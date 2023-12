Sadat uudet jäteastiat odottavat varastossa – yhtiö lykkäsi biojätteiden lajittelua ympäristösyistä, eikä yhtälö olekaan helppo

Biojätteen erilliskeräys käynnistetään uuden jäteasetuksen mukaisesti kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa viimeistään ensi heinäkuun aikana.

Esimerkiksi lähes kaikki eteläpohjalaiset saavat ensi vuoden aikana biojäteastian pihaansa, kun Lakeuden Etappi aloittaa erilliskeräyksen vuoden alussa.

Ylen selvityksen mukaan uusia kiinteistöjä velvoitteen piiriin on tulossa ensi vuonna 17 jätelaitoksen alueelta.

Miksi niin moni jätelaitos on vetkutellut tähän saakka, kun toiset ovat järjestäneet erilliskeräyksen jo parikymmentä vuotta?

Lakeuden Etapissa aikataulua on perusteltu taloudellisilla ja päästöihin liittyvillä syillä.

Jos biojätettä olisi alettu keräämään jo aikaisemmin, asukkaat olisivat todennäköisesti saaneet kaksi erillistä jäteastiaa, jotka olisi jouduttu tyhjäämään kahdella eri kerralla.

Roskia olisi siis jouduttu hakemaan samalta tontilta useaan otteeseen kahden eri auton voimin. Etapin laskelmien mukaan päästöjä olisi syntynyt enemmän kuin keräyksestä hyötyä.

Päästöt ja hyödyt joskus tasoissa

Suomen Kiertovoiman Kaisa Halme sanoo, että joskus biojätteen erilliskeräyksen vaikutukset saattavat olla rajoilla sen suhteen, tuottaako keräys enemmän päästöjä kuin biojätteestä saadaan lopulta hyötyä.

Halmeen mukaan jätelaitokset tekevät erilaisia elinkaarilaskelmia, joissa selvitetään keräyksen ilmastovaikutuksia ja vertaillaan mahdollisia palvelumalleja.

Laskelmien perusteella valitaan asukkaille tarjottavat palvelumallit. Siksi jätelaitosten alueilla on tarjolla erilaisia tapoja kierrättää biojätettä.

– Yksi vaihtoehto on solmia lähinaapureiden kanssa biokimppoja eli käyttää yhteistä biojäteastiaa, sanoo Halme.

Toinen vaihtoehto on monilokeroastia eli yhdessä jäteastiassa kerätään monia eri jätemateriaaleja, mutta sitä ei ole tarjolla kaikilla alueilla Suomessa.

– Suomihan on hyvin heterogeeninen alue. Meillä on tiiviisti asuttuja kasvukeskuksia ja sitten on alueita, joissa on pitkät etäisyydet, Halme jatkaa.

Joskus valitaan vähiten huono ratkaisu

Suomen ympäristöopisto SYKLIn kouluttaja ja ympäristöhuollon asiantuntija Maria Törn sanoo, että kaikissa jätteenkäsittelyä koskevissa kysymyksissä ei ole aina helpointa tehdä ympäristön kannalta parasta ratkaisua.

– Usein joudumme ehkä valitsemaan sen vähiten huonon.

Esimerkiksi valtavan pitkiä matkoja jätteitä ei ole välttämättä kannattava kuljettaa.

– Mutta toisaalta, jos biojätettä saataisiin kerättyä mahdollisimman tehokkaasti, niin siitä saadaan biokaasua, mikä on tärkeää varsinkin näin sota-aikana kun kaasuhanat ovat kiinni idästä. Olisimme hiukan omavaraisempia.

Taustalla iso määrä laskelmia ja malleja

Etelä-Pohjanmaalla Lakeuden Etapissa kierrätyksen järjestäminen on ratkaistu investoimalla monilokeroastioihin, joiden tyhjennys onnistuu yhdellä autolla.

Kaksilokeroastia on ekologisempi ja asiakkaallekin edullisempi vaihtoehto, sanoo Etapin kehitys- ja ympäristöpäällikkö Mirva Hautala.

– Totta kai se näkyy hinnassakin: kun on yksi tyhjäys, on vain yksi hinta, Hautala avaa.

Etapissa on laskettu erilaisia erilliskeräysalueita 17 vaihtoehdon pohjalta, kertoo Mirva Hautala.

Etapin laskelmien pohjatietona käytettiin tietoja toimialueen kiinteistötyypeistä, asukasmääristä ja kiinteistöjen sijainnista. Niiden pohjalta laadittiin yhteensä 17 vaihtoehtoa, joissa vaihtelivat keräysalue, keräykseen kuuluvat kiinteistöt ja keräysvälineet.

Näiden tietojen pohjalta muodostetuille vaihtoehdoille laskettiin kullekin oma erillikeräysaste. Tässä laskettiin kierrätettävien jätteiden saanto suhteessa poltettavaan jätteeseen, keräykseen vaatima työmäärä eli urakkakustannukset sekä jätteiden kuljetusten aiheuttamat päästöt.

Näiden lisäksi Etappi arvioi keräyksen teknistä toteutuskelpoisuutta sekä järjestelmän tasapuolisuutta asiakkaille. Lopuksi vaihtoehdot pisteytettiin erilaisilla painotuksilla, joissa kustannuksilla ja erilliskeräysasteella oli isoin painoarvo.

Tavoitteisiin pääsy ei ole Suomessa helppoa

Törn toteaa, että uudet kierrätystavoitteet pohjautuvat myös biojätteen osalta EU-tason säädöksiin, joita toteutetaan jäsenmaissa parhaaksi katsotuilla tavoilla.

Vuoteen 2025 mennessä kaikesta yhdyskuntajätteestä eli esimerkiksi kotitalouksissa ja työpaikoilla syntyvästä jätteestä pitäisi saada hyödynnettyä materiaalina 55 prosenttia. Tällä hetkellä luku on noin 40 prosenttia.

– Se ei Suomessa ole mikään helppo yhtälö, koska olemme harvaan asuttu maa, ja meillä on tilanne aika tavalla erilainen kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Silti meidän pitäisi ponnistaa niihin kierrätystavoitteisiin, koska muuten meille tulee sanktioita, Törn summaa.