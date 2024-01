Vuoden päihdelääkäri yrittää lopettaa pitkän riippuvuutensa: kertoo nyt Linnan juhlien hetkestä, joka muutti kaiken

Lääkäri Atte kertoo, että hän on salannut ja hävennyt nikotiiniriippuvuuttaan.

Moni tekee uudenvuodenlupauksia, koska haluaa muuttaa elämänsä suuntaa.

Yksi lukuisista uudenvuodenlupauksen tänä vuonna tehneistä henkilöistä on sosiaalisesta mediasta tuttu Atte Virolainen, tutummin Lääkäri Atte.

Virolainen on vuoden 2023 päihdelääkäri, joka puhuu paljon riippuvuuksista.

Lääkäri on itse pitkässä ja tukalassa nikotiinikoukussa. Nyt hän vannoo sen kuitenkin päättyvän: Virolaisen uudenvuodenlupaus on nikotiinituotteiden käytön lopettaminen lopullisesti.

Nikotiini on päihde, joka aiheuttaa voimakasta riippuvuutta.

Virolainen aloitti nikotiinin ja tupakan käytön jo yläasteella, koska halusi saada hyväksyntää ja olla ”kovis” eli kova tyyppi. Yläasteen jälkeen nikotiini on ollut osa nyt 40-vuotiaan lääkärin elämää lähes päivittäin.

– New year, new me [suomeksi uusi vuosi, uusi minä]. Eikös sitä näin sanota? Kadun todella paljon, että aikoinaan aloitin nikotiinin käytön.

Virolainen kertoo monen nauraneen hänen uudenvuodenlupaukselleen.

– Moni on vastannut, että sehän nähdään. Ja näinhän se on, vuoden päästä nähdään.

Sen sijaan, että otan itseäni niskasta kiinni, lupaan ottaa itseäni kädestä kiinni. Porvoolaisen Paula Rissasen, 34, uudenvuodenlupaus

[Aloitan ”Yökylässä Piritta Oppman” -tavan]. Tällä tavalla tulen tapaamaan ystäviäni varmasti ja meillä on aikaa yhdessä pysähtyä keskittymään vain toisiimme. Nurmijärveläisen Piritta Oppmanin, 47, uudenvuodenlupaus

Yle kysyi viime viikolla suomalaisten uudenvuodenlupauksia. Jutussa olevat sitaattinostot on hankittu sitä kautta löydettyjen haastateltavien kautta.

Valehteli lapselle ”aikuisen purkasta”

Lääkäri Atte Virolainen sanoo, että viimeinen niitti päätökselle tuli viime itsenäisyyspäivänä Linnan juhlissa.

– Valokuvaaja kysyi, saako ottaa kuvan. Otin nikotiinipussin pois huulesta ja sanoin, että nyt saa ja kuvaaja nauroi huvittuneena.

Virolainen kertoo myös valehdelleensa leikki-ikäiselle lapselleen, että laittaa ”aikuisten purkkaa” huuleensa.

– Keksin selityksen hätäpäissäni, ja sitten aloin pohtia, että eihän tässä ole mitään järkeä. En halua näyttää poikalapselle ikään kuin Marlboro-miehen mallia.

Lääkäri Atte kertoo piilotelleensa nikotiinipurkkejaan, jotta asiakkaat eivät näkisi niitä.

Tärkeimmäksi syyksi Virolainen sanoo terveyden. Nikotiini kuormittaa sydän- ja verenkiertoelimistöä ja altistaa rytmihäiriöille.

Tutkimuksen perusteella nikotiini näyttää myös edesauttavan syövän syntyyn liittyviä muutoksia soluissa.

Miksi Virolainen halusi lopettaa juuri nyt?

– Jos en nyt sitä tee, niin en ikinä. Sitten voi laittaa nikotiinipurkit arkkuun mukaan, kun aika minusta jättää.

Tuntuu kuin hylkäisi parhaan ystävän

Lääkäri Atte kertoo nikotiinin olleen mukana hänen elämänsä kaikissa tärkeissä hetkissä.

– Biitti (nuuska tai nikotiinipussi) on ollut huulessa ihan kaikkialla: lääketieteellisen jokaisessa tentissä, työskennellessäni pelastajana ja jopa lapsen syntymässä.

Avaa kuvien katselu Lääkäri Aten mukaan terveydenhuollon ammattilaisten riippuvuussairaudet ovat tabuja, vaikka monet lääkärit kuluttavat aika paljon esimerkiksi nikotiinia. Kuva: Jyrki Ojala

Virolaisen mukaan hänestä tuntuu siltä, että joutuu hylkäämään parhaan kaverinsa.

Terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole riippuvuussairauksien yläpuolella, hän sanoo.