen arvoi.

Björninen siirtyy nyt vuodenvaihteessa tehtävästään yrittäjäksi toiselle alalle. Hän on huolissaan etenkin siitä, miten vuoden ensimmäisistä kuukausista selvitään.

– Minun lisäkseni myös yksi meidän kolmesta johtavasta sosiaalityöntekijästämme on irtisanoutunut. Lastensuojelun johtamisessa on vähemmän resursseja käytössä, mutta samalla valtaosa päätöksenteosta kuuluu johtavalle viranhaltijalle.

Työntekijöiden rekrytointi on käynnissä, mutta henkilöiden löytämisessä tulee Björnisen mukaan väistämättä kestämään jonkin aikaa.

Haasteita lisää myös vuoden alussa muuttuva henkilöstömitoitus, jonka mukaan potilaiden määrää on laskettava 30:een asiakkaaseen sosiaalityöntekijää kohden, aikaisemman 36 asiakkaan sijaan.

– Siihen ei kyllä päästä, joten mitoitus tulee ylittymään lähes kaikilla työntekijöillä vuodenvaihteen jälkeen. Totta kai se on huolestuttava tilanne, Björninen sanoo.

Pohjanmaan hyvinvointialueella tilannetta vaikeuttavat entisestään alueen pitkät etäisyydet.

Avaa kuvien katselu Myös lastensuojelun päällikkö Jussi Björninen siirtyy muihin tehtäviin vuodenvaihteessa. Uusien henkilöiden rekrytointi vie aikaa ja haastaa toiminnot. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Björnisen mukaan Vaasan seudulla resursseja on melko hyvin. Myös Pietarsaaren seudulla etäisyydet ovat melko lyhyitä.

Sen sijaan eteläisissä osissa tilanne on haastava.

– Närpiön seudulla meillä on vain muutama työntekijä ja lapsia monen kunnan alueella. Lisäksi heillä on paljon käyntejä Vaasaan, missä lapsia on sijoitettuna johonkin yksikköön. Kulkemista tulee tosi paljon.

Puolessa vuodessa tilanne voi helpottua

Björninen ei kuitenkaan pidä tilannetta täysin toivottomana. Rekrytointien ollessa käynnissä, voi tilanne kääntyä, kunhan muutama henkilö saadaan palkattua lisää.

Björnisen laskelmien mukaan Pohjanmaan hyvinvointialueelle tarvittaisiin noin kuusi tai seitsemän sosiaalityöntekijää lisää.

– Meillä on tosi hyviä, kokeneita sosiaalityöntekijöitä ja hyvä tekemisen meininki. Uskon, että kun saadaan muutama rekrytointi onnistumaan ja sitä kautta asioita vähän eteenpäin, niin kyllä siihen varmasti ensi vuoden aikana vielä päästään, Björninen toteaa.

Korjaus 29.12. klo 7.25: Resurssipula oli pahentunut, ei heikentynyt.