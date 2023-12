Sähkön siirtohintoihin ei luvassa helpotusta – yhtiöt voivat yhä nostaa maksuja eikä isoja alennuksia ole luvassa

Sähköverkkoyhtiöiden siirtomaksujen hinnoittelu on kiristymässä, mutta monella yhtiöllä on silti yhä mahdollisuus nostaa hintojaan.

Energiavirasto on saanut sähkön siirtohinnoittelua kiristävän valvontamallinsa valmiiksi. Uuden mallin odotetaan lähinnä hillitsevän siirtomaksujen nousua. Malli on pettymys sekä kuluttajille että verkkoyhtiöille.

Energiaviraston valvontamallin avulla määritellään jokaiselle 77 verkkoyhtiölle enimmäissumma, jonka kukin yhtiö saa kerätä asiakkailtaan erilaisina sähkön siirtoon liittyvinä maksuina.

Heti vuoden alusta voimaan tulevaa mallia on hiottu pitkin vuotta ja nyt siitä on päätetty.

Malli kiristää verkkoyhtiöiden hinnoittelua korkeintaan lievästi.

Yhtiöt voivat esimerkiksi kasvattaa edelleen liikevaihtojaan noin kymmenellä prosentilla, jos verkkoinvestoinnit jatkuvat suunnitellusti ja hinnoitteluvaraa eli alijäämiä on kertynyt.

– Asiakkailta perityt maksut pysyvät varmaan useimmilla samana. Joillakin yhtiöillä on kuitenkin kertynyt alijäämää eli heillä on mahdollisuus nostaa tarvittaessa edelleen maksujaan. Keskeinen elementti mallissa on ollut varmistaa toimitusvarmuusinvestoinnit. Kireämpi malli olisi uhannut monen yhtiön liiketoimintaedellytyksiä, sanoo johtaja Veli-Pekka Saajo Energiavirastosta.

Valvontamallin hiomisen taustalla on vaikuttanut sähkön käyttäjien epäily siitä, että monopoliasemassa olevien verkkoyhtiöiden tuotot ja maksut ovat olleet liian suuria suhteessa investointi- ja ylläpitokuluihin. Verkkoyhtiöt ovat väittäneet vastaan ja vedonneet Eurostatin tilastoihin, joiden mukaan sähkönjakelun kustannus on Suomessa alle Euroopan keskitason.

– Malli on alkuvaiheessa lievästi kiristävä, mutta se kiristyy muutaman vuoden kuluttua, kun verkko-omaisuuden arvon jäädyttäminen alkaa vaikuttaa. Kyllä yrittäjät ja kuluttajat huomaavat vaikutukset vielä kukkarossaan. Ei samantien, mutta aikanaan vähintäänkin hintojen maltillisena kehityksenä, Saajo sanoo.

Kaupungit pelkäävät verkkoyhtiöidensä osinkojen hupenemista

Voimaan tuleva valvontamalli noudattaa joulukuun alussa lausuntokierroksella ollutta ehdotusta. Siihen ollaan tasapuolisen tyytymättömiä.

Lausuntokierroksen perusteella sähkönsiirron asiakkaat pitävät mallia liian lepsuna.

Esimerkiksi Kiinteistöliitto kiitteli kyllä viraston yritystä suojella asiakkaita monopoliyhtiöiden ylisuurilta tuotoilta ja katsoi mallin edistävän verkkoyhtiöiden toiminnan ja asiakkailta perittyjen maksujen kustannusvastaavuutta, mutta katsoi, että aiemmalla lausuntokierroksella ollut kireämpi sääntelyehdotus olisi ollut parempi. Myös Kuluttajaliiton ja Suomen Yrittäjien lausunnoista kuulsi vastaava pettymys.

Lue lisää: Sähkönsiirtomaksut uhkaavat kallistua entisestään: Virasto on taipumassa yhtiöitä suosivaan malliin, kuluttajajärjestöt järkyttyivät

Verkkoyhtiöt puolestaan pitivät mallia kohtuuttoman tiukkana, vaikka se oli lokakuun ehdotusta lievempi.

Lue lisää: Suursijoittajat hermostuivat Energiavirastoon, joka yrittää alentaa kuluttajien maksamia sähkön siirtohintoja

Esimerkiksi Helsingin, Turun, Oulun, Vantaan ja Tampereen kaupunkien johtajat kirjoittivat yhteislausunnossaan valvontamallin vaikuttavan kaupunkien omistamien energiayhtiöiden osingonmaksukykyyn. Heidän mukaansa energiayhtiöiden osinkopotilla on vaikutusta kaupunkien tulokseen.

Huolta oli myös siitä, kykenevätkö verkkoyhtiöt tulevaisuudessa ylläpitämään ja investoiminaan siirtoverkkoon, jos taloudelliset kannustimet vähenevät radikaalisti. Heidän mukaansa kohtuullinen tuotto kannustaisi myös pitämään verkko-omaisuuden kotimaisessa omistuksessa.

Valtaosa 77:stä verkkoyhtiöstä on kuntien tai useamman kunnan omistamia.