Huippusuosittujen, laihdutukseenkin käytettyjen diabeteslääkkeiden saatavuusongelmat jatkuvat koko ensi vuoden

Kakkostyypin diabeteksen hoitoon tarkoitettujen suolistohormonilääkkeiden saatavuusongelmat jatkuvat koko ensi vuoden.

Esimerkiksi tanskalainen lääkejätti Novo Nordisk varoittaa, että Ozempic-lääkevalmisteen kohdalla on odotettavissa ajoittaisia saatavuushäiriöitä koko vuoden 2024 ajan.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan koko ensi vuoden jatkuvia saatavuushäiriöitä on ilmoitettu myös kolmen muun saman lääkeaineryhmän lääkkeen osalta.

– Ongelma tulee siitä, kun ei saada yhtä lääkettä, täytyy määrätä toista tilalle ja sitten sitäkään lääkettä ei ole enää saatavilla. Se on lumipalloefekti, sanoo Fimean jaostopäällikkö Johanna Linnolahti.

Linnolahden mukaan saatavuustilanne saattaa elää ja lääkkeitä kuitenkin tulee Suomeen, mutta niitä tulee kysyntää vähemmän.

Uusia lääkehoitoja ei pitäisi aloittaa

Saatavuushäiriöt johtuvat ennen kaikkea lääkkeen kysynnän valtavasta kasvusta, kun lääkkeitä on ryhdytty käyttämään myös ylipainon hoitoon.

Lääkeyhtiö Novo Nordisk on ohjeistanut lääkäreitä määräämään Ozempicia vain diabeteksen hoitoon ja toivonut, että lääkehoitoa ei aloitettaisi uusille potilaille ennen kuin lääkkeen saatavuustilanne on parantunut.

Diabetesliiton asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiän mukaan kaikki eivät kuitenkaan ohjeistusta noudata.

– Osa näkee, että ei ole mitään syytä suhtautua lihavuuden ja diabeteksen hoitoon eri lailla. Tällä hetkellä pitäisin selviönä, että kenenkään ei pitäisi diabetekseen tarkoitettuja lääkkeitä aloittaa painonhallintaansa.

Ozempicin saatavuushäiriöt ovat Pimiän mukaan johtaneet siihen, että monet diabetespotilaat ovat joutuneet turvautumaan muihin lääkkeisiin.

– Useasti on käynyt niin, että myös seuraavassa suolistohormonilääkkeessä on ollut saatavuushäiriöitä, koska kysynnän kasvu on ollut niin valtavaa.

Pimiä ei ole voinut enää suositella tämän lääkeaineryhmän lääkkeiden aloittamista diabetesta sairastaville potilailleen, koska jokainen uusi käyttäjä osaltaan pahentaa tilannetta.

– Tällä lääkeaineryhmällä on osoitettu olevan merkittävää lisäsairauksia estävää tehoa. On hyvin kiusallista, jos joudumme valitsemaan lääkeaineryhmiä, jotka eivät ole tutkitusti niin suotuisia. Ei ole samantekevää, millä lääkeaineella verensokeria laskee. Painonhallinta on tärkeä hyöty, mutta paljon tärkeämpi hyöty on vähentää riskiä, että potilas saa esimerkiksi sydänkohtauksen tai hänelle kehittyy munuaissairaus, Pimiä huomauttaa.