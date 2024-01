Ykkösaamun vieraana on Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä – mitä haluat kysyä häneltä?

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Ylen viimeisin mielipidetiedustelu toi isoja muutoksia verrattuna joulukuiseen mittaukseen. Kahden kauppana pidetty kisa on nyt ainakin kolmen mittely, ja lisäksi myös neljännen eli Olli Rehnin kannatus on noussut joulukuusta. Kärkikaksikon eli Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston niskaan hengittää nyt Jussi Halla-aho.

Paljon on myös epätietoisia, vaikka kannastaan varmat nostivat ennakkoäänestysluvut ennätykselliseen 44 prosenttiin.

– Viime metreillä voi tapahtua isojakin muutoksia. On tulossa hyvin jännittävä sunnuntai-ilta, sanoo Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen.

-Vaalit ratkaisee se, miten ehdokkaat onnistuvat houkuttelemaan ääniä yli puoluerajojen, kirjoittaa puolestaan Ylen politiikan toimittaja Tulikukka De Fresnes.

Presidentin tehtävä on ennen kaikkea johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Suhteiden hoito ulkomaailmaan ja osallistuminen Suomen uuden liittokunnan Naton huippukokouksiin on tärkeää.

Vaalitenteissä on puhuttu myös presidentistä arvojohtajana, jonkinlaisena unilukkarina ja umpisolmujen avaajana.

